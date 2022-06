Auf die Mindelheimer Feuerwehr ist auch in schweren Zeiten Verlass

Kommandant und Kreisbrandmeister Robert Draeger (rechts), der an diesem Abend selbst zum Hauptbrandmeister befördert wurde, durfte im Forum zu zahlreichen Ehrungen und Beförderungen bei der Mindelheimer Feuerwehr gratulieren. © Feuerwehr Mindelheim

Mindelheim – Ende Mai fand im Forum die 160. Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Mindelheim statt. Auf der Tagesordnung standen neben den Berichten des Kommandanten sowie der Vorstandschaft auch einige anstehende Neuwahlen sowie eine Vielzahl an Ehrungen und Beförderungen. Bedingt durch Corona war dies seit über drei Jahren die erste Generalversammlung.

Erster Kommandant Robert Draeger berichtete zunächst über die Geschehnisse und Entwicklungen im dienstlichen Bereich der Feuerwehr: So standen in 2019 insgesamt 262 Einsätze zu Buche – darunter der schwere Brand bei der Firma Weikmann, der den Einsatzkräften noch lange in Erinnerung bleiben dürfte. Rund 3.300 Einsatzstunden waren dort für den eigentlichen Einsatz sowie mehrere Alarmierungen zu Nachlöscharbeiten im Zeitraum Juli bis Dezember nötig.



Mit dem Beginn von Corona gingen auch die Einsatzzahlen mit 186 Einsätzen im Jahr 2020 sowie 150 in 2021 spürbar zurück. Dennoch war auch in diesen Jahren die komplette Bandbreite an Einsätzen – von der Katze auf dem Baum über Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen sowie Wohnhausbränden – vertreten. Ein Übungsbetrieb sei in dieser Zeit schier unmöglich gewesen, bedauerte Draeger. Trotzdem sei es gelungen, die Übungen unter der strikten Einhaltung eines Hygienekonzeptes zumindest teilweise aufrecht zu erhalten. Der Einsatzdienst konnte für die Einsatzkräfte zwar erschwert, aber ohne spürbare Einschränkung für den Bürger aufrechterhalten werden. Worüber sich Kommandant Draeger besonders freute: Die Zahl der aktiven Mitglieder konnte mit 114 Einsatzkräften stabil gehalten werden.

Neues Fahrzeug

Stolz ist die Wehr ferner auf eine Verbesserung bei der Schutzkleidung. So konnte die komplette Mannschaft mit neuen und modernen Schutzanzügen ausgestattet werden. Auch die anstehende Beschaffung eines Lösch­gruppenfahrzeugs vom Typ LF 20 nimmt nun Fahrt auf. Dieses wird ein mittlerweile über 35 Jahre altes Fahrzeug ersetzen. Mindelheims Erster Bürgermeister Dr. Stephan Winter betonte in diesem Zusammenhang, wie wichtig ihm und den ebenfalls anwesenden Stadträten eine schlagkräftige und modern ausgestattete Feuerwehr seien und notwendige Beschaffungen getätigt würden.



Der Erste Vereinsvorsitzende Christian Mutzel berichtete dann über die Vereinsaktivitäten – wobei pandemiebedingt so gut wie nichts stattfinden konnte. Einsätze wurden gefahren, der kameradschaftliche Teil im Anschluss und ein persönlicher Austausch untereinander durfte aber nicht stattfinden. Trotzdem zeigte sich Mutzel begeistert von der Moral der Mannschaft, die die Regeln beachtete und trotz aller Beschränkungen und Umstände bei der Stange blieben. Besondere Freude bereitete ihm, Karl-Heinz Abbold, der mittlerweile wegen der erreichten Altersgrenze aus dem aktiven Dienst ausscheiden musste, aufgrund seiner langjährigen und unermüdlichen Tätigkeit für den Feuerwehrverein als Ehrenvorsitzenden ernennen zu dürfen.



Für die Jugendfeuerwehr berichtete Dominik Hesse stolz von 14 Mädchen und Jungen, die sich aktuell in der Jugendfeuerwehr auf ihre spätere Tätigkeit in der aktiven Wehr vorbereiten. Auch hier war die größte Herausforderung, trotz aller Beschränkungen in den letzten Jahren die Zahl der Anwärter stabil zu halten und sich für dieses Ehrenamt zu begeistern.



Eine Vielzahl von Vereinsfunktionen mussten an diesem Abend gewählt werden. Neu im Amt des Schriftführers ist Christian Häfele – er löst Rolf Simnacher ab, der sich nicht mehr zur Verfügung stellte. Derweil wurden Kassenwart Jürgen Schmalholz sowie Kameradschaftswart Karl-Heinz Abbold in ihren Ämtern bestätigt. Als neue Mannschaftssprecher wurden Dominik Tietze und Thomas Gastager gewählt. Sie folgen auf Christian Häfele und Martin Merk, die nicht mehr kandidierten.



Folgende Ehrungen für langjährige Dienstzeit wurden vorgenommen:

• 10 Jahre: Thomas Berg, Richard Fischbach, Albert Jentschke, Stefan Müller, Peter Mutzel, Andreas Seeger, Thomas Seeger, Peter Sailer, Kay Saler, Sebastian Weh

• 20 Jahre: Christian Abbold, Tobias Abbold, Stefan Feger, Thomas Gastager, Andreas Gaum, Michael Glogger, Martin Hundhammer, Johannes Klein, Joachim Miller, Felix Müller, Maximilian Reischl

• 30 Jahre: Stefan Drexel, Alexander Lanzer

• Ehrenvorsitzender: Karl-Heinz Abbold

Christian Mutzel (links), Vereinsvorsitzender der Mindelheimer Feuerwehr, ernannte Karl-Heinz Abbold (rechts) zum Ehrenvorsitzenden. © Feuerwehr Mindelheim

