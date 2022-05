Die Hochbehälter des Zweckverbands:

Generalsanierung: Hochbehälter bei Siebnach wird für die Zukunft fit gemacht

Der größte und älteste Hochbehälter des Staudenwasser-Zweckverbandes bei Siebnach wird im kommenden Winter generalsaniert. © Kleber

Siebnach – Mit der Sanierung und Ertüchtigung seines größten und ältesten Hochbehälters in Siebnach im Grenzgebiet der Landkreise Augsburg und Unterallgäu steht dem Zweckverband Stauden-Wasserversorgung in den kommenden Monaten ein anspruchsvolles Großprojekt ins Haus. Rund 1,3 Millionen Euro sind für die Generalsanierung, die im nächsten Winter realisiert werden soll, veranschlagt.

chon seit geraumer Zeit ist die Verwaltung um Werk- und Geschäftsleiter Armin Drexl am Verbandssitz in Reichertshofen (Gemeinde Mittelneufnach) mit der Planung der Maßnahme beschäftigt. 55 Jahre nach der Gründung des Zweckverbandes ist auch dessen Infrastruktur in die Jahre gekommen. Während das Wasserwerk in Reichertshofen mit Verwaltungsgebäude, Pumpenhaus und Bauhof technisch und energetisch bereits auf dem neuesten Stand ist, liegt das Augenmerk in den kommenden Jahren auf den drei Hochbehältern in Siebnach, Immelstetten und Aretsried. Den Anfang macht der mit 4.000 Kubikmetern Fassungsvermögen größte Hochbehälter auf dem 633 Meter hoch gelegenen Schlegelsberg in Siebnach. Der Hochbehälter befindet sich altersbedingt mittlerweile in einem sanierungsbedürftigen Zustand und entspricht nicht mehr den aktuellen technischen Vorgaben.

Nicht mehr aufzuschieben

In der jüngsten Verbandsversammlung in der Staudenlandhalle Fischach gaben die Verbandsräte der 21 Städte, Märkte und Gemeinden jetzt grünes Licht für die Planung der Maßnahme, die Constantin Vogg vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Großaitingen vorstellte. Der Werkausschuss wurde mit der Vergabe der Arbeiten beauftragt. Wie der Verbandsvorsitzende, Langenneufnachs Altbürgermeister Josef Böck, erläuterte, müsse von Sanierungskosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro ausgegangen werden. Die Mittel sind in den Haushalten 2022 und 2023 bereitgestellt. Allerdings könne aufgrund der aktuell angespannten Situation auf dem Bausektor keine verlässliche Kostenschätzung erfolgen. Sollte die Kostenkalkulation um mehr als ein Viertel steigen, würde eine weitere Verbandsversammlung einberufen. Fakt sei jedoch, so Böck, dass der Hochbehälter zeitnah saniert werden müsse: „Eine Verzögerung um ein weiteres Jahr ist nicht möglich.“ Das sei dem Zweckverband vom Gesundheitsamt im Landratsamt Unterallgäu unmissverständlich mitgeteilt worden. Für die langfristige Sicherung von hygienisch einwandfreiem Trinkwasser und für die Einhaltung der gesetzlichen und technischen Anforderungen sei die Sanierung nicht länger aufschiebbar.



4.000 Kubikmeter Trinkwasser werden vom Hochbehälter in Siebnach ins Staudenwasser-Netz eingespeist. © Kleber

Die einzelnen Teilprojekte sind eine Neubeschichtung der Wasserkammern, hygienische Sanierungsmaßnahmen, eine umfassende elektrotechnische Ertüchtigung, sicherheitsrelevante Maßnahmen und allgemeine bauliche Einzelmaßnahmen. Im Vorgriff auf die anstehende Generalsanierung seien als Sofortmaßnahme bereits hygienisch bedenkliche Fugeninstandsetzungen in beiden Wasserkammern vorgenommen worden. Zudem wurde aufgrund drohender Undichtigkeit in Eigenleistung des Bauhofes die bereits poröse und beschädigte Außenhaut komplett neu abgedichtet. Weil die Maßnahmen nicht in der sommerlichen Hochförderphase vorgenommen werden können, ist die Hochbehälter-Sanierung im Zeitraum von Oktober 2022 bis März 2023 geplant.



In der Folge werden dann auch die beiden Hochbehälter in Immelstetten und in Aretsried saniert. Aufgrund der beengten Verhältnisse am Hochbehälter III in Aretsried ist es vorgesehen, so Werkleiter Armin Drexl, zwei kleinere angrenzende Grundstücke (2.700 Quadratmeter) zu erwerben. Auch der Hochbehälter in Aretsried entspreche ebenfalls nicht mehr dem Stand der Technik und müsse aufgrund der geringen Kapazität von nur 500 Kubikmetern mittelfristig erweitert oder gar ersetzt werden. Drexl: „Derartige Maßnahmen können allerdings nur durchgeführt werden, wenn dafür auch ausreichend Platz zur Verfügung steht, was aktuell nicht der Fall ist. Dem kann für die Zukunft nur mit einer Flächenerweiterung entgegengewirkt werden.“





Die Hochbehälter des Zweckverbands:

• Siebnach: Baujahr 1975 , Fassungsvermögen: 4.000 Kubikmeter in zwei Kammern à 2.000 Kubikmeter

• Immelstetten: Baujahr 1980, Fassungsvermögen: 2.000 Kubikmeter in zwei Kammern à 1.000 Kubikmeter

• Aretsried (Markt Fischach, Landkreis Augsburg), Baujahr 1975, Fassungsvermögen: 500 Kubikmeter in zwei Kammern à 250 Kubikmeter

