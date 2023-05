Frundsbergfest: Blick hinter die Kulissen bei Theaterprobe

Von: Regine Glöckner

Theaterprobe bei den Maristen im Bärenwirt : Gut gelaunt, bestens ausstaffiert, mit Elan und Ernst bei der Sache. Szenen aus dem Frundsbergfest-Volksstück „Der richtige Weg“. © Glöckner

Geschichten hinter der Geschichte bietet schon seit vielen Jahren das jeweilige Frundsbergfest-Theaterstück. Einen Blick „hinter die Kulissen“ gewährte Roland Peter, seit 2009 dabei, zuerst als Darsteller, seit 2012 zusätzlich als Regisseur und Impresario.

„Der richtige Weg“ so lautet der Titel des diesjährigen Volksstückes, nach einer wahren Begebenheit verfasst vom „Hausautor“ Dr. Reinhard Baumann. Der Mindelheimer Landsknecht Gustl (Alois Hoyer), Geliebter der Bärenwirtstochter Irmgard (Susanne Schäffeler), will sich, nachdem er versehentlich einen 13-jährigen Schweizer Buben in der Schlacht bei Bicocca erstochen hat, nicht nur seiner Schuld stellen.

Darum geht´s

Zurückgekehrt in die Heimat, steht er auch vor der Frage, bei wem und womit er künftig seinen Lebensunterhalt verdienen soll. Als Schankbursche im Bärenwirt etwa? Oder – nach einer Wiederbegegnung mit seinem früheren Frundsbergischen Hauptmann Walter Bach (Markus Schindele), inzwischen Allgäuer Bauernheer-Obrist - mit einer ganz anderen Bestimmung? Warum, wozu, wie und für wen?



Es sind Fragen auch nach Lebenssinn und nicht nur die eines Kriegsteilnehmers im Besonderen.



Die Kellnerin Burgl (Karin Wegscheider) saust mit dem Radl herbei, die Landsknechte Eckmüller und Ziegler (Felix Müller, Florian Kastenmeier), Irmgard und Frundsberg (Wolfgang Streitel ) kommen PS-mäßig daher, allerdings nicht zu Pferde; mancher schlendert so ums Eck: alle auf dem Weg zur Probe bei den Maristen. Voll kostümiert und gut gelaunt. Die Bühne ist schnell hergerichtet: „Beim Bärenwirt“, paar Bänke und Tische, eine provisorische Schänke. Szenen: Nach der Rückkehr aus dem Krieg. Man scherzt, dischputiert, wartet auf Gustl. Wie steht’s mit dem Sold? Gustl ist zurück. Irmgard ist verliebt. Er ist verunsichert. Hm.



13 alte Hasen und drei Neulinge

16 Mitwirkende sind es dieses Jahr, meist „alte Hasen“, drei Neulinge. Überwiegend auch noch bei anderen Gruppierungen aktiv und aktuell eher nebenzu sogar berufstätig; da ist Effektivität gefragt. Und das Stück hat auch noch echte Zeitsprünge. Umso mehr braucht es Aufmerksamkeit, Flexibilität und: Humor. Und der darf sein.



Die Situation im Foto hier dürften einige auch aus ihrem Alltag kennen. © Glöckner

Roland Peter, assistiert von Markus Schindele, „dirigiert“ die Theatertruppe. Er tut dies mit Umsicht und Übersicht, Geschick, seinem Regiebuch und einer bestechenden Textsicherheit. Gerade geht es um den Wein im Bärenwirt, der weniger gut ist, als es der „aus‘ m Welschland“ war. Den Krug stemmt die resolute, aber lebenserfahrene Burgl schon mal so vehement auf den Tisch, dass selbst die Landsknechte z‘ammzuck‘n.



Lebendiges Volkstheater, direkt, aber auch sehr feinfühlig als Irmgard ihren Gustl in die Arme schließt, kraftvoll mit Herz und Hirn, spannend und wirkungsvoll allgäuerisch; der Funke springt sofort über.



Es ist – seit Februar – die bestimmt schon 30. Theaterprobe für Marketenderinnen, Frundsberg und seine Söldner, Mindelhoimer Leit‘. Man „spielt“ nicht mehr nur, man geht in seiner Rolle auf, überzeugend in Tonfall und Haltung. Alle hängen sich mächtig rein; nur noch ein Monat bis zu den drei besonderen Aufführungstagen am 18., 26. und 28. Juni im Stadttheater.



Vermeintlich unscheinbare Helfer

Dabei sind auch, aber nicht im Rampenlicht: Quirin Schäffeler, Technik, und Elke Heisler, Maskenbildnerin, Fotografin, Allrounderin. Und, wenn’s mal eng kommt, auch noch Souffleuse. Àpropos Theatergetuschel: Wie war das mit den vielen Fleischküchle, die eine Darstellerin bereits zweimal als Brotzeit für alle vorbereitet hatte? Just immer an den Tagen, als dann die Probe kurzfristig ausfallen musste. Schmunzeln nicht nur „hinter den Kulissen“. Gleichviel, wie das Theaterstück endet: Diese Truppe ist schon längst auf dem „richtigen Weg“!