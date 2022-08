Gemeinderat Türkheim benennt Straße im Irsinger Neubaugebiet

Von: Oliver Sommer

Etwa auf Höhe des Baggers zweigt die neue Straße von der Stockheimer ab und mündet weiter nördlich (rechts vom Standpunkt) wieder in diese. © Sommer

Türkheim – Nein, hier geht es nicht ums Zentrum des Fußballplatzes – und doch liegt der Gedanke ans runde Leder nahe: Denn wer in das Neubaugebiet westlich der Stockheimer Straße in Irsingen zieht, wohnt künftig im Mittelfeld. So heißt nach dem Beschluss des Gemeinderates die Erschließungsstraße im neuen Baugebiet am südwestlichen Rand Irsingens.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es darum, dem „Kind“ bzw. der Straße, über die die Anwohner zu ihren Häusern gelangen, einen Namen zu geben. Dies sollte so früh wie möglich geschehen, damit die künftig dort Wohnenden die Adresse weitergeben können, etwa beim Einwohnermeldeamt oder an die Mobilfunkbetreiber und mit Blick auf die Zustellung der Post.



Während sich die einen Namen gewünscht hätten, die Irsinger Ehrenbürger in den Mittelpunkt zu stellen, hatte Bürgermeister Christian Kähler angeregt, Bezug auf die „Felder“ zu nehmen. Auch ein Name, der den schönen Ausblick auf die Berge in sich getragen hätte, stand zur Wahl. Anscheinend hatten sich auch Irsinger selbst im Vorfeld bei „ihren“ Markträten für bestimmte Namen stark gemacht.



Letzten Ende waren mehr als zwei Drittel der Markträte vom „Mittelfeld“ so angetan, dass sie diesem Namen den Vorzug gaben.