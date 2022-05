Freibadsaison in Bad Wörishofen: Saisonkartenverkauf ist eröffnet

Am 26. Mai startet im Freibad „Sonnenbüchl“ der Badebetrieb. © Archiv: Sommer

Bad Wörishofen – Die Vorbereitungen auf die Sommersaison im Bad Wörishofer Freibad „Sonnenbüchl“ laufen seit einigen Wochen auf Hochtouren. Inzwischen ist auch der Saisonkartenverkauf angelaufen.

Der Winter hat seine Spuren hinterlassen und so mussten verschiedene Reparaturmaßnahmen durchgeführt und die technische Ausstattung in einzelnen Bereichen erneuert werden. Inzwischen geht´s aber in großen auf den Saisonstart zu: Los geht es am Vatertag, 26. Mai.



Wie die Stadt Bad Wörishofen gestern veröffentlicht hat, können jeweils von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr die Saisonkarten an der Hauptkasse im Freibad gekauft werden. Auch nach der Eröffnung des Freibades sind die Karten während der regulären Öffnungszeiten des Freibades erhältlich. Bei ermäßigten Karten werden der Personalausweis oder der Schülerausweis als Nachweis benötigt.

Auch in dieser Saison gilt wieder die Verwendung der Saisonkarte als Drei-Bäder-Karte. Mit der Saisonkarte können somit also die Bäder in Türkheim und in Mindelheim besucht werden.



„Die kommende Saison kann somit kommen“, freut man sich auch im Rathaus. Aktuell sehe es aus, dass der Besuch des Freibades ohne Einschränkungen (Masken, 2G oder 3G) genutzt werden kann. Allein die Abstandslinien am Eingang vor dem Freibad erinnern noch an die Corona-Regeln. „Wir hoffen sehr, dass wir diese in der Saison 2022 nicht mehr brauchen“, schreibt die Stadt.

wk