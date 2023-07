Glass GmbH Bauunternehmung feiert in Mindelheim 75-jähriges Jubiläum 

Ein Sommerfest, wie es im Buche steht

Mindelheim - Bei bestem Wetter feierte die Glass GmbH Bauunternehmung am Wochenende ihr Sommerfest und 75-jähriges Jubiläum.

„Super, dass auch viele Angehörige und Kinder unserer Mitarbeiter heute beim Familienfest 75 Jahre Glass dabei sind“, freute sich Geschäftsführer Dieter Glass. Für die vielleicht nächste Generation des „grünen Teams“ war vor Ort einiges vorbereitet worden. So konnte sie sich unter anderem auf dem Karussell oder der Hüpfburg austoben, sowie an Kinder-Events wie Malen und Schminken teilnehmen. Generell war auf dem Gelände der Firmenzentrale in der Daimlerstraße viel geboten. Für die Besucher gab es neben weiteren Attraktionen eine CNC-Bastelstation, Fotobox, Kletterwand und ein Soccer Feld. Wer bei den hochsommerlichen Temperaturen eine Abkühlung brauchte, fand diese am Eiswagen. Für ordentlich Stimmung sorgte gleich zu Beginn des Sommerfestes die Gruppe DDC. Die zweimaligen Weltmeister kamen mit ihrem Auftritt beim Publikum sichtlich gut an.

Im Anschluss ging Dieter Glass auf die Anfänge der Firma ein. Den Start seiner Eltern Helene und Albert Glass 1948 bezeichnete er als „mutig, sehr mutig.“ Was mit vier Mitarbeitern und dem Entmoosen einer Eisenbahnbrücke startete, entwickelte sich schnell zur Erfolgsgeschichte. In den 50. und 60. Jahren sei die Nachfrage in Deutschland durch den Wohnungsbau geprägt gewesen. 20 Millionen Neubürger hätten in Westdeutschland ein Dach über dem Kopf gebraucht. „Hier kam die Leidenschaft meines Vaters endgültig zum Durchbruch. Die Vorfertigung von Bauteilen für den schnellen Bau der benötigten Wohnungen“, führte Dieter Glass weiter aus.

+ Das Sommerfest nahm Dieter Glass auch zum Anlass, um sich bei seiner früheren langjährigen Mitarbeiterin Cornelia Gehensel zu bedanken. Sie war bis Dezember 2021 als Assistenz der Geschäftsleitung tätig. © Sofia Wiethaler

Auf die Neuzeit ging danach sein Sohn und ebenfalls Geschäftsführer Björn Glass ein. Zuvor bedankte er sich jedoch bei seinem Vater, der das Unternehmen bis heute führe. Er sei „sehr stolz“ an seiner Seite zu arbeiten. Er selbst trat 2011 in die Geschäftsleitung ein. Als „Meilenstein in der Unternehmensgeschichte“ bezeichnete er die Auslandsbaustellen. Beispiele dafür sind unter anderem Papierfabriken in Montargis nahe Paris, Dunapack in Ungarn und die PM 5 in England. „Viele Mitarbeiter die heute hier sind haben entscheidend dazu beigetragen, dass wir der Marktführer beim Bau von Papiermaschinen sind“, würdigte Björn Glass ihren Einsatz. Der Erfolg von 75 Jahren Glass bestehe jedoch nicht nur aus Papiermaschinen. „Am Stammsitz in Mindelheim haben wir heute auf rund 200.000 m2 alles vereint. Von der Fertigteilproduktion, Stahlbau, Holz- und Schalungsbau, Fuhrpark, Bauhof, KFZ- und Elektro Werkstatt bis zum modernen Büro mit Kletterwand.“

Die Bedeutung von Glass für Stadt und Landkreis hob Bürgermeister Dr. Stephan Winter hervor. Obwohl die Firma inzwischen weltweit agiere, habe Glass nie seine Wurzeln und den Stammsitz Mindelheim vergessen. Dafür bedankte sich Winter ausdrücklich. Es sei schön auf der ganzen Welt die grünen Baufahrzeuge zu sehen. Das sei „ein kleiner Gruß“ aus der Heimat“