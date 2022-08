Ein sommerliches Feuerwerk regionaler Kunst in Türkheim

Von: Regine Glöckner

Franz (v. links) und Angelika Epple sind in Türkheim wieder Gastgeber für Künstler (rechts Günther Eberlein) und Kunstinteressierte. Bis 11. September geht die Ausstellung zunächst. © Glöckner

Türkheim – Künstlerische Sommertagsträume in Bild und (aus) Ton sind seit Sonntag in Türkheim zu sehen. Angelika und Franz Epple haben mit ihrer Galerie in der Frühlingsstraße 6 wieder eine beeindruckende Ausstellung auf die Beine gestellt.

Wie kunstnarrisch muss man sein, das eigene Zuhause immer wieder für wildfremde Leute zu öffnen, um diesen einen Blick auf künstlerisches Schaffen zu gewähren? Wobei: „wildfremd“ ist die Mehrzahl der Besucher schon lange nicht mehr. Türkheimer Kunstkenner und solche aus der Umgebung warten schon voller Freude immer wieder auf die Ankündigung der neuesten Ausstellung „beim Franz“. Ebenso wie die Künstlerschaft, die der Galerist bereits seit mehr als 20 Jahren – vornehmlich aus Schwaben und ergänzt um kreative Nordlichter sowie aus Ost und West – zur Präsentation ihrer Werke einlädt.



Und auch wenn‘s mal „nass neigeht“, wie bei der eben stattgefundenen Garten-Vernissage zu befürchten war – der Kunst hätte das nichts anhaben können. Kaum, dass man das Gartentürl geöffnet hat, findet man sich im lauschigen und bereits mit künstlerischen Objekten versehenen Vorgarten der Epples wieder, an den sich eine großzügige Baum- und Wiesenfläche anschließt: der Sehnsuchtsort der Vernissage-Besucher; wo auch alsbald das Fado-Musiker-Paar Rita und Roland Stadler musiziert. Der Auftakt ist gemacht, der Hausherr begrüßt die zahlreichen Gäste und anwesenden Kunstschaffenden, dankt seiner Frau Angelika, seinen Mitstreitern aus Verwandtschaft und dem Ort und eröffnet die Ausstellung.



Und schon setzt sich ein kleiner und immer länger werdender Tross Kunstinteressierter in Bewegung. Richtung der Kunst-Galerie, die man über eine Holztreppe im Obergeschoss des Epple-Hauses erreicht. Und bei deren Passage man bereits die über ein Dutzend bestechend variablen und formenreichen Bleistiftzeichnungen des Hausherrn bestaunen kann.



Immer wieder gelingt es dem Türkheimer Grafiker und seiner Frau mit Überraschungen aufzuwarten. Sowohl hinsichtlich der künstlerisch-technischen Besonder- oder Seltenheit vieler ausgestellter Objekte, des Zaubers der Anordnung, der Erlesenheit der Kunstwerke. Diesmal: ein Rausch an Farbe und Mächtigkeit.



Die Ausstellung hat Feuer und ungeheure Leuchtkraft. Seien es die eindrucksvollen Bilder „Grün 1-4“ von Anneliese Neumann aus Langenau, die unbetitelten Elisabeth Schicklings aus Eggisried oder die von Elisabeth Hornung aus Ottobeuren. Überhaupt scheint die vom Kloster geprägte Gemeinde ein Künstlerhotspot zu sein: mehr als eine Handvoll der knapp zwanzig Ausstellenden kommt von dort oder deren näherer Umgebung.



Wie Günther und Karin Eberlein aus Markt Rettenbach. Er stellt Fayencen aus, deren Lehm er selber nahe Frickenhausen und Engetried ausgräbt, und mit deren Herstellung er an die mehr als 250-jährige Tradition der exquisiten Künersberger Fayencen aus Memmingen anknüpft. Seine Frau Karin ist mit fantasiereichen Bildern vertreten. Nicht unerwähnt will Epple auch die in Südafrika geborene, inzwischen eingesessene Türkheimer Keramikerin Andile Schöllhorn lassen, die feine Becher-Vasen vorstellt.



14 Mal lädt „Capriccio“, die fröhlich-bunte Keramik-Becher-Serie von Elke Sada aus Leipzig zum genaueren Hinsehen ein. In Musik, Kunst oder Literatur bezeichnet Capriccio den launigen Regelverstoß, die scherzhaft-mutwillige Grenz­überschreitung der Norm, ohne diese komplett außer Kraft zu setzen. Das passt gut zu dieser Ausstellung und auf die Epples. Mit ihrer Bescheidenheit und Epples künstlerischem Selbstverständnis bedienen sie ohne Zweifel künstlerische Normen höchsten Anspruchs.



Die Ausstellung geht vom 7. August bis 11. September sowie vom 2. bis 30. Oktober, immer sonn- und feiertags von 15 bis 18 Uhr. Die Finissage mit Raku-Brand findet am Sonntag, 11. September, um 16 Uhr statt. Mehr Infos gibt´s unter Tel. 08245/1531 oder Mail an galerie-epple@t-online.de.