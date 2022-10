„40 Jahre gegen die SPD geschossen“

Pschierer im Unterallgäuer Kreistag künftig parteilos

Von: Marco Tobisch

Franz Josef Pschierer ist am 28. September aus der CSU ausgetreten. Im Kreistag wird er künftig parteilos agieren und sich nicht, wie etwa im Landtag, der FDP anschließen. © Sven Hoppe/dpa

Unterallgäu – Für einen großen Paukenschlag hat vorletzte Woche Franz Josef Pschierer gesorgt, als bekannt wurde, dass er der CSU den Rücken kehrt und sich der FDP anschließt. Auch auf Kreisebene wird sich der Wechsel auswirken. Allerdings: Wie sowohl Pschierer als auch die Kreistagsfraktion von SPD/FDP auf Nachfrage des Wochen KURIER bestätigen, wird der ehemalige Wirtschaftsminister im Kreistag künftig nicht die FDP vertreten, sondern parteilos agieren. Auch für die Sitzverteilung im Kreisausschuss hat Pschierers CSU-Aus Konsequenzen.

Zur Erinnerung: Bei der jüngsten CSU-Kreisvorstandssitzung in Bad Wörishofen, bei der es um die Kandidatur für die im nächsten Jahr anstehende Landtagswahl ging, hatte sich mit Markt Walds Bürgermeister Peter Wachler neben Pschierer ein weiterer Kandidat zu Wort gemeldet – Pschierer hätte den Stimmkreis Kaufbeuren gerne weiterhin im Landtag vertreten und zeigte sich überrascht von der Kandidatur Wachlers. Zwei Tage später verkündete der ehemalige Wirtschaftsminister seinen Wechsel zur FDP. Mit der CSU, für die er 28 Jahre lang im Landtag saß, rechnete der Mindelheimer im großen Stil ab, erklärte im Gespräch mit unserer Zeitung unter anderem: „Ich habe die Intrigen satt.“

Ab sofort wird Franz Pschierer also für die FDP im Landtag sitzen. Sein Amt als Vorsitzender der Mittelstands-Union der CSU hat der 66-Jährige indes abgegeben. Das habe ihm sehr leid getan, sagt er. Er werde sich jetzt hinten in die FDP einreihen und versuchen, einen konstruktiven Beitrag zu leisten. Ob er auf der Liste der FDP für einen Sitz im kommenden Landtag 2023 kandidiere, sei heute noch nicht klar.



Klar ist aber inzwischen: Im Kreistag wird sich Pschierer nicht bei der SPD/FDP-Fraktion einreihen, sondern parteilos agieren. Das bestätigten Fraktionssprecher Roland Ahne (SPD) und Pschierer selbst auf Nachfrage. Am Donnerstag hatten sich beide persönlich ausgetauscht und im Einvernehmen den Entschluss gefasst, dass man wie bisher getrennte Wege gehen werde.



„40 Jahre gegen die SPD geschossen“

„Es gibt mehrere Gründe, die dagegen sprechen“, sagte Ahne über eine Zusammenarbeit. Wörtlich erklärte der Fraktionssprecher, Pschierer habe „40 Jahre gegen die SPD geschossen“, insofern würden die „Altvorderen das nicht verstehen“, wenn sich der langjährige CSUler nun plötzlich den Sozialdemokraten anschließen würde. Deshalb hätten beide Parteien das als beste Lösung empfunden.



Letzteres bestätigt auch Franz Josef Pschierer. „Ich werde mich auf jeden Fall im Landtags- und Bezirkstagswahlkampf im nächsten Jahr aktiv für die FDP einbringen. Schwer vorstellbar, dass ich in der Kreistagsfraktion Partner der SPD bin und mich gleichzeitig auf Landesebene kritisch und kontrovers mit der SPD auseinandersetze. Deshalb ist der Status ‚fraktionslos‘ derzeit am besten,“ sagt Pschierer, der das Gespräch mit Ahne dennoch als „sehr konstruktiv“ empfunden hat. „Ich habe mich über die Wahl von Roland Ahne zum Zweiten Bürgermeister von Mindelheim sehr gefreut. Ich kenne und schätze ihn seit vielen Jahren als ehrlichen und vertrauensvollen Gesprächspartner“, so der 66-Jährige. „Was wichtige Themen der Kreispolitik angeht, werden wir uns auf jeden Fall immer wieder einmal austauschen. Gerade bei den Themen ‚Klinik- und Sparkassenfusion‘ ist eine fraktionsübergreifende Zusammenarbeit wichtig.“

Auf die Frage, wie er als parteiloser Mandatsträger im Kreistag noch politisch Einfluss nehmen könne, antwortet der Landtagsabgeordnete: „Ich werde engen Kontakt zu den anderen Fraktionen halten. Daneben habe ich regelmäßig auch einen Jour ­fixe mit Landrat Eder und seinem Stellvertreter Dr. Stephan Winter. Ich werde die Themen, bei denen wir die Unterstützung des Freistaats Bayern brauchen, selbstverständlich auch weiterhin nach München kommunizieren.“



Welche Rolle Pschierer für die FDP im Landkreis einnehmen soll, dazu soll es in den nächsten Tagen Gespräche geben.



Kreistag: Zweiter Sitz für die Grünen in Ausschüssen

Brisant übrigens auch: Durch Pschierers Ausscheiden aus der CSU ändern sich die Stärkeverhältnisse der Fraktionen im Kreistag. Die Christsozialen verlieren nicht nur einen Sitz im Kreistag selbst, sondern auch in einigen der Ausschüsse. Denn aufgrund der neuen Mandatsanteile stehen der CSU im Kreis­ausschuss und allen weiteren Ausschüssen mit zwölf Mitgliedern (Bauausschuss, Ausschuss für Personal und Soziales, Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Ausschuss für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung und Schul-, Kultur- und Sportausschuss) nur noch drei statt bisher vier Sitze zu – und ist damit nicht mehr stärkste Fraktion in diesen Gremien (die Freien Wähler haben ebenfalls drei Sitze).

Nutznießer sind die Grünen: Ihnen steht entsprechend der neuen Stärkeverhältnisse ein zweiter Sitz in den genannten sieben Ausschüssen zu. Bereits in der kommenden Kreistagssitzung am Montag, 17. Oktober, soll im öffentlichen Sitzungsteil ab 9 Uhr im Forum geklärt werden, welcher CSU-Kreisrat (inklusive Stellvertreter) aus den einzelnen Ausschüssen abberufen wird und wer für die Grünen dessen Platz einnimmt. Das hat das Landrats­amt auf Nachfrage erklärt. Franz Pschierer selbst saß übrigens in keinem der betroffenen Ausschüsse.