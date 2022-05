Für die Ukraine: Zweite Friedenswallfahrt in Tussenhausen

Von: Oliver Sommer

Teilen

Bei einer Friedenswallfahrt – insbesondere für die Ukraine – zogen am Sonntag Fahnenabordnungen durch Tussenhausen. © Sommer

Tussenhausen – Ende der 1960er Jahre luden die Kameraden des Krieger- und Soldatenvereins Tussenhausen zur ersten „Kriegerwallfahrt“ zur Kapelle der Schmerzhaften Muttergottes ein. Die 51. Wallfahrt dann stand im Zeichen des Friedens – und nach zwei Jahren Pause war man bei der zweiten Friedenswallfahrt nun gedanklich bei den Menschen in der Ukraine.

Er hätte vor zwei Jahren nicht vorhersehen können, dass in Europa ein grausamer Krieg ausbrechen würde, erklärte Christian Holzmann, Erster Vorstand des Krieger- und Soldatenvereins Tussenhausen bei der Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal. Noch 2019 habe er „über Kriege und die einzelnen Krisengebiete auf unserer Welt gesprochen, die es nach wie vor gibt: Syrien, Afghanistan, Nigeria, Kamerun, Mali, um nur einige zu nennen“, so Holzmann.



„Krieg fast direkt vor der Haustür“

In wenigen Wochen besuche man die französische Partnerstadt Cossé-le-Vivien, circa 1.100 Kilometer in westlicher Richtung. Würde man die gleiche Strecke nach Osten fahren, käme man direkt in der Ukraine an, verdeutlichte der Vorsitzende. Man könne also sagen, „der Krieg findet fast direkt vor unserer Haustür statt und keiner kann vorhersagen, ob es nur in der Ukraine bei den Kampfhandlungen bleibt“.



Und weiter sagte Holzmann: „Im 21. Jahrhundert sollte ein solcher geopolitischer Konflikt am Verhandlungstisch zu lösen sein. Die Menschen müssten aus der Geschichte gelernt haben. Solche grausamen Völkermorde sollten nie mehr stattfinden.“ Gleiches hatte sich der Tussenhausener Verein auch in die Satzung geschrieben: Man wollte nach dem Zweiten Weltkrieg, der ein Trümmerfeld in Europa hinterlassen hatte, nichts mehr mit Völkermord zu tun haben.



Und nun der grausame Schauplatz in der Ukraine: Tausende Menschen, Soldaten und Zivilisten auf jeder Seite, würden diesen Krieg mit ihrem Leben bezahlen, so Holzmann. Städte würden zerstört und selbst vor Krankenhäusern, Altenheimen und Schulen werde nicht Halt gemacht, wetterte Holzmann gegen die Zustände in der Ukraine. Ereignisse, die nicht zuletzt auch Einfluss auf die Menschen in Deutschland hätten, mit steigender Inflation und fehlenden Nahrungsmitteln.



Spendenaktion für die Ukraine

Mehrere Millionen Menschen aus der Ukraine seien nun auf der Flucht und in Deutschland derzeit rund 700.000, vor allem Frauen und Kinder, angekommen. „Diesen Flüchtlingen müssen wir so gut wie möglich helfen, sie unterstützen“, fordert der Vorstand des Krieger- und Soldatenvereins. Aus diesem Grund habe sich der Verein dazu entschlossen, einen Spendenaufruf für die Menschen in und aus der Ukraine ins Leben zu rufen. Wer diese Spendenaktion noch unterstützen wolle, habe jederzeit die Möglichkeit dazu.



„Ich wünsche mir für alle Menschen mehr Toleranz und Achtung vor dem Tun und Handeln seines Gegenübers. Damit wären wir dem Frieden in der Welt schon einen großen Schritt nähergekommen“, beendete Holzmann die Kranzniederlegung: „Mögen unsere Verantwortlichen in Wirtschaft, Politik und den Medien diesen Frieden leben und umsetzen, damit wir niemals in unserem Umfeld in kriegerische Handlungen hineingezogen werden.“