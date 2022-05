Folgende Einrichtungen aus dem östlichen Landkreis Unterallgäu erhalten Gelder:

Freistaat fördert Bauprojekte an Kitas und Schulen im Unterallgäu

Auch die Erweiterung der Kita St. Nikolaus profitiert von der Förderung: 420.000 Euro überweist der Freistaat nach Wiedergeltingen. © Sommer

Unterallgäu – Der Freistaat Bayern unterstützt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche kommunale Hochbaumaßnahmen. Wie Landtagsabgeordneter Franz Josef Pschierer letzte Woche mitteilte, fließen 14,2 Millionen Euro in seinen Stimmkreis Kaufbeuren, dem auch der östliche Landkreis Unterallgäu angehört.

„Es freut mich, dass wir heuer rund 14,2 Millionen Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen in meinem Stimmkreis erhalten“, sagt Staatsminister a. D. Franz Josef Pschierer. „Der Freistaat Bayern bleibt ein verlässlicher Partner seiner Gemeinden und Landkreise – gerade mit Blick auf den Bau und Erhalt unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen“, so Pschierer.



Für den Kommunalen Hochbau stehen in diesem Jahr insgesamt über eine Milliarde Euro zur Verfügung. Davon stammen 650 Millionen Euro aus dem Kommunalen Finanzausgleich und 360 Millionen Euro aus dem Corona-Sonderinvestitionsprogramm des Freistaats Bayern.



„Bildung bleibt die wichtigste Investition in die Zukunft unserer Kinder. Mit dieser kräftigen Erhöhung der Zuschüsse wird der Freistaat seiner Verantwortung gerecht, eine ausgewogene Infrastruktur in allen Landesteilen Bayerns zu erhalten“, so Pschierer.



Gefördert werden vor allem der Bau und die Sanierung von Schulen, schulischen Sportanlagen und Kindertageseinrichtungen. Mit den verfügbaren Geldern könne der für dieses Jahr gemeldete Bedarf nahezu vollständig gedeckt werden, erklärt der Landtagsabgeordnete aus Mindelheim weiter. Die Zuweisungen hat das Bayerische Finanzministerium letzte Woche offiziell bekanntgegeben.



Insgesamt werden die Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden in diesem Jahr sogar die Rekordsumme von 10,56 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich und 400 Millionen Euro aus dem Corona-Investitionsprogramm erhalten.





Folgende Einrichtungen aus dem östlichen Landkreis Unterallgäu erhalten Gelder:

• Bad Wörishofen, Neubau Kindertageseinrichtung „Villa Kunterbunt“: 700.000 Euro

• Dirlewang, Sanierung und Erweiterung der Kindertageseinrichtung „Sonnenwirbel“: 400.000 Euro

• Eppishausen, Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Michael: 250.000 Euro

• Kirchheim, Neubau der Kindertageseinrichtung St. Nepomuk: 350.000 Euro

• Mindelheim, Neubau der Kita Nassenbeuren: 450.000 Euro

• Mindelheim: Baukostenzuschuss für die WBG für Kindergartenneubau: 300.000 Euro

• Rammingen, Neubau eines Kinderhortes: 200.000 Euro

• Stetten, Neubau einer Kindertageseinrichtung: 250.000 Euro

• Türkheim, Erweiterung der Grundschule: 165.000 Euro

• Türkheim, Neubau des Kindergartens St. Josef: 330.000 Euro

• Türkheim, Neubau der Kita St. Elisabeth: 330.000 Euro

• Zaisertshofen, Ersatzneubau der Kita: 100.000 Euro

• Wiedergeltingen, Ersatzneubau und Erweiterung der Kita St. Nikolaus: 420.000 Euro