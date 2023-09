Flüchtlingssituation im Unterallgäu: Die Kapazitäten sind erschöpft - Landratsamt bereitet Turnhalle vor

In der landkreiseigenen Doppelturnhalle des Förderzentrums könnten rund 130 Personen untergebracht werden. Ende September soll das Quartier bezugsfertig sein (Symbolfoto). © Rainer Becker

Unterallgäu - „Mit größten Anstrengungen ist es uns bisher gelungen, Turnhallen freizuhalten. Doch jetzt können wir leider nicht mehr anders“, macht Landrat Alex Eder deutlich. Das Landratsamt Unterallgäu bereitet derzeit die Turnhalle des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Mindelheim als Flüchtlingsunterkunft vor. „All unsere Einrichtungen sind voll - auch die 50 Plätze in der Kinderheilstätte Bad Wörishofen sind schon belegt.“

In der landkreiseigenen Doppelturnhalle des Förderzentrums könnten rund 130 Personen untergebracht werden. Ende September soll das Quartier bezugsfertig sein. „Wir bitten Schüler, Eltern und Lehrer um Verständnis. Die Belegung von Turnhallen ist wirklich die allerletzte Notlösung“, sagt Eder und verspricht: „Zusammen mit der Stadt Mindelheim suchen wir nach einer Möglichkeit, dass trotzdem Sportunterricht für die Schüler stattfinden kann.“

Unterkünfte für Geflüchtete: Landratsamt Unterallgäu sucht dringend weitere Gebäude

Insgesamt leben im Unterallgäu rund 2.000 Flüchtlinge in staatlichen Unterkünften. Das Landratsamt rechnet mit rund 90 Neuzugängen pro Woche. Eder befürchtet, es sei nicht auszuschließen, dass noch weitere Turnhallen belegt werden müssen. Das Landratsamt sucht deshalb dringend weitere Gebäude, die als Unterkünfte genutzt werden können. Benötigt wird Wohnraum ab einer Größe von rund 150 Quadratmetern. Wer ein Gebäude zur Verfügung stellen kann, soll sich mit Team „Migration und Wohnraum“ am Landratsamt Unterallgäu in Verbindung setzen, E-Mail: migration-wohnraum@lra.unterallgaeu.de, Tel. 08261/995-8030. Ist die Unterkunft geeignet, schließt der Vermieter einen Mietvertrag mit dem Landratsamt.

