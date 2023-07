Generationenwechsel bei der BN-Ortsgruppe Türkheim-Ettringen

Die neuen BN-Vorstandsmitglieder: Jessica Färber (Mitte) , links daneben die 2. Vorsitzende Gudrun Kissinger-Schneider, Kassenwartin Gudrun Martin, Schriftführer Werner Kammerlander sowie die Beisitzer Tina Melder, Alexander Wieland, Armin Weh, Robert Ploss. © Oliver Sommer

Türkheim - Nach zwölf Jahren ist in Türkheim eine Ära zu Ende gegangen. In der Jahreshauptversammlung der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Türkheim-Ettringen stellte die Vorsitzende ihr Amt zur Verfügung. Auf Gudrun Kissinger-Schneider folgt Jessica Färber. Neben Kissinger-Schneider begleiten auch weitere Vorstandsmitglieder die „Klimabotschafterin“ beim Übergang.

Traditionell beginnen die Versammlungen des Bund Naturschutz mit einer Rückschau auf die vergangenen zwölf Monate, mit Berichten über Aktionen der Aktiven zum Schutz von Flora und Fauna, etwa der mittlerweile wiederkehrende Aufbau des Krötenschutzzauns in Irsingen, der Pflanzentauschbörse oder die Aktionen rund um die, dem BN gehörende Streuobstwiese. Fast so ähnlich verlief auch die jüngste Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Türkheim-Ettringen. Mit dem kleinen Unterschied, dass es keine Rückschau über zwölf Monate, sondern der vergangenen zwölf Jahre war, die Gudrun Kissinger Schneider gemeinsam mit ihrem EDV-Experten präsentierte.

Just jener Zeitraum, dem die umtriebige Mittelschullehrerin der Ortsgruppe als erste Vorsitzende vorstand und in der sie zahlreiche Aktionen ins Leben rief. Zwar hat die Türkheimerin in Kürze mehr Zeit, tritt sie doch bei ihrem schulischen Lehramt kürzer. Die Notwendigkeit, auch auf den Vorsitz zu verzichten, sei unter anderem auch deshalb entstanden, weil sie festgestellt habe, dass vor allem im Privaten viel „auf der Strecke bleibe“. Sie wolle unter anderem die Zeit nutzen, um mehr mit ihren Enkelkindern zu unternehmen. Und daneben ist Kissinger-Schneider noch mindestens drei Jahre als Gemeinderätin für die Grünen im Marktgemeinderat aktiv und möchte das eine oder andere Projekt begleiten oder anschieben. Wie sie selbst sagte, „geht es jetzt los mit der Wind­energie“ und es brauche auch da jemanden, der das Thema Windräder unterstütze. Es falle ihr natürlich nicht ganz leicht, immerhin sei viel passiert in den vergangenen zwölf Jahren. Aber sie könne guten Gewissens abgeben, nachdem vieles, was sie angeschoben hatte, mittlerweile ein „Selbstläufer“ geworden sei, um den sie sich nicht mehr kümmern müsse. Und nachdem sie sich rechtzeitig um einen Nachfolger gekümmert habe, sei ihr auch nicht Angst und Bange, dass nun alles „den Bach runtergehe“.

Generationenwechsel

So hatte sie sich umgetan und eine, aus ihrer Sicht, würdige Nachfolgerin gefunden, die „frischen Wind reinbringt“. Sie hoffe, dass die Mitglieder die ebenfalls aus Türkheim stammende und nun in Wiedergeltingen lebende Jessica Färber wählen werden, es sei nämlich gut, wenn man „beizeiten einen Generationenwechsel macht“. Wie man im Rund sehen könne, seien viele Mitglider mittlerweile „Ü 60“.



Man könne natürlich ewig so weitermachen, schloss Gudrun Kissinger-Schneider, doch wer solle für eine Verjüngung sorgen, wenn nicht die Jungen selbst? Doch dazu müsse man ihnen einen Chance geben.



Jessica Färber gehört schon sehr lange zum Bund Naturschutz, seinerzeit in der Jugend und hat die Ausbildung zum „Klimabotschafter“ gemacht, ein fünftägiger Kurs, in dem das Wissen um Klima und vor allem die Handlungsmöglichkeiten für den „Klimaschutz“ vertieft werden. „Ich finde super, was hier alles läuft und wie viele Leute hier aktiv sind, sagte die junge Frau, die nach ihrer Wahl in dem Vortrag „Neue Wege – frischer Wind“ ihre Pläne für die Ortsgruppe vorstellte. Wie versprochen, und nachdem sich die bisherige Zweite Vorsitzende nicht um einen Nachfolger gekümmert hatte, übernimmt Gudrun Kissinger-Schneider das Amt der Zweiten Vorsitzenden – „übergangsweise“, wie sie betonte.



Die neue Vorstandschaft

Werner Kammerlander übernimmt erstmalig das Amt des Schriftführers, Kassenwartin bleibt Gudrun Martin; als Beisitzer wurden Tina Melder, Alexander Wieland, Armin Weh und Robert Ploss bestimmt. Abschließend ehrte die nun nicht mehr Vorsitzende Gudrun Kissinger-Schneider alle ihre Wegbegleiter der vergangenen Jahre.