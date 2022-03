Gesundheitsförderung, Versorgung und Pflege

Wie steht es um die hausärztliche Versorgung im Unterallgäu?

Von: Melanie Springer-Restle

Beim jüngsten Kreisausschuss beschlossen die Räte, Maßnahmen zur Gewinnung von Hausärzten und medizinischem Personal zu entwickeln. Die Ergebnisse soll es bis Ende 2022 geben. © Panthermedia

Unterallgäu– Vom Mangel in der hausärztlichen Versorgung sind viele Regionen Deutschlands betroffen. Insbesondere im ländlichen Raum ist es schwierig, qualifizierten Nachwuchs für Allgemeinarztpraxen zu finden. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) hat einen Versorgungsatlas entwickelt, der Aufschluss über die jeweilige Lage betroffener Planungsbereiche geben kann. Auch im Landkreis Unterallgäu fehlt medizinisches Personal. Die CSU- und JWU-Fraktion beantragte deshalb die Ermittlung des konkreten Nachbesetzungsbedarfs für Hausarztpraxen im Landkreis.

Das Thema stand auch auf der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses auf der Tagesordnung. Zunächst stellte Dr. Maria Bachmeier, die Leiterin der Abteilung Zentrale Angelegenheiten, den Kreisräten die Zahlen zu den vier hausärztlichen Planungsbereichen des Landkreises vor. Den Berechnungen liegt das Sollverhältnis von 1:1.607 zugrunde, das heißt, auf 1.607 Einwohner soll ein Arzt fallen. Ist dies gegeben, liegt man bei einer Versorgungsrate von 100 Prozent.



Bad Wörishofen weist einen Versorgungsgrad von 106,89 Prozent auf und liegt knapp unter einer Überversorgung. Hier wäre derzeit eine halbe Arztstelle zu besetzen. Der Planungsbereich Mindelheim liegt bei 100,72 Prozent und hat Kapazitäten für 2,5 Arztsitze. Memmingen-Nord mit einer Versorgungsrate von 104,5 Prozent könnte noch eine Arztstelle vertragen. Eindeutiges Schlusslicht bildet Memmingen-



Süd mit nur 88,49 Prozent. Hier seien 13 Arztsitze zu besetzen, so Bachmaier, die betonte, dass die Zahlen der Realität immer etwas hinterherhinken, da die KVB den scheidenden Ärzten immer ein halbes Jahr Zeit gäbe, einen Nachfolger zu finden. Hier kommt die „Gesundheitsregion plus“ ins Spiel.



Für alle, die es noch nicht wissen: Mit dem Konzept „Gesundheitsregionen plus“ sollen die medizinische Versorgung, die Prävention sowie die Pflege in Bayern durch regionale Netzwerke verbessert werden. Der Freistaat unterstützt die „Gesundheitsregionen plus“ mit einem Beratungsangebot und Fördermitteln. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek äußert sich zur „Gesundheitsregion plus“ wie folgt: „Mir ist wichtig, die Akteure aus dem Bereich von Gesundheit und Pflege vor Ort zu vernetzen. Denn sie kennen die Situation in der Region am besten und wissen, was die Menschen brauchen. So können wir alle gemeinsam die Gesundheitsvorsorge, medizinische Versorgung und Pflege nachhaltig verbessern.“

Gesundheitsförderung, Versorgung und Pflege

Die Geschäftsstellenleiterin der „Gesundheitsregion plus“ Unterallgäu-Memmingen, Nicola Galm, stellte den Räten das Konzept der „Gesundheitsregion plus“ vor. Die Maßnahmen zur Stärkung der Region als Gesundheitsstandort teilen sich in drei Handlungsfelder auf: Gesundheitsförderung, Gesundheitsversorgung und Pflege.

Ein Hauptaugenmerk liege in der Verbesserung der medizinischen und pflegerischen Dienstleistungen durch Netzwerke auf kommunaler Ebene. Hierzu sollen Arbeitsgruppen entwickelt werden, die Lösungsvorschläge unterbreiten. Eine Arbeitsgruppe zur ärztlichen Versorgung sei bereits im Entstehen, aber alles brauche seine Zeit. „Ich kann keine Fachkräfte aus dem Hut zaubern, aber es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man Fachkräfte anwerben kann“, so Galm.



Insgesamt tragen 77 von 96 bayerischen Landkreisen den Titel „Gesundheitsregion plus“, so Galm. Gefördert werde die Netzwerkarbeit durch das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. An dieser Stelle erkundigte sich Kreisrätin Christa Bail (Freie Wähler) nach dem Alleinstellungsmerkmal einer „Gesundheitsregion plus“ und wollte ferner wissen, wo denn Verzahnungen zum Thema Pflege seien.

Keine Konkurrenz zu bestehenden Netzwerke

Zum Seniorengesamtkonzept stehe man im Austausch, so Galm. Letztere betonte, dass die „Gesundheitsregion plus“ kein Konkurrenzmodell zu bestehenden Netzwerken sein soll, sondern lediglich eine ergänzende Funktion habe. Was das vermeintliche Alleinstellungsmerkmal betrifft, so erklärte Galm: „Man muss davon abkommen, dass jede Region ihr eigenes Ding macht. Die ‚Gesundheitsregion plus‘ soll hier die örtlichen Gegebenheiten unter die Lupe nehmen.“



Andreas Tschugg (CSU) befand: „Wir sollten ein bisschen einen Drive reinbringen.“ Der CSUler machte darauf aufmerksam, dass seine Fraktion das Thema schon länger auf dem Schirm hatte. Er hält eine Bedarfsanalyse für wichtig.



Roland Ahne (SPD) spricht sich für eine Kooperation mit der Uniklinik Augsburg aus, um frühzeitigen Zugriff auf Personal zu bekommen.



Monitoring und Erfolgskontrolle

Daniel Pflügl (Grüne) und seine Fraktion sehen das Konstrukt der „Gesundheitsregion plus“ eher kritisch. Die Grünen wünschen sich einen konkreten Plan mit Monitoring und Evaluierung, so Pflügl. Fortschritte sollen mit einer Erfolgskontrolle überprüft werden. Plügl hält es nicht für sinnvoll, das Rad in jeder Gesundheitsregion neu zu erfinden. Galm stimmte ihm zu. Man habe ohnehin vorgehabt, andere Regionen nach deren Projekten zu befragen.



Die Räte stimmten einstimmig dafür, Maßnahmen zur Gewinnung von Nachfolgern für Hausarztpraxen im Rahmen einer Arbeitsgruppe zu entwickeln. Die ersten Ergebnisse zu den Ermittlungen in puncto Nachbesetzungsbedarf sowie erste Arbeitsgruppenergebnisse zur hausärztlichen Versorgung sollen dem Kreisrat Ende 2022 vorgestellt werden.