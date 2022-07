Ganz nah dran: Ein Ex-Löwe in der Premier League

Von: Thomas Ernstberger

Stefan Ortega Moreno, einst bei 1860 München, wechselt zu Manchester City. © ManCity

Es war zu Beginn der Saison 2014/15. Der TSV 1860 München spielte in der 2. Liga und hatte eine Mannschaft, der der Aufstieg durchaus zuzutrauen war. Torwart-Legende Gabor Király, Chris Schindler, Rubin Okotie, Stephan Hain, Daniel Adlung, Gui Vallori, Markus Steinhöfer, Julian Weigl, Marius Wolf, Kai Bülow und drei hochgelobte Kicker aus der 2. spanischen Liga, um nur ein paar Hochkaräter aus dem damaligen Kader zu nennen – da war die Rückkehr in die Bundesliga eigentlich Pflicht. Sah auch der Trainer so: „Wir werden Meister, fertig“, kündigte Ricardo Moniz an. Als erster fertig war der Coach selbst. Der Holländer flog schon nach sieben Spieltagen (mit nur sechs Punkten) im September 2014. 1860 wurde am Ende nur 16. und schaffte erst in der Relegation durch Bülows Last-Minute-Treffer gegen Holstein Kiel den Klassenerhalt.

Warum ich heute in meiner Kolumne auf diese Saison zurückblicke? Ganz einfach: Weil damals ein junger Mann zu den Löwen kam, der jetzt aus Bielefeld den Sprung in die englische Premier League geschafft hat. 2014 verpflichtete 1860-Sportdirektor Gerhard Poschner den 21-jährigen Keeper Stefan Ortega, einen „mitspielenden Torwart“, ein Bielefelder Eigengewächs. Er war als Nummer zwei hinter Király vorgesehen, wäre sicher auf der Bank versauert, wäre Stammkeeper Király nach der „Zopf-Affäre“ (er packte Gary Kagelmacher nach einem Gegentor an den Haaren) nach 178 Spielen für die Löwen nicht suspendiert und zum FC Fulham abgeschoben worden. So rückte der junge Ortega nach, überzeugte sofort und war drei Jahre lang die Nummer eins der „Blauen“.

Jetzt der ganz große Coup des gebürtigen Hessen mit spanischem Vater (daher der Namenszusatz Moreno), der auch immer wieder als Nummer zwei für den FC Bayern gehandelt wurde. Nach fünf Jahren in Bielefeld holte ihn Pep Guardiola auf die Insel zu Manchester City, einem der besten Clubs Europas. Beim englischen Meister ist er als zweiten Torwart hinter dem Brasilianer Ederson vorgesehen. Ein Ex-Löwe in der Premier League: Das hatte zuletzt Chris Schindler mit Huddersfield geschafft.

Ich blick‘ noch einmal zurück, dieses Mal auf das 1860-Sommer-Trainingslager 2016 in Bad Waltersdorf (Steiermark). Da bekam „Tego“, wie sie ihn alle nennen, mit Jan Zimmermann aus Heidenheim einen neuen Konkurrenten neben „Urgestein“ Vitus Eicher. Nach einer Trainingseinheit fragte ich alle drei Torhüter: „Na, wer ist in der neuen Saison die Nummer 1?“ Ortega zögerte nicht lange: „Ich natürlich wieder.“ Selbstvertrauen, das ihm sicher auch bei Man City helfen wird.

Bleibt noch anzumerken: Am Abstieg der „Löwen“ nach Ortegas dritter 1860-Saison traf den Keeper die allerwenigste Schuld – trotz seines Patzers in Heidenheim, den ihm viele Fans heute noch ankreiden.