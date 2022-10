Beteiligung von 500 bis 5.000 Euro

Freiflächen-PV-Anlage im Gleisdreieck: Stadt und Investor informieren Bürger

Von: Klaus D. Treude

Dieses Modell der geplanten Anlage stellte die VWEW am Freitagabend im Forum vor. © Fritz

Mindelheim – Die Planungen für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage auf einer rund 5,7 Hektar großen Fläche im sogenannten Gleisdreieck im Nordosten der Stadt schreiten voran. Den Vorentwurf des Bebauungsplans hatte der Stadtrat Ende Mai 2022 gebilligt, danach konnten Bürger, Behörden und Träger öffentlicher Belange ihre Bedenken vorbringen. Die eingegangenen Stellungnahmen werden im Stadtrat behandelt, bevor die Satzung erlassen wird.

-Am Freitag informierten das Energieteam der Stadt Mindelheim und Vertreter der Vereinigten Elektrizitätswerke (VWEW) als Investor die Öffentlichkeit über den aktuellen Planungsstand der Anlage. Roland Ahne, SPD-Stadtrat und Leiter des Energieteams, moderierte die Veranstaltung, für die er VWEW-Geschäftsführer Stefan Fritz und die verantwortliche Landschaftsplanerin Katrin Mohrenweis als Referenten gewonnen hatte. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nahmen teil, viele nutzten die Gelegenheit, ihre Fragen zum Thema Naturschutz, vor allem aber zu den Modalitäten der Bürgerbeteiligung klären zu lassen.

Welche Bedeutung die Stadt dem Projekt beimisst, unterstrich auch Mindelheims Erster Bürgermeister Dr. Stephan Winter, der trotz angeschlagener Gesundheit an der Informationsveranstaltung teilnahm. Er halte die Information der Öffentlichkeit für sehr wichtig, wisse man doch, dass Anlagen zur Energieerzeugung generell kritisch betrachtet werden „und wir wissen, dass die geplante Anlage nicht unsichtbar ist“, so Winter. Es habe schon einige Anfragen aus der Bevölkerung gegeben, sagte Roland Ahne, aber keine Einsprüche.

Die geplante Anlage ist für eine Leistung von 7.200 kWp ausgelegt. Sie wird rund 7,5 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen, ausreichend zur Versorgung von 4.000 Haushalten. Mit der Anlage werden circa 6.000 Tonnen CO 2 eingespart. Beachtliche Leistungsdaten, die für die Energiesicherheit in der Zukunft hohe Bedeutung hat. Die durch den russischen Krieg in der Ukraine verursachte Energiekrise führt uns dies aktuell deutlich vor Augen. „Wir müssen alles tun,“ so Ahne, „um letztlich energieautark zu werden.“ Stefan Fritz unterstrich diese Aussage: „Jede Kilowattstunde aus eigener Produktion ist sehr viel wertvoller als der Bezug aus Drittstaaten.“

Umwelt- und Naturschutz wird groß geschrieben

Katrin Mohrenweis ergänzte Fritz‘ Aussagen zur Anlagenplanung aus Natur- und Umweltschutzsicht. Um Lärmbeschwerden zu entgehen, werde die Netzeinspeisung-/Trafostation auf der Anlagenostseite erfolgen. Was die mögliche Blendwirkung der qualitativ hochwertigen PV-Module angehe, beruhigte Fritz dahingehend, dass bereits die Deutsche Bahn hier hohe Vorgaben mache und eine Belastung der Bürger nicht zu befürchten sei. Ein biologisches Gutachten wurde bzw. werde in die Planungen eingearbeitet.

Durch die hohen Bahndämme im Westen und Osten wären die Photovoltaik-Elemente kaum sichtbar, so Fritz: „Das sind keine Monstren!“ Gleichwohl werde das Gelände aber im Westen und Norden komplett, auf der Ostseite nur in einzelnen Abschnitten, mit einer zweireihigen, unterbrochenen Hecke aus heimischen Gehölzen eingegrünt. Das Gras in der Anlage wird von Schafen abgeweidet. Besonderes Augenmerk, so Mohrenweis, widme man dem Schutz der Zauneidechse, die im Bereich des Gleisdreiecks gesichtet wurde. „Rein vom Naturschutz her gesehen erfährt das Gelände eine Aufwertung“, so die Landschaftsplanerin.



Beteiligung von 500 bis 5.000 Euro

Fritz‘ Informationen zur Beteiligung der Bürger an der Anlage fanden besonderes Interesse. Zum 1. März 2023 werde man an der EEG-Ausschreibung – Voraussetzung einer Vergütung – teilnehmen, im April solle die Investitionsentscheidung fallen. Die Ausschreibungen der Bauleistungen würden im Mai erfolgen und der Baubeginn ist für Herbst 2023 angepeilt. Im Frühjahr 2024 könnte die Anlage in Betrieb genommen werden.



Bürgerinnen und Bürger mit Mindelheimer Wohnsitz können sich mit insgesamt 500.000 Euro an der vier Millionen Euro teuren Anlage beteiligen (Anlageform: Nachrangdarlehen). Die Bürgerbeteiligung könne man mit einem Bauherrenkredit vergleichen, so Fritz. Dabei seien 500.000 Euro ein Erfahrungswert, eine höhere Summe führe nicht zu mehr Bürgerbeteiligung. Die Anlagebeträge liegen zwischen 500 und 5.000 Euro, bei Bedarf sollen höhere Werte möglich sein.



Die Basisverzinsung für VWEW-Kunden liegt nach derzeitigem Stand bei drei Prozent, für Nicht-VWEW-Kunden bei 2,5 Prozent. Die Ergebnisbeteiligung zwischen 1 und 4 Prozent wird zum Abschluss des Kreditvertrags verbindlich und für die gesamte zehnjährige Laufzeit festgelegt. Zinsen werden jährlich abgerechnet, die Kapitalauszahlung erfolgt nach zehn Jahren. Die Anleger im Rahmen der Bürgerbeteiligung erwerben keine Anteile an der Anlage, deren Wirtschaftlichkeitsberechnung auf 20 Jahre angelegt ist. Weitere Details sind zu finden unter www.stadtwerke-beteiligung.de.

Die Stadt, so Ahne abschließend, hoffe nun auf rege Beteiligung.