Flüchtlingslage, Windenergie und Finanzen brisante Themen bei Unterallgäuer Bürgermeistern

Von: Klaus D. Treude

Unterallgäuer Kommunalpolitiker trafen sich Anfang November zur Kreisverbandsversammlung des Bayerischen Gemeindetages im neuen Amberger Dorfgemeinschaftshaus. © Treude

Amberg/Unterallgäu – Im unlängst eingeweihten neuen Dorfgemeinschaftshaus in Amberg, der östlichsten Kommune im Landkreis, fand die jüngste Verbandsversammlung des Kreisverbandes (KV) Unterallgäu des Bayerischen Gemeindetages statt. KV-Vorsitzender Otto Göppel konnte eine Vielzahl von Unterallgäuer Bürgermeistern, Landrat Alex Eder und hochkarätige Referenten begrüßen.

Mit „schlechten“ Kommunalnachrichten begrüßte der Landrat die Versammlungsteilnehmer. Die aktuelle Entwicklung in der Flüchtlingslage treffe den Landkreis „mit voller Breitseite“. Es fehlen Unterkünfte und so musste bereits die Notunterkunft in Bad Wörishofen reaktiviert werden, möglicherweise werde auch wieder eine Turnhalle nötig. Wohnraum oder Grundstücke z.B. für Containerbauten werden händeringend gesucht. Unersetzbar seien in diesem Bereich die Menschen, die sich ehrenamtlich bei der Betreuung der Geflüchteten in den Kommunen engagieren. Es gelte, die Situation gemeinsam zu meistern. Eder sprach auch die sich aus vielerlei Gründen verschärfende Lage bei den Kommunalfinanzen an, etwa durch die Landkreisanteile bei den steigenden Sozialausgaben und machte keinen Hehl daraus, dass er mehr Unterstützung aus Berlin erwarte, wenn vom Bund Änderungen wie das Bürgergeld beschlossen werden.



Kommunalfinanzen: „Gemeinsam schaffen wir´s!“

Zum Thema Kommunalfinanzen referierte anschließend Hans-Peter Mayer, der für die Bereiche Finanzpolitik und Rechte der Bürgermeister zuständige Referatsleiter im Bayerischen Gemeindetag. Ausführlich befasste er sich zuvor mit besoldungs- und versorgungsrechtlichen Angelegenheiten der Gemeindeoberhäupter im Freistaat. Die Zahl der ehrenamtlichen Bürgermeister gehe stark zurück. Mayer: „Es wird immer schwerer, Ehrenamt, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen.“ Mayer ging auch auf die Probleme bei der Erhebung der Grundsteuerdaten ein und setzte sich kritisch mit der aktuellen Entwicklung der Kommunalfinanzen auseinander. Er sieht eine „Zeitenwende im Sozialstaat“. Alle Wünsche könnten nicht mehr erfüllt werden, der Staat sei überfordert. „Aber“, so Mayer am Ende doch zuversichtlich, „miteinander werden wir es schaffen!“ Dazu gehöre aber, „dass wir uns ehrlich machen und die Bürger mitnehmen.“ Die seien durchaus belastbar.



Ausbau der Windkraft wirft Schatten voraus

Der bevorstehende Ausbau der Windkraft wirft im wahrsten Sinne des Wortes seine Schatten voraus, ist doch der Schattenwurf neben der Geräuschentwicklung der größte Konfliktfaktor bei Windenergieanlagen (WEA). Verbandsdirektor Markus Riethe vom Regionalverband Donau-Iller (RVDI) sprach im Schwerpunkt über dieses Thema, nachdem er die Kommunalpolitiker zur Fortschreibung des Regionalplans Donau-Iller auf Stand gebracht hatte.



Es solle, so Riethe, künftig keinen flächendeckenden Ausschluss mehr für WEA außerhalb der Vorranggebiete geben. Es werden deutlich mehr und zudem größere bzw. höhere WEA mit größeren Rotoren installiert werden. Bis Ende 2027 sollen in Bayern 1,1 Prozent und bis 2032 1,8 Prozent der Gesamtfläche für WEA ausgewiesen werden – im Bereich des RVDI werden das rund 100 Quadratkilometer sein. Bei einer neuen Planung entfallen auch die bisherigen Ausschlussgebiete. Landschaftsschutzgebiete können überplant werden. Rechnerisch bedeutet dies, dass dann fast jede Kommune einen Standort für mindestens einen Windpark mit drei bis acht Wind­rädern haben wird. Sollten diese Flächenziele des Bundes nicht erreicht werden, können dann weder Ziele der Raumordnung noch der Flächenausschluss in Flächennutzungsplänen WEA-Vorhaben entgegengehalten werden. Die bayerische 10-H-Regel gilt (bereits ab der kommenden Woche) nicht mehr entlang von Eisenbahnstrecken und Autobahnen, in der Nähe von Gewerbegebieten und in Waldstandorten. In Vorranggebieten der Regionalplanung gilt nicht mehr zwingend die Entfernung von mindestens tausend Metern zur Wohnbebauung.



Die Anlagen werden die Landschaft verändern und prägen. An ihrem Geräuschpegel und Schattenwurf stören sich die Bürger, mit Protesten ist zu rechnen. Die Bundeswehr hat bereits jetzt erhebliche Restriktionen geltend gemacht.



Aber nicht nur Proteste sind zu erwarten, es gibt durchaus auch positive Aspekte, vor allem in finanzieller Hinsicht. So stiegen die Jahrespachten in den letzten 20 Jahren von 4.000 Euro auf bis zu 200.000 Euro. Die Kommunen können pro Jahr und Wind­rad mit 20.000 Euro bis 40.000 Euro Einspeisevergütung rechnen – zusätzlich zu den Einnahmen aus der Gewerbesteuer (ca. 5.000 bis 8.000 Euro p.a.). Die Beteiligung der Bürger an den WEA sei auf den ersten Blick vielversprechend. „Aber überlegen Sie sich das gut“, riet er den Bürgermeistern. „Die Anlagen können sehr gut, sie können aber auch schlecht laufen.“ Die Grobkosten pro WEA liegen übrigens zwischen 5 und 10 Millionen Euro.



Kommunalpolitik soll beteiligt werden

Die Planungen laufen auf Hochtouren. Einige Regeln treten bereits in der kommenden Woche in Kraft, andere in den kommenden Jahren. Die Bürgermeister, so Riethe, wolle man im nächsten Jahr ins Boot holen. Spätestens dann werden auch Landrat Eders Sorgen diskutiert werden müssen. Eder sieht in der Aushebelung der gemeindlichen Planungshoheit einen Tabubruch und hat „große Sorge, dass wir die Energiewende nicht schaffen, wenn wir nur auf Windenergie setzen.“



Ausführungen zum Vorkaufsrecht der Gemeinden bei unbebauten Grundstücken am Beispiel seiner Marktgemeinde trug abschließend der Ottobeurer Bürgermeister German Fries vor und mit der Anerkennung der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstands sowie einem gemeinsamen Mittagessen endete die KV-Versammlung.