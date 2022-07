Mindelheimer Freibad: Betrunkener beleidigt die Polizei und filmt sich dabei selbst

Teilen

In Mindelheim sind gestern zwei Betrunkene aus dem Freibad geflogen. Am Ende musste die Polizei eingreifen. © Socher

Mindelheim - Den Verweis aus dem Mindelheimer Freibad wollten zwei Betrunkene am gestrigen Samstagabend nicht so einfach hinnehmen. Am Ende musste die Polizei nachhelfen. Einer der Betrunkenen sorgte selbst dafür, dass ihm im Nachgang noch eine Anzeige aufgebrummt wird.

Am Samstagabend wurde die Polizei zum Freibad Mindelheim gerufen. Dort hatten sich zwei betrunkene Männer den Anweisungen der Bademeister widersetzt und sich anschließend geweigert, das Freibad zu verlassen. Deshalb entschlossen sich die Bademeister, die Polizei einzuschalten, die die beiden Männer dann aus dem Bad begleitete.

Auch das verlief aber nicht ohne Widerworte: Als die Beamten vor dem Eingang die Personalien notierten, filmte sich einer der Betrunkenen selbst dabei, wie er die Polizei beleidigte. Den 27-Jährigen erwartet deshalb eine Strafanzeige.

Beide Störenfriede erhielten einen Platzverweis und Hausverbot im Freibad. Wegfahren wollten sie anschließend mit dem Fahrrad, doch dafür war der Alkoholpegel nach Ansicht der Polizisten zu hoch - so verhinderten sie eigenen Angaben zufolge eine Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad.