Viele Neuerungen im Museum

Förderkreis des Sebastian-Kneipp-Museums blickt auf große Errungenschaften zurück

Von: Oliver Sommer

Besonders erfreuten den Förderverein die sichtlich gestiegenen Besucherzahlen im Sebastian-Kneipp-Museum. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Die 39. Jahreshauptversammlung des Förderkreises Sebastian-Kneipp-Museum stand, wie könnte es anders sein, natürlich unter dem Einfluss des Jubiläumsjahres, in dem Kneipps 200. Geburtstages gefeiert wird. Auch der 125. Todestag des Pfarrers war Thema in den Redebeiträgen sowie die Erfolge, die der Förderkreis verzeichnen kann.

Fünf Projekte oder Aktionen entsprangen der Feder des Förderkreises, die zwischen Herbst 2020 und diesem Jahr für Aufmerksamkeit gesorgt haben dürften, wie Werner Büchele, der erste Vorstandsvorsitzende des Förderkreises, feststellte. In seinem Rückblick erinnerte er an den Kneippkalender, den man zum Jubiläumsjahr vor anderthalb Jahren herausgebracht hatte, an die Vortragsreihe und das Buch über Sebastian Kneipp von Dr. Alois Epple sowie den Ganzkörpertrainer im Museumsgarten, der vor einem Jahr schon erworben werden konnte und seit einem guten Jahr genutzt wird. Schließlich kam im Winter, kurz nach dem Jahreswechsel die freudige Nachricht, dass mithilfe der Crowdfunding-Plattform der Genobank genug Geld gesammelt werden konnte, um einen neuen Audio-Guide für das Museum zu entwickeln, der auf Smartphones läuft und über den Wasserpfarrer informiert. Last but not least wurde heuer dank der Initiative von Michael Scharpfs Verschönerungsverein der vor rund 100 Jahren gedrehte Film über die Kneippkur restauriert und erstmals wieder vor Publikum aufgeführt.

Werner Büchele, der erste Vorstandsvorsitzende des „Förderkreises Sebastian Kneipp Museum“ blickte zufrieden auf die Projekte und Aktionen des Vereins zurück. © Oliver Sommer

Ob es nun am neuen Audioguide liegt oder nicht, ist nach einem Vierteljahr schwer zu sagen. Doch eines steht fest: Das Museum ist bei den Besuchern beliebt wie lange nicht mehr. Allein im ersten Halbjahr 2022 kamen rund 50 Prozent der Besucher, die man vor der Pandemie schon in den Räumen im Kloster begrüßen konnte. Nach dem extremen Einbruch der Besucherzahlen 2020 stieg das Interesse im vergangenen Jahr bereits wieder. So kamen über 5.000 Interessierte in die Sammlung über den Wasserpfarrer; im Vorjahr waren es nur knapp 4.000 gewesen, im Jahr 2019 konnten Büchele mit seinen Mitstreitern knapp 7.600 Besucher begrüßen.



Viele Neuerungen im Museum

Wie Büchele weiter berichtete, schreitet die Inventarisierung im Museum voran und man habe mit Hilfe von Freiwilligen weitere Artefakte aufarbeiten können. Auch die Zitate-Sammlung sei überarbeitet und ergänzt worden, ergänzte Büchele die Aktivitäten. Außerdem habe er weitere Zitate erhalten sowie Unterlagen zu den Heilkräutern, die sortiert und ins Netz gestellt werden sollen.



Auf der finanziellen Seite konnte auch der Förderkreis von den vergangenen Jahren profitieren und den Einschränkungen, die man hinnehmen musste. Dadurch fielen die Ausgaben für Veranstaltungen geringer aus, wie die Anwesenden vom Schatzmeister erfuhren. Dieser, Simon Ledermann, betreut auch die vereinseigene Homepage und soll künftig, auf Beschluss der Vorstandschaft, eine Aufwandsentschädigung erhalten.



Neben dem Vortrag von Dr. Alois Epple über den Prior Bonifaz Reile sprach auch Werner Büchele über die ebenfalls vor 70 Jahren verstorbenen Sanitätsräte, die die Idee Sebastian Kneipps weitergeführt hatten. Ein Dank Bücheles ging an alle Mitstreiter, nicht zuletzt an Simon Ledermann für die Pflege der Homepage sowie an Stefan Welzel, für die Unterstützung.



An Dr. Alois Epple gewandt, meinte Büchele: „Vielen Dank Herr Dr. Epple. Sie sind uns ein wichtiger Helfer bei der neuerlichen Historie zu Sebastian Kneipp und unserer Stadt, wie auch schon unser Ehrenvorsitzender August Filser, mit dem Sie auch schon in Sachen Kneipp und Wörishofen intensiv zusammengearbeitet haben.“ Damit verband Büchele auch die Hoffnung, dass es gelingen möge, die Sache „Neues Kneipp-Museum“ und „einen geeigneten Kunsthistoriker für Stadt, Kneipp-Museum und die St. Lucas-Stiftung“ zu finden.