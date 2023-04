Freikarten für den Türkheimer Töpfermarkt gewinnen!

Der Türkheimer Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt findet heuer am 28., 29. und 30. April sowie am 1. Mai 2023 statt. © wk

Türkheim - Für das Familien-Event „Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt Türkheim“ verlost der Wochen KURIER fünf Familien-Gutscheine.

Die Gewinner erhalten:

freien Eintritt für die gesamte Familie (bis 6 Personen, Wert bis zu 36 Euro)

Getränkebons

Freikarten für eine Teilnahme beim Kindertöpferkurs, Kinderschminken, Märchenzelt oder Bungee-Trampolin.

Der Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt in Türkheim findet am 28., 29. und 30. April sowie am 1. Mai 2023 statt.

Mitmachen und gewinnen

Und so können Sie gewinnen: Einfach das Teilnahmeformular ausfüllen und abschicken – Stichwort „Töpfermarkt 2023“.

Teilnahmeschluss ist Sonntag, 23. April, um 23.59 Uhr.

Hier geht´s zur Verlosung.

Die Gewinner werden ausschließlich per E-Mail benachrichtigt und können ihre Gutscheine in der Redaktion des Wochen KURIER, Frundsbergstr. 7, in Mindelheim abholen oder an der Eintrittskasse des Töpfermarktes hinterlegen lassen.

