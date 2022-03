„Lieblingsorte“ im Forum

Frühlingsgefühle und volles Programm im März beim Kunstverein Mindelheim

Von: Regine Glöckner

Auch dieses Werk stammt aus dem Nachlass von Karl Siegfrid Büchner und ist im März im Salon zu sehen. © Kunstverein

Mindelheim – Einiges im Angebot hat in den nächsten Tagen der Kunstverein Mindelheim. Getreu dem diesjährigen Motto präsentieren die Kunstschaffenden des Vereins bis zum 13. März im Forum ihre „Lieblingsorte“. Bereits am morgigen Donnerstag findet die Vernissage für die nächste Ausstellung im Salon in der Frundsbergstraße statt.

Die Lindauer Goldschmiedin und Musikerin Brigitte Büchner macht die gute Stube des Mindelheimer Kunstvereins im beginnenden Frühling zu einem besonderen Treffpunkt: Aus dem Nachlass ihres Mannes Karl Siegfrid Büchner präsentiert sie eine Auswahl aus dessen malerischem Schaffen. Dazu gesellen sich Arbeiten aus ihrer Goldschmiede-Werkstatt, die sie in Lindau betreibt. Zudem ist für Sonntag, 20. März, von 16 bis 18 Uhr ein Musiknachmittag angekündigt. Ihr Querflötenquartett will dann für gute Unterhaltung sorgen.



„Malen um zu sehen“ ist als Motto für die Bilder-Präsentation Büchners ausgegeben, der bevorzugt hochexpressive Werke in Zyklen oder Motive in Reihungen schuf und der 2009 in Lindau am Bodensee verstarb. Zwischen 1993 und 2005 lebte der 1936 geborene Maler am Ammersee und malte, wie seine Frau wissen lässt, „nicht, weil er gesehen hat – er malte, um zu sehen“. Vor allem malte er Bilder mit Landschafts-Anmutungen, die aber eher „informell“ seien, und zu welchen Landschaften den Anstoß gegeben haben, wie Brigitte Büchner mitteilt.



„ :Verheißungsvolle Gestade :“ (sic) ist die Werkgruppe nach einer Amerikareise entstandener farbstarker Bilder umschrieben, die im Salon zu sehen sein werden; nachdem diese bereits 2012 in Landsberg am Lech ausgestellt waren. Bei der Präsentation von Arbeiten Brigitte Büchners wird es sich um kreativen Gold- und Silberschmuck handeln. Ein erster Blick auf die Kollektion zeigt Geschmeide, das sich durch geometrisch-gemusterte Gestaltung und eine klar reduzierte Formensprache auszeichnet.



Vernissage ist am heutigen Donnerstag, 3. März, um 19 Uhr. Geöffnet ist jeweils am Dienstag und Mittwoch von 17 bis 19 Uhr. Am Mittwoch, 30. März, findet um 17 Uhr die Finissage statt.

„Lieblingsorte“ im Forum

Derweil lassen auch äußeren Umstände nun wieder eine Mitgliederausstellung zu: Am kommenden Samstag, 5. März, öffnet um 19 Uhr die Jahrespräsentation der künstlerisch Aktiven des Kunstvereins im Forum ihre Pforten.



Während im vergangenen Jahr lediglich einige Einzelausstellungen im „Salon“ des Kunstvereins möglich waren, können im Forum nun die Lieblingsplätze der Mindelheimer Kunstschaffenden entdeckt werden. Denn diese waren aufgefordert – gemäß dem diesjährigen Motto „Lieblingsorte“ – solche in Szene zu setzen. Die Besucher dürfen also darauf gespannt sein, an welche originellen Schauplätze, Seelen- oder Kraftorte, geheimnisvolle oder gut bekannte Ecken oder Flecken, an welche Traum- oder Rückzugsorte, vielleicht auch an neue Horizonte die Mitglieder des Kunstvereins mit ihren Kunstwerken die Besucher führen.



Eine Publikumsbeteiligung haben sich die Organisatoren rund um die 2021 neu gewählte Vorstandschaft unter Leitung von Klaus Ruttmann ebenfalls ausgedacht: die Besucher dürfen drei „Lieblingswerke“ küren, die bei der Finissage der Lieblingsorte-Ausstellung am Sonntag, 13. März, um 16 Uhr bekanntgegeben werden. Die Ausstellung geht vom 5. bis 13. März. Geöffnet ist werktags von 15 bis 19 Uhr, samstags/sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

