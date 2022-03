„Gewusst wie“ - Veranstaltungsreihe mit Tipps für werdende Eltern

Von: Melanie Springer-Restle

Die Veranstaltungsreihe „Gewusst wie“ versorgt frisch gebackene Eltern mit wertvollen Tipps. © Panthermedia

Unterallgäu – Die Veranstaltungsreihe „Gewusst wie“ begleitet Mütter und Väter von der Schwangerschaft und Geburt an durch das erste Jahr mit dem Kind. Veranstalter ist die Koordinierende Kinderschutzstelle des Landkreises Unterallgäu. Angeboten werden vier kostenlose Workshops, die einzeln oder als Reihe gebucht werden können.

Die erste Veranstaltung am Mittwoch, 23. März, von 19 bis 20.30 Uhr richtet sich an Schwangere und deren Partner. Kursleiterin Irmgard Dempfle, Kinderkrankenschwester und Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin richtet den Blick auf die körperlichen Veränderungen in der Schwangerschaft und Veränderungen in der Partnerschaft. Die werdenden Eltern erarbeiten die notwendigen Vorbereitungen für die Geburt und die erste Zeit mit dem Baby. Neben inhaltlichen Inputs bleibt Zeit für den Austausch untereinander. Die Veranstaltung findet im ehemaligen Maristeninternat in Mindelheim (Champagnatplatz 4, Zimmer 121 im Erdgeschoss) statt. Eine Anmeldung ist bis spätestens eine Woche vor der Veranstaltung möglich, online unter www.unterallgaeu.de/veranstaltungen oder unter Tel. 08261/995-408 oder an koki@lra.unterallgaeu.de.

Anmelden können sich Einzelpersonen und Paare. Bei der Veranstaltung gilt 3G.



Die weiteren Termine der Veranstaltungsreihe:

• Die Zeit mit Baby 1.0: Mittwoch, 22. Juni 2022, 10 bis 11.30 Uhr.

• Die Zeit mit Baby 2.0: Mittwoch, 21. September, 10 bis 11.30 Uhr.

• Die Zeit mit Baby 3.0: Mittwoch, 14. Dezember, 10 bis 11.30 Uhr.

