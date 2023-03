Fridays for Future: Nächste Demo in Bad Wörishofen

Fridays for Future veranstaltete letztes Jahr eine Klimademo auf dem Mindelheimer Marienplatz. Der nächste Klimastreik findet am 3. März in Bad Wörishofen statt. © Springer-Restle

Bad Wörishofen - Beim nächsten globalen Klimastreik von Fridays for Future ist auch in der Kneippstadt einiges geboten.

Am Freitag, 3. März, findet weltweit der nächste globale Klimastreik von Fridays for Future statt – auch in der Kneippstadt, initiiert von der Bad Wörishofer Ortsgruppe des BUND Naturschutz (BN). Im Aktionsbündnis mit den Christians for Future Bad Wörishofen wird der BN seine zentrale Forderung nach einem Klimamanager zum Rathaus tragen. Dort werden verschiedene Redner zum aktuellen Stand informieren und wichtige Gründe für den jetzt dringenden und längst überfälligen Handlungsbedarf vortragen. Die Demo beginnt um 11 Uhr, Treffpunkt ist an der

Alte Wandelhalle, Promenadestraße 1. Die Demonstranten ziehzen dann gemeinsam durch die Hauptstraße zum Rathaus, dort gibt es um circa 11.45 Uhr eine Kundgebung.



Der BN bittet um zahlreiches Erscheinen, um auch vor Ort jetzt von der Politik ‚endlich Lösungen für unsere Zukunft‘ zu fordern, heißt es in einer Pressemitteilung des BN.

wk