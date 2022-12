Flüchtlinge im Unterallgäu: Müssen bald die Turnhallen belegt werden?

Von: Melanie Springer-Restle

Wenn der Landkreis keinen Wohnraum auftreibt, um seine Aufnahmequote zu erfüllen, müssen zur Not die Turnhallen umfunktioniert werden. © THW Memmingen

Unterallgäu – Das Landratsamt lud heute zu einem Pressegespräch zum Thema Flucht ein. Der Grund: Der Landkreis kommt seiner Aufnahmepflicht nicht hinreichend nach, hat jedoch fast keine wohnlichen Kapazitäten mehr für geflüchtete Menschen. Im schlimmsten Fall müssen Notunterkünfte in Turnhallen errichtet werden.

Landrat Alex Eder stand die Sorge ins Gesicht geschrieben, ist es doch er, der die Vorgaben der Regierung hier im Landkreis umsetzen muss. „Wenn der Zustrom so weitergeht, müssen wir an die Turnhallen gehen“, so Eder. Die ganze Problematik habe zwei Dimensionen: eine globale und eine regionale. Global betrachtet kommen verhältnismäßig viele Flüchtlinge, derzeit verstärkt Ukrainer, nach Deutschland. Diese werden dann nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel verteilt. Dieser regelt, wie viele Flüchtlinge die einzelnen Länder aufnehmen müssen. Als Grundlage dienen die Bevölkerungszahl sowie das jeweilige Steueraufkommen.

Tobias Ritschel, Leiter des Sachgebiets Personenstands- und Ausländerangelegenheiten, präsentierte zur Veranschaulichung ein einfaches Rechenbeispiel: Wenn 1.000 geflüchtete Menschen nach Deutschland kommen und Bayern davon laut Königsteiner Schlüssel 15,6 Prozent (160 Personen) aufnehmen muss, gehen davon 14,4 Prozent (23 Personen) nach Schwaben und davon 7,6 Prozent (zwei Personen) in den Landkreis Unterallgäu. Bei einer Zuwanderung von 1,4 Millionen Menschen im Jahr muss das Unterallgäu circa 2.500 Personen aufnehmen.

Derzeit ist die Asylquote im Unterallgäu zu 85 Prozent erfüllt, die Unterbringung von 170 Personen stehe noch aus, so Ritschel. Im Sonderfall Ukraine erfüllte der Landkreis seine Quote nur zu 50 Prozent und muss nach derzeitigem Stand noch 850 Flüchtlinge aufnehmen.

Aktuell verfügt das Unterallgäu über 62 dezentrale Unterkünfte (mit 15 bis 20 Personen belegt) sowie fünf Gemeinschaftsunterkünfte, die die Regierung von Schwaben betreibt. Aktuell leben 1.200 Flüchtlinge in den Unterkünften, außerdem 900 Ukrainer, die zum Großteil in Privatwohnungen leben. Hinzu kommen noch die Notunterkünfte. Im ehemaligen Impfzentrum in Bad Wörishofen wohnen derzeit 200 Flüchtlinge. Hier soll Raum für gut 370 Menschen geschaffen werden. Erst gestern wurden dem Landkreis wieder 30 Ukrainer zugewiesen, nächsten Dienstag kommen 120 Asylbewerber an, erläutert Ritschel. Ab Januar werden es dann 50 Zuweisungen pro Woche sein. Das Jugendamt betreut derzeit 28 (Soll-Quote: 37) unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die in angemieteten Privatwohnungen untergebracht wurden.

Landrat Eder möchte nach Kräften vermeiden, Turnhallen im Landkreis zu belegen, um der Aufnahmepflicht gerecht zu werden. „Nach Corona haben die Schüler ein Recht auf ihre Turnhallen. Auch die Musikvereine und Kapellen sollen dort weiterhin proben können“, so Eder.

Der Landrat ärgert sich über die Bundesregierung, die nach wie vor signalisiere, es seien weiterhin ausreichend Kapazitäten für Flüchtlinge vorhanden. Deutschland sei ein Land der Sekundärmigration: Flüchtlinge, die bereits in sicheren Ländern angekommen sind, reisen weiter nach Deutschland, vermutlich, weil es hier die besten Sozialpakete gibt. Allein Bayern habe mehr Flüchtlinge aufgenommen als ganz Frankreich, Eder. Die Flüchtlingspolitik aber umsetzen müssen die Landkreise, die wiederum auf ihre Gemeinden angewiesen sind. Seitens dieser komme allerdings nur selten Unterstützung. Allein mit der Bereitstellung von Grundstücken wäre dem Landkreis schon geholfen. Hier könne man in Schnellbauweise Unterkünfte bauen. Auch vor dem Hintergrund, dass Wohnraum überall knapp sei, bittet Eder die Gemeinden um Mithilfe.

So können Sie helfen

• Wohnungen



Der Landkreis sucht Wohnungen, die direkt an anerkannte Asylbewerber und an Flüchtlinge aus der Ukraine vermietet werden können, auch kleinere Wohnungen werden gesucht.

Ukrainer dürfen selbst Wohnraum anmieten. Haben sie kein eigenes Einkommen, finanzieren sie die Wohnungen aus den entsprechenden Sozialleistungen. Wer eine Wohnung direkt an Ukrainer vermieten kann und möchte, kann sich an die Hotline des Landkreises wenden unter Tel. 08261/995-8008.

Auf Nachfrage unserer Redaktion, warum Wohnraum-Anbieter zu Beginn der Ukraine-Krise nicht zeitnah kontaktiert wurden, räumt Eder ein, dass die Vermittlung anfangs etwas holprig vonstattenging. Mittlerweile funktioniere die Koordination jedoch gut. Die Verwaltung arbeite derzeit an einem Konzept zur zentral gesteuerten Wohnraumvermittlung.

• Unterkünfte für unbegleitete Minderjährige

Das Jugendamt sucht dringend Wohnraum für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge – vornehmlich Wohnungen oder Häuser für vier bis neun Personen. Wichtig hier ist, dass die Orte über eine gewisse Infrastruktur verfügen. Der Wohnraum wird zur ortsüblichen Miete vom Landratsamt angemietet, die Bewohner von einem Jugendhilfe-Träger ambulant betreut, sodass der potenzielle Vermieter auch einen Ansprechpartner hat. Interessierte können sich an das Jugendamt wenden unter Tel. 08261/995-310 oder per E-Mail an jugendamt@lra.unterallgaeu.de.

• Asylunterkünfte

Für Asylunterkünfte benötigt der Landkreis Wohnraum ab einer Größe von 150 Quadratmetern.

Wer ein Gebäude zur Verfügung stellen kann, kann sich mit der Ausländerbehörde in Verbindung setzen unter Tel. 08261/995-185 oder -610 oder per E-Mail an ausland@lra.unterallgaeu.de.

Hilfreiche Informationen – auch zu den gesuchten Unterkünften, finden Sie auf der Homepage des Landratsamtes unter www.unterallgaeu.de/auslaender.