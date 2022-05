Genobank Unterallgäu: Sieben neue Hochbeete für Kindergärten

Heinz Klos (hinten v. links,Genobank), Thomas Kreuzer (Elternbeiratsvorsitzender) und Andrea Miller (Kita-Leitung) freuten sich über das neue Hochbeet in der Kirchheimer Kita „Maria Königin“. Auch (vorne v. links) Timo, Ben, Lene und Kilian werden hier künftig Gemüse und Kräuter anbauen. © Genobank

Mindelheim/Kirchheim – Es grünt und blüht in den Kindertagesstätten der Region. Zu verdanken ist das vielerorts auch der Genossenschaftsbank Unterallgäu eG, die insgesamt sieben neue Hochbeete an Kindertagesstätten und Kindergärten im Unterallgäu gespendet hat.

„Mit diesem Spendenprojekt wollen wir die nachhaltige Bildung und Entwicklung der Kinder schon im frühen Alter unterstützen“, erklärt Volker Leinich, Bereichsleiter Vorstandsstab der Genobank. Um die Kinder auf ein umweltfreundliches, nachhaltiges Morgen vorzubereiten, hat die Genossenschaftsbank Unterallgäu eG Hochbeete im Einzelwert von rund 440 Euro an sieben Einrichtungen im Landkreis gespendet.



Die Hochbeete für Kinder sollen laut Leinich einen ganz bestimmten Zweck erfüllen. „Die Kinder kommen durch die praktische Beschäftigung mit den Beeten in den Genuss, Gemüsesorten und Kräutern beim Wachsen zuzusehen und sie mit allen Sinnen wahrzunehmen. Sie erleben unmittelbar und anschaulich, wie verantwortungsvoll erzeugte Lebensmittel entstehen und nach der Ernte gesund und lecker zubereitet werden können.“



Da jedes Hochbeet im Komplett-Set mit Erde, Sämereien und umfassendem Infomaterial an die Kindergärten übergeben wird, kann direkt nach dem Aufbau mit dem Befüllen begonnen werden. Bereits loslegen können die Kindertageseinrichtung „Maria Königin“ in Kirchheim und der Kindertagesstätte Sontheim, wo die Übergabe schon erfolgt ist. Mit großem Eifer und strahlenden Augen machten sich die Kinder hier mit den Erziehenden daran, die ersten Samen einzusetzen. Was dabei deutlich wurde: Schon jetzt freuen sich alle Beteiligten auf die erste Ernte in ein paar Monaten.

Das Geld, mit dem die Hochbeete finanziert wurden, stammt aus dem Reinertrag der Gewinnsparlotterie der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Bankkunden, die am Gewinnsparen teilnehmen möchten, kaufen über ihre Volksbank Raiffeisenbank Lose im Einzelwert von je fünf Euro. Davon werden vier Euro gespart, während euro Euro als „Spieleinsatz“ dient.



Da das Gewinnsparen laut Genobank einen sozialen Auftrag verfolgt, werden 25 Cent des Spieleinsatzes zur Unterstützung gemeinnütziger Institutionen und Einrichtungen im Einzugsgebiet der jeweiligen Volksbank und Raiffeisenbank verwendet. So konnten letzten auch die sieben Hochbeete realisiert werden. Ausgewählt wurden:



• Kindertagesstätte St. Martin Ettringen



• Kindertagesstätte Sontheim



• Kindertagesstätte „Maria Stern“ Ottobeuren



• Kath. Kindertagesstätte „Hand in Hand“ Markt Rettenbach



• Kindertageseinrichtung „Maria Königin“ Kirchheim



• Kath. Kindergarten „St. Georg“ Böhen



• Kath. Kindergarten „St. Vitus“ Nassenbeuren

wk