Frühzeitige Beteiligung am Klinikumbau

Von: Regine Glöckner

Aktuell noch viel Grün gegenüber vom Landratsamt – die Ansicht dort wird sich merklich verändern. © Glöckner

Mindelheim - Wie berichtet, will der Klinikverbund Allgäu die Klinik Mindelheim abschnittsweise über zehn Jahre hinweg am bestehenden Standort erneuern. In mehreren Bauabschnitten sollen neue Gebäude hochgezogen werden – bei gleichzeitig möglichst geringer Belastung für Mitarbeiter und Patienten. In der letzten Stadtratssitzung ging es um die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung und der förmlichen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Klinikumbau.

Dabei ging es konkret um 18 nötige Beschlüsse zu Einlassungen nach der öffentlichen Auslegung, zu der 43 Behörden angeschrieben worden waren. Zwei Ämter hatten von sich aus reagiert, aus der Bürgerschaft hingegen war keine Stellungnahme eingegangen, wie Bürgermeister Dr. Stephan Winter wissen ließ. Wasser-, Verkehrs-, Arten- oder naturschutzrechtliche Belange, Gewässerschutz, Zufahrten, Immissionsschutz und Parksituationen wurden hier geprüft, abgewogen und eingeordnet.

Der Stadtrat billigte letztlich einstimmig die Ergebnisse dieser Arbeit – bis auf eine Ausnahme: Mit der geplanten Radwege-Situation um die Klinik an der Bad Wörishofer Straße zeigte sich ÖDP-Stadtrat Peter Miller nicht einverstanden. Nach der frühzeitigen Beteiligung folgt nun die förmliche.



Winter gab nach Sitzungsende des öffentlichen Teils dem Geschäftsführer des Klinikverbundes Florian Glück noch die Gelegenheit, eine Präsentation zum baulich-architektonischen Markenkern der Klinik während und nach ihrem Umbau zu zeigen. Glück betonte dabei, wie engagiert man mit den Anwohnern zu Gestaltung und Umbau des Krankenhauses im Gespräch sei.