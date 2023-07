„Frohe Botschaft“: Drogeriemarkt Müller bleibt in der Mindelheimer Altstadt!

Von: Marco Tobisch

Der Drogeriemarkt Müller bleibt der Mindelheimer Altstadt auch in Zukunft erhalten. © Sandra Feldbauer

Mindelheim – Das ist ein Feiertag für die Mindelheimer Altstadt: Drogeriemarkt Müller hat seinen Mietvertrag am bisherigen Standort in der Maximilianstraße verlängert. Damit ist die Idee, raus aus dem Mindelheimer Zentrum und auf die grüne Wiese umzusiedeln, endgültig vom Tisch.

Jubel auch in der Filiale selbst: „Vielen Dank für diese Nachricht“, rief Filialleiterin Cornelia Täuber beim Anruf des Wochen KURIER ins Telefon. Sie und ihre 36 Mitarbeiter waren bislang noch gar nicht über die Vertragsverlängerung in Kenntnis gesetzt worden. Lange ist die Tinte aber ohnehin noch nicht trocken: Die Stadt Mindelheim wurde am 18. Juli informiert, dass es mit Müller in der Maximilianstraße weitergehen wird.

Wie mehrere Einzelhändler in Gesprächen signalisiert hatten, erfüllt der Drogeriemarkt als Shopping-Magnet eine wichtige Funktion für die Altstadt. „Ja, das ist auf jeden Fall ein Anziehungspunkt“, bestätigt auch Cornelia Täuber, die seit gut einem Monat die Müller-Filiale in Mindelheim leitet. Und auch Bürgermeister Dr. Stephan Winter bekräftigt auf Wochen KURIER-Nachfrage: „Die Stadt ist glücklich, weil der Müller Drogeriemarkt ein entscheidender Baustein für die Attraktivität der Innenstadt ist. Wenn so ein großes, attraktives Geschäft in der Altstadt wegbricht, können andere das nicht auffangen.“ Deshalb sei die Vertragsverlängerung am bestehenden Standort „eine maximal frohe Botschaft“, so Winter.

Warum der Müller Drogeriemarkt für die Stadt Mindelheim so wichtig ist

Dass so viele Einkaufende insbesondere wegen Müller in die Altstadt kommen, begründet Cornelia Täuber insbesondere mit dem „großen Sortiment“. Anders als in kleineren Filialen (Täubers vorherige Station Krumbach hatte 680 Quadratmeter) gebe es in der vierstöckigen und 1.720 Quadratmeter großen Filiale in Mindelheim über klassische Drogerieartikel hinaus einiges mehr – als Beispiel nennt die Filialleiterin Spielwaren, Parfums und alles für den Schulanfang. „Hier merkt man, dass die Leute ganz andere Dinge kaufen als in anderen Müller-Filialen“, so die Einschätzung der neuen Filialleiterin.

Unter anderem deshalb wäre ein Wechsel auf die grüne Wiese ungünstig gewesen, meint Täuber. Und nicht zuletzt die vielen Senioren, die sich teils mit dem Rollator durch die Stadt bewegen und zu Müller kommen, wären beim Rückzug aus dem Stadtzentrum ohne Plan B. „Sie haben nicht die Möglichkeit, mal schnell in den Supermarkt zu fahren“, sagt Täuber.

Bauanträge von den Stadträten abgelehnt

Der Neuansiedlung von Müller in der Allgäuer Straße hatten übrigens auch die Behörden zuletzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zwei Bauanträge lehnten Mindelheims Stadträte ab. Und das Landratsamt sah keinen Grund, die Entscheidung zu beanstanden. Wie man auch bei der Stadt Mindelheim weiß, profitieren auch umliegende Altstadt-Geschäfte von Müller. „Die Einzelhändler sind sicher happy über diese Nachricht“, sagt Bürgermeister Winter.

So ist die Vertragsverlängerung letztlich sowohl für Kundschaft, wie auch die Einzelhändler und Müller-Mitarbeiter („wollen alle in der Altstadt bleiben“) eine freudige Nachricht. Endlich ist klar: Müller bleibt auch in den nächsten Jahren in der Maximilianstraße. Der Vermieter nennt zwar keine Vertragslaufzeit, doch nach Einschätzung der Stadt handelt es sich um mehrere Jahre, die der Drogeriemarkt der Innenstadt erhalten bleibt.