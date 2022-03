Friedensbekundungen in Mindelheim und Türkheim: Unterallgäuer demonstrieren für Frieden

Von: Oliver Sommer

Vor dem blau-gelb beleuchteten Rathaus in Mindelheim fanden sich am Sonntagabend hunderte von Bürgern zur Friedensbekundung ein. Sie bildeten eine Lichterkette und beteten für Frieden in der Ukraine. © AOV

Unterallgäu – In Türkheim und Mindelheim sind am Sonntag Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Krieg in der Ukraine und für Frieden zu demonstrieren. In Mindelheim schlossen sich der Initiative auch Geistliche verschiedener Glaubensgemeinschaften an. In Türkheim kamen bei einer Sammelaktion für die Hilfsorganisation Humedica in Kaufbeuren über 1.000 Euro zusammen. In beiden Orten beteiligten sich mehrere 100 Menschen an der Mahnwache bzw. an der Lichterkette rund um den Marienplatz.

Es könne „uns nicht gleichgültig sein, wenn Menschen in der Ukraine beschossen werden, nur weil sie in Frieden und Demokratie leben wollen“. Unter dieser beinahe zentralen Aussage standen die beiden Friedenskundgebungen in Türkheim und Mindelheim, zu der unter anderem die Grünen im Wertachtal, der Bund Naturschutz und der Eine-Welt-Laden aufgerufen hatten. Unterstützung erfuhr die parteiübergreifende Initiative um Gudrun Kissinger-Schneider vom Ersten Bürgermeister Christian Kähler; in Mindelheim hatte Bürgermeister Stephan Winter selbst gemeinsam mit dem Stadtrat zum Friedensgebet und einer anschließenden Lichterkette rund um den Marienplatz aufgerufen. Hier wie dort appellierten die Redner eindringlich an den russischen Präsidenten Vladimir Putin, den Krieg und damit auch das Sterben unverzüglich zu stoppen.



Die Menschen in der ehemaligen Sowjetrepublik Ukraine bräuchten jetzt unsere Solidarität, so Gudrun Kissinger-Schneider, die an den „Frühling im Kosovo“ erinnerte – einem nicht minder brutalen Krieg im ehemaligen Jugoslawien, dem letzten auf europäischem Boden seit dem Fall der Mauer. Auch damals habe es, wie Kissinger-Schneider meinte, Tote und Verletzte, Wut und Trauer nur wegen eines machtbesessenen Menschen (dem Serbenführer Slobodan Miloševic) gegeben. Damals wie heute würde der Fernseher schreckliche Bilder liefern, so die Türkheimerin, die in diesem Zusammenhang auch das Gedicht einer Achtklässlerin zitierte – ein Gedicht, das vor 23 Jahren entstanden war, genauso gut aber auch heute hätte geschrieben werden können. Krieg sei nicht etwas von gestern, bedauerte die Dritte Bürgermeisterin – er spiele nicht im letzten Jahrhundert. „Er ist plötzlich wieder bittere Realität geworden.“ Dabei hatte Gudrun Kissinger-Schneider – wie wohl viele, das kam in den Reden zum Ausdruck – die Hoffnung, dass mit dem Fall der Mauer und dem Ende des „Kalten Krieges“ (zwischen den beiden Machtblöcken NATO und USA sowie Warschauer Pakt und SU) Frieden auf diesem Kontinent Einzug gehalten hätte.



Auch wenn der Krieg derzeit mehr als zehn Busstunden von Berlin entfernt stattfindet (Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, liegt im zentralen Teil rund 1.700 Kilometer Luftlinie vom Allgäu entfernt), werde man bald auch hier bei uns die Auswirkungen zu spüren bekommen, ist sich die Grünen-Gemeinderätin sicher; bereits jetzt sind die Benzinpreise auf ein neues Allzeithoch gestiegen und lagen am Sonntag bei rund zwei Euro für den Liter Super. Und Putin zwinge Deutschland mit seinem „völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine“ zur Wiederaufrüstung. Gerade erst hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) 100 Milliarden Euro für dringend nötige Beschaffungen bei der Bundeswehr freigegeben. Das sei eine schlimme Entwicklung, die aus Sicht der Türkheimerin böse Folgen nach sich ziehen werde.

Mindelheimer Rathaus leuchtet blau-gelb

In Mindelheim versammelten sich die Menschen rund um das in den Nationalfarben der Ukraine illuminierte Rathaus mit Kerzen in den Händen. Damit wolle man die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine demonstrieren, sagte Stephan Winter. Die meisten, fuhr der erste Bürgermeister fort, würden Krieg nur aus Erzählungen kennen oder hätten ihn selbst als „sehr junge Menschen“ noch persönlich erlebt. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Ende des „Kalten Krieges“, vor allem aber mit dem Ende der „kriegerischen Auseinandersetzungen“ im ehemaligen Jugoslawien, hätten alle geglaubt, „endgültig in einem Europa leben zu können, das von Frieden und Demokratie gekennzeichnet ist“, sagte Winter. Seit 77 Jahren seien Frieden und Demokratie die Garanten für den Wohlstand (in Deutschland), der noch nie so groß gewesen sei. Garanten auch dafür, dass man sich anderen großen Herausforderungen stellen könne wie dem Klimawandel, um unsere „Welt für zukünftige Generationen lebenswert zu erhalten, so der Bürgermeister weiter.



Doch seit Ende Februar sei alles wieder anders. Der Krieg ist nach Europa zurückgekommen durch den Überfall Russlands auf die Ukraine. Man spüre wieder Sorge und Angst, vor allem aber Ohnmacht gegenüber einer Gewalt, die sprachlos mache, meinte Winter. Man müsse jeden Tag das Schicksal der Menschen miterleben, Tod, Vertreibung und eine sinnlose Zerstörung der Infrastruktur. Man sei aber nicht vollkommen hilflos: Mit der Kundgebung könne man zeigen, „dass wir der Teil der Welt sind, die Gewalt verabscheut“, so Winter. Eine Welt, die zusammenrücke und sich gegenseitig unterstütze, um dieser Gewalt Einhalt zu gebieten.



Vor allem mit humanitärer Hilfe – mit Geld und Sachspenden – könne man nun helfen, die größte Not zu lindern. Deshalb ruft auch die Stadt zum Spenden auf bzw. verweist auf entsprechende Organisationen, die wie Humedica in Kaufbeuren im humanitären Einsatz sind. Eine spontane Sammlung in Türkheim ergab 1.050 Euro, die an Humedica fließen sollen.



In beiden Orten gab es Gedenkminuten sowie eine musikalische Untermalung der Kundgebung. Nach der Mahnwache bzw. der Lichterkette endeten die laut Polizei friedlichen Veranstaltungen nach jeweils gut einer Stunde.

