Freude auch im Unterallgäu: Neuer Wanderweg durch Udos Heimat

Freuten sich über die Verbindung zwischen Unter- und Ostallgäu (v. links): Pforzens Bürgermeister Herbert Hofer, Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel, Kurdirektorin Cathrin Herd und Tobias Klöck vom Landratsamt Unterallgäu. © Stadt Bad Wörishofen

Bad Wörishofen/Pforzen – Der Infopunkt in der parkartigen Auenlandschaft im Bereich der Wertach an der Pforzener Flohwiese entwickelt sich allmählich zu einem regelrechten Treff- und Kreuzungspunkt von unterschiedlichen Wander- und Radwegen. Neben den bereits seit einigen Jahren bestehenden Wegen, wie der „Archäologietour Wertachtal“ und dem „Wertach-Fernradweg“ konnten kürzlich zwei weitere gemeinde- und landkreisübergreifende Kooperationsprojekte vorgestellt und eröffnet werden.

Dabei handle es sich um zwei Wege, wie Pforzens Bürgermeister Herbert Hofer im Rahmen einer kleinen Eröffnungsfeier erklärte, die in erster Linie die beiden benachbarten Landkreise Ost- und Unterallgäu und deren gemeinsamen Lebensraum weiter verbinden. Die Unterallgäuer „Glückswege“ würden sich hier mit den Wegen des „Schlossparks“ und somit dem Ostallgäu treffen und für Einheimische und Gäste erlebbar werden. Weitere Projekte dieser Art seien geplant, so ein Lehrpfad der von den Wertachauen bei Pforzen zur Höflmayerkapelle führen soll und somit auch zur Stadt Kaufbeuren eine Verbindung herstellen werde.



Unter den anwesenden Bürgermeistern aus den von den Wegen berührten Gemeinden, sowie den Abordnungen der beiden Landratsämter, dem Oberbürgermeister der Stadt Kauf­beuren und Bad Wörishofens Kurdirektorin Cathrin Herd herrschte volle Übereinstimmung, dass man durch diese Gemeinschaftsprojekte viel Positives erreicht und geschaffen habe.



Sowohl Landrat Alex Eder als auch die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker wiesen in ihren Grußworten darauf hin, dass neue Wege stets dazu geeignet seien, erste gemeinsame Schritte zu unternehmen, um etwas Gemeinsames zu erreichen und zu verbinden. Man habe zwischenzeitlich eine Menge erreicht und sollte gerade deshalb auch künftig auf diesem Gebiet noch näher zusammenrücken.



Die beiden Landkreise können Einheimischen wie Gästen durch landschaftliche Schönheiten, Kultur und Geschichte sehr viel bieten und sollten deshalb verstärkt durch derartige Gemeinschaftsprojekte erschlossen werden. Schließlich habe nicht nur der von Touristen oftmals „überlaufene“ Süden des Allgäus seine Glanzlichter – auch der nördliche Teil, etwas vom Gebirge abgesetzt, biete seinen Besuchern Highlights in erstaunlicher Vielfalt. Und so lobte Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel, dass man durch die Zusammenführung touristischer Pfade aus dem Ostallgäu und den Unterallgäuer „Glückswegen“ ein „verbindendes Element“ gefunden und geschaffen habe, das Einheimischen wie auch Gästen zugute komme.



Irsees Bürgermeister Andreas Lieb stellte den Anwesenden anschließend an einer neu aufgestellten Tafel den Wegverlauf und die Höhepunkte des neu erschlossenen Rundweges vor, der in den Pforzener Wertachauen im Bereich der „Flohwiese“ seinen Anfang nimmt und über rund 15 Kilometer durch „UDO‘s Heimat“ führt. Neben der Tongrube an der Hammerschmiede, werden dabei so interessante Punkte wie das „Schwarze Kreuz“, der Eiberger- und Oggenrieder Weiher, das Irseer Klosterviertel mit seiner sehenswerten Kirche und dem Klosterbräu, sowie dem „Austelbiotop“ und der Hammerschmiede berührt, bevor es an der Wertach entlang zum Ausgangspunkt an der Flohwiese zurückgeht.



Pforzens Zweiter Bürgermeister Torsten Stöckle – Vorsitzender des neu gegründeten Fördervereins – ergänzte diese Ausführungen mit dem Hinweis, dass dieser Rundweg noch durch einen Info-Pavillon und eine Aussichtsplattform am Rand der Tongrube bereichert und für Kinder attraktiver gestaltet werden solle.



Abschließend gab Kurdirektorin Herd noch einen Überblick zum Streckenverlauf der „Glückseen-Runde“, die aus Richtung Bad Wörishofen kommend bei Irpisdorf und der dortigen neuen Käsküche das Ostallgäu erreicht und über Ingenried, Pforzen und Rieden, am Schlingener-, Frankenhofener, Bingstetter- und Wörishofener Stausee entlang zurück nach Bad Wörishofen führt. Hier habe man vor allem das von Pfarrer Kneipp gepriesene Lebenselement „Wasser“ mit einbezogen, wobei diese Tour in erster Linie für Radfahrer – allein schon wegen der Streckenlänge – so geplant worden sei.



Bei einem gemütlichen Beisammensein mit einem Meinungsaustausch über eine zukünftige und weitere erfolgreiche Zusammenarbeit endete die Eröffnungsfeier im Bistro der „Blöschhalle“.

kdk