Gewalt gegen Polizisten: Polizeipräsidentin sieht trotz besserer Zahlen keine Trendwende

Rückgang der Fälle in Schwaben

Von Marco Tobisch schließen

Unterallgäu – Respekt ist der Kitt in unserer Gesellschaft. Dass dieser inzwischen aber vielerorts vermisst wird, davon kann auch die Polizei ein Lied singen. Immer wieder werden Streifenpolizisten im Einsatz beleidigt oder sogar tätlich angegriffen. Nun hat das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West die Zahlen des letzten Jahres vorgelegt, die die Entwicklung der „Gewalt gegen Polizeibeamte“ dokumentieren: Erfreulicherweise wurden weniger Vorfälle registriert als im Vorjahr, doch von einer Trendwende will die Polizeipräsidentin noch nicht sprechen.

Erst am letzten Wochenende musste sich die Polizei von zwei Betrunkenen in Mindelheim wieder einiges gefallen lassen – der Bademeister hatte den beiden Störenfrieden am Samstagabend den Verweis aus dem Mindelheimer Freibad erteilt, doch gehen wollten sie nicht. Die Polizei geleitete das Duo schließlich aus dem Bad, wobei einer der beiden – ein 27-Jähriger – den Polizisten Beleidigungen an den Kopf warf. Dabei filmte er sich kurioserweise und sorgte somit selbst für die Beweise – weshalb er nun mit einer Anzeige rechnen muss. „Wahnsinn, wie wäre es mit Respekt?“, kommentiert eine wütende Wochen ­KURIER-Leserin bei Facebook. Immerhin: Handgreiflich wurden die zwei Betrunkenen gegenüber den Polizisten nicht, sie beließen es bei ein paar wüsten Widerworten.



Zur „Gewalt gegen Polizeibeamte“ hat das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, dem auch die Dienststellen Mindelheim und Bad Wörishofen angehören, jetzt neue Zahlen vorgelegt: 2021 wurden bei Übergriffen insgesamt 208 Polizeibeamte verletzt. Positiv wertet Polizeisprecher Holger Stabik, dass diese Zahl sowie auch die Gesamtzahl der Attacken gegen Polizeibeamte insgesamt gesunken sind.



Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums registrierten die Beamten 683 Fälle verbaler und körperlicher Gewalt gegen sich und ihre Kollegen. Das sind mehr als sechs Prozent weniger als noch im Vorjahreszeitraum (731). Insgesamt wurden dabei 1.774 Beamte geschädigt (2020: 1.990, -10,9 Prozent) und 208 verletzt (2020: 241, -13,7 Prozent). 2020 hatte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West den bislang höchsten Stand an Übergriffen feststellen müssen. Im Unterallgäu ist die Zahl der Gewalttaten gegen Polizeibeamte im letzten Jahr von 72 auf 58 zurückgegangen, in Memmingen von 98 auf 66 – auch hier eine Entwicklung in die richtige Richtung also.



Zahlen weiterhin besorgniserregend

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner erklärt: „Der Rückgang der Übergriffe gegen Beamte ist zwar erfreulich. Allerdings sehe ich noch keine Trendwende, da die Zahlen nach wie vor auf einem besorgniserregend hohen Niveau liegen. Zum Rückgang der Zahlen haben zudem die Beschränkungen der Pandemie beigetragen.“



Wer „die Täter“ sind? Bei der überwiegenden Anzahl der Fälle seien sie laut Polizei männlich und erwachsen, in mehr als der Hälfte der Fälle wurden Polizeibeamte körperlich attackiert. Ebenfalls mehr als die Hälfte der Täter waren alkoholisiert, rund 80 Prozent sind bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten oder sogar Wiederholungstäter.



Die geschädigten Polizeibeamten waren in mehr als 90 Prozent aller Fälle im Wach- und Streifendienst eingesetzt. Mehr als die Hälfte kann der Altersgruppe zwischen 25 und 36 Jahren zugeordnet werden. Überwiegend ereignet sich die „Gewalt gegen Polizeibeamte“ auf öffentlichen Straßen oder im privaten Raum, in zwei von drei Fällen bei der Feststellung der Identität oder bei Gewahrsam- und Festnahmen. Außerdem nennenswert: In knapp jedem zehnten Fall wurden die Einsatzkräfte sogar attackiert, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt gar nicht gegen den Täter selbst einschritten.



Hauptsächlich sahen sich die Einsatzkräfte dabei Beleidigungen (rund 36 Prozent aller Fälle), tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte (26,8 Prozent), Widerständen gegen Vollstreckungsbeamte (21,2 Prozent) und Körperverletzungsdelikten (8,8 Prozent) ausgesetzt.



„Jeder Angriff auf einen Polizeibeamten, auch wenn er nur verbal ist, ist einer zu viel. Mangelnder Respekt darf nicht in Gewalt ausarten“, betont Polizeipräsidentin Dr. Strößner. Sie appelliert: „Auch die Gesellschaft ist gefordert, nicht wegzusehen und keine Toleranz bei Gewalt gegen Einsatzkräften zu zeigen.“



Wie Polizeisprecher Holger Stabik außerdem sagt, verfolgen Polizei und Staatsanwaltschaft solche Angriffe sehr konsequent: Besonders heftige Übergriffe würden im priorisierten Verfahren zügig bearbeitet, um Tatverdächtige möglichst schnell bestrafen zu können, so Stabik.



Um Gewalt gegen ihre Mannschaft vorzubeugen, rät Mindelheims Polizeichefin Dagmar Bethke den Einsatzkräften zu „freundlichem, korrektem und bestimmtem Auftreten“. Denn rechtliche und tatsächliche Handlungssicherheit seien die Grundlage für ein professionelles und sicheres Auftreten, sagt Bethke. Wenn ein Polizist sich dementsprechend verhalte, werde das auch vom Bürger wahrgenommen, sofern die Wahrnehmung nicht durch Alkohol oder Drogen eingeschränkt sei.



Auch bei einem Fall aus dem letzten Jahr, der Bethke besonders in Erinnerung geblieben ist, spielte Alkohol eine große Rolle: Die PI Mindelheim wurde damals zu einer Streitigkeit mit Körperverletzung in die Innenstadt gerufen. Dort trennten die Polizeibeamten zunächst die Parteien, um die Situation zu beruhigen. Ein 32-Jähriger wollte diesen „Platzverweis“ nicht hinnehmen: Nach der dritten nicht befolgten Anweisung erklärten die Beamten ihm die Gewahrsamnahme – aber sowohl gegen die anschließende Durchsuchung als auch gegen die Gewahrsamnahme wehrte sich der Mann, der zu diesem Zeitpunkt betrunken und wegen mehrerer Gewaltdelikte bereits polizeibekannt war.

Body Cam sichert Beweise

Was den Mindelheimer Streifenbeamten auch in diesem Fall half: Sie schalteten vor Ort ihre „Body Cam“ ein – eine kleine, gelbfarbige Kamera, mit der die Polizisten (in Mindelheim seit Ende 2019) die Lage im Ernstfall in Ton und Bild zur Beweissicherung festhalten können. 21 Tage wird das Filmmaterial gespeichert. Wenn das Video nicht für ein Gerichtsverfahren benötigt wird, wird es nach Ablauf der Frist automatisch gelöscht. Mit der „Body Cam“ soll die Hemmschwelle für Angriffe auf Polizisten erhöht werden – sodass hoffentlich auch Zahl der Attacken weiter sinkt.

Marco Tobisch