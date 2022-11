Gedenken an Jesuitenpater Philipp Jeningen: Ein Seliger, der Gutes für Mindelheimer getan hat

Beim Festgottesdienst in der Jesuitenkirche gruppierte sich der liturgische Dienst um das Gemälde des Seligen P. Philipp Jeningen: Ministrant Alexander Paspa, Diakon Richard Reißner, Pfarrer i.R. Msgr. Gottfried Fellner, Pfarrer Michael Windisch, Dekan Andreas Straub, Bundestagsabgeordneter a.D. Robert Antretter, Ministrant Lukas Habersetzer (v links). © Steinberger

Mindelheim – Eine ganz besondere Eucharistiefeier fand dieser Tage in der Mindelheimer Jesuitenkirche statt. In dem festlichen Gottesdienst, der von Kirchenmusiker Michael Lachenmayr und den Wildsteiger Weisenbläsern musikalisch gestaltet wurde, gedachten die Mindelheimer Gläubigen zusammen mit Dekan Andreas Straub, Pfarrer Michael Windisch und Pfr. i.R. Msgr. Gottfried Fellner des jüngst selig gesprochenen Jesuitenpaters Philipp Jeningen (1642 bis 1704).

Der Volksmissionar war im 17. Jahrhundert vor allem in Ellwangen tätig, wirkte aber von 1673 bis 1680 auch als Jesuit und Lehrer in Mindelheim und Dillingen. Ein vor einigen Jahren im Dachboden der Stadtpfarrkirche St. Stephan wieder entdecktes Gemälde zeigt, dass dem Jesuitenpater schon vor der offiziellen Seligsprechung eine gewisse Verehrung in Mindelheim zuteil geworden war.



Nach den Wirren des Dreißigjährigen Krieges war der „gute Pater Philipp“ den Menschen in ihrer inneren und äußeren Not beigestanden. Noch bis in die Gegenwart wird er verehrt und in Notlagen um Beistand und Fürsprache angerufen. Natürlich könne die Frage gestellt werden, ob Selig- oder Heiligsprechungen uns heutigen, rational aufgeklärten Menschen noch zugänglich seien, meinte der aus Wasseralfingen angereiste Festprediger Pfarrer Michael Windisch, der als Vizepostulator im Seligsprechungsprozess auch ein ausgewiesener Kenner der Lebensgeschichte Jeningens ist.



Aber auch wenn man manche zeitbedingten Vorstellungen heute nicht mehr teile, so gebe es doch eine innere Verbundenheit, die über die verblassende Erinnerung hinausreiche und Grund für eine lebendige Verehrung sein könne, so der Prediger.



Der aus seinem früheren Wahlkreis angereiste Ex-MdB Robert Antretter überbrachte Grüße der Diözese Rottenburg-Stuttgart und meinte in einem Grußwort, dass auch wir Menschen der heutigen Zeit uns mehr an Vorbildern wie Pater Philipp orientieren sollten. Dann würden wir aus der Erde zwar immer noch nicht den Himmel machen; aber ein gutes Stück dazu beitragen, dass nicht die Hölle aus diesem wunderbaren Planeten wird.