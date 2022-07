Genossenschaftsbank Unterallgäu spendet 30.000 Euro für Ukraine-Flüchtlinge

Viele Ukraine-Flüchtlinge sind auch im Unterallgäu angekommen. Die Genobank unterstützt mehrere Initiativen und Helferkreise nun finanziell. © Beispielfoto: Sven Hoppe / dpa

Unterallgäu – Das Entsetzen über den Angriffskrieg auf die Ukraine hält an. Die Volks- und Raiffeisenbanken in Bayern wollen den Menschen, die unter der Situation am meisten leiden, zur Seite stehen. Die Genossenschaftsbanken unterstützen die aus der Ukraine geflüchteten Menschen. In den ersten Tagen haben die genossenschaftlichen Kreditinstitute in Bayern in einer gemeinsamen Spendenaktion einen Gesamtbetrag von mehr als 1,2 Millionen Euro zugesagt. Die Kreisverband Unterallgäu unterstützt mit 30.000 Euro mehrere Hilfsorganisationen aus der Region.

Die Spendenübergabe dazu fand vergangene Woche in der Raiffeisenbank Pfaffenhausen eG statt. Dort sagte der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Walter Eberhard: „Unser Dank geht für die schnelle, unbürokratische und ehrenamtliche Leistung an alle Spendenempfänger, ohne deren Unterstützung die Hilfe nicht so gezielt ankommen würde.“



Laut der Genossenschaftsbank Unterallgäu gehen 10.000 Euro an das Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg, das insgesamt 82 verwaiste Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung im Alter von sieben bis 31 Jahren und deren zwölf Pfleger aufgenommen hat. Weitere Spendenempfänger sind:



• Arbeitskreis Asyl Ottobeuren



• CVJM Lauben e.V.



• Evang.-Lutherische Kirchengemeinde Bad Wörishofen (Helferkreis)



• Immanuel Gemeinde Kaufbeuren



• Malteser Hilfsdienst e.V.



• Stadt Augsburg / Deutscher Kinderschutzbund KV Augsburg e.V.



• Verwaltungsgemeinschaft Türkheim (Helferkreis)



• Maristenbrüder FMS



„Eigenverantwortung, Hilfe zur Selbsthilfe und Solidarität sind fest im genossenschaftlichen Denken verankert. Umso größer ist nun das Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine. Aber auch mit jenen Menschen, die ihre Heimat aufgrund der russischen Invasion verlassen mussten und nun hier Sicherheit und Hilfe gefunden haben“, so der Kreisverbandsvorsitzende Anton Jall.



Die Spendengelder für die Aktion stammen aus dem Gewinnsparen, der Lotterie der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken. Für alle, die auch etwas zurückgeben wollen, verbindet das Gewinnsparen soziales Engagement und Vermögensaufbau durch Sparen mit Gewinnchancen: in der Lotterie der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken spielen monatlich 4,9 Millionen Lose um eine Gewinnsumme von über 2,7 Millionen Euro. Und so funktioniert es: Ein Los beim Gewinnsparen kostet fünf Euro. Davon gehen vier Euro ins Sparguthaben. Der restliche Euro ist der Gewinnspiel­einsatz, 25 Cent daraus gehen als Spende an soziale Projekte.



Dass solche kleinen Beträge viel erreichen können, zeigen die rund 15 Millionen Euro, die so Jahr für Jahr zusammenkommen.