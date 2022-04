Schleichender Prozess bei Sportwetten

Glücksspielsucht: Mindelheimer Beratungsstelle geht von Anstieg durch Lockdowns aus

Von: Marco Tobisch

Teilen

Rund 430.000 Deutsche gelten laut Bundesregierung als glücksspielsüchtig. In Mindelheim rechnet man damit, dass diese Zahl schon bald steigen dürfte. © Symbolfoto: Panthermedia

Mindelheim – Rund 430.000 Deutsche gelten laut Bundesregierung als glücksspielsüchtig. Wie sich Corona ausgewirkt hat, ist laut Ursula Hiller, kommissarische Leiterin der Psychosozialen Beratungsstelle (PSB) Mindelheim, noch nicht anhand von Zahlen belegbar. Dass die Lockdowns aber in vielen Haushalten für Probleme mit Glücksspiel begünstigt haben, sei laut Hiller stark anzunehmen.

Jeden Tag der gleiche Ablauf mit Home Office oder in Kurzarbeit, kaum mehr Abendprogramm oder Zeit mit Freunden, kein sportlicher Ausgleich mehr und in Summe kaum noch Erfolgserlebnisse. Dass die allgemeine Stimmung während Corona einen Dämpfer versetzt bekam und der Frust an manchen Tagen wuchs, da ging es im Lockdown vielen Menschen ähnlich. „Wenn ich in dieser Situation einen blinkenden Automaten vor mir habe, der mich lobt und mir Erfolgserlebnisse beschert, triggert mich das“, erklärt Nico ­Salvo, Psychologe bei der PSB. Freilich sei dann nicht jeder Spieler gleich spielsüchtig – aber im „Immer-mehr-wollen“ liege die Gefahr, wenn die Persönlichkeitsstruktur und das soziale Umfeld instabil seien.

Rückzugsort bei Corona

Während Spielhallen in der Coronazeit aufgrund von Zwangspausen ebenfalls ihre Probleme hatten, erlebte das Online-Glücksspiel einen wahren Boom, schildert Salvo. Insbesondere Familienväter hätten sich vor den PC und häufig auch in die Welt der Online-Spiele geflüchtet. In Fällen wie diesen hätte das Zocken eine Art „Rückzugsort“ geboten, sagt Salvo. In anderen Fällen sei es lediglich darum gegangen, die Langeweile zu überbrücken. Auf die Frage, wann sich Ehefrauen um das Spielverhalten ihrer Männer sorgen müssten, antworten Salvo und Hiller: „Wenn ich einmal pro Woche spiele, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit noch keine Sucht, aber die Gefahr besteht.“ Wer sich selbst dem Test unterziehen will, kann den „ICD-10“, einen Kriterienkatalog der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beantworten. Wer dabei drei von sechs Kategorien (darunter starker Konsumwunsch und Kontrollverlust) bei sich als gegeben sieht, gilt als abhängig.

Ursula Hiller (v. links) und Nico Salvo beraten in Mindelheim unter anderem zum Thema Spielsucht. Corona habe das Suchtproblem verstärkt, erklärten sie zuletzt im Gespräch mit dem Wochen KURIER. © Tobisch

Typische Merkmale seien etwa, dass soziale Kontakte und der Alltag stark vernachlässigt würden und sich die Gedanken nur noch ums Spielen drehen. Und: „Glücksspiel wird über die Finanzen sichtbar. Häufig werden Freunde um Geld angebettelt, wobei aber andere Gründe als das Spielen für die Geldnot vorgeschoben werden“, erklärt Ursula Hiller. Dem engen Bekanntenkreis falle die Spielsucht deshalb in der Regel als erstes auf.



„Bis zu einer halben Million, die verzockt wurde, hatte ich schon alles. Auch ganze Häuser wurden verspielt.“

In einem solchen Fall bietet die PSB in Mindelheim sämtlichen Betroffenen insbesondere Einzelgespräche an, auch übers Telefon und anonym. „Glücksspielsucht ist sehr schambesetzt“, sagt Nico Salvo. Viele kämen deshalb auch nicht direkt aus Mindelheim zur PSB, sondern beispielsweise auch aus dem Ostallgäu. Heftige Geschichten habe er dabei schon viele erlebt, verrät Salvo – natürlich ohne ins Detail zu gehen. „Bis zu einer halben Million, die verzockt wurde, hatte ich schon alles. Auch ganze Häuser wurden verspielt.“



Betroffene finden Hilfe bei der PSB. Wie viele Termine es dann braucht, um von der Sucht „geheilt“ zu sein? „Ein Suchtproblem ist eine lebenslängliche Aufgabe“, erklärt Ursula Hiller. „Es geht darum, zu lernen, mit der Sucht umzugehen.“ Das heißt konkret: Das Glücksgefühl, das beim Einwerfen des Coins in den Automaten entsteht, müsse der Betroffene mittels anderer Aktivitäten befriedigen. „Das zu lernen, dabei wollen wir helfen“, sagt Hiller.



Schleichender Prozess bei Sportwetten

Bei der Spielsucht gehe es übrigens nicht nur um Online-Spiele und Automaten, sagt die derzeitige PSB-Leiterin. Auch im Aktienhandel oder in Sportwetten sieht Hiller eine Gefahr – vor allem in Letzterem: „Ich kenne mich ja aus im Sport und kann das Ergebnis voraussehen“, sei hier die vorherrschende Auffassung. Wer hier gelegentlich Kleinbeträge auf Fußballspiele setzt, sei natürlich nicht gleich süchtig, sagt Hiller. Aber auch hier sei das Potenzial gegeben: „Es kommt auf die Person an und ob sie einen Stopp setzen kann“, verdeutlicht Nico Salvo. „Wenn man den Sportbereich bei seinen Wetten Schritt für Schritt erweitert und irgendwann regelmäßig Risiko-Wetten mit beispielsweise einem 4:1 mit Tor in der 80. Minute eingeht, kann man auch hier von Spielsucht sprechen.“



Dass die Anzahl der Spielsüchtigen auch im Unterallgäu schon bald zunehmen werde, davon gehen Hiller und Salvo aus. Wie sich Corona ausgewirkt hat, sei zwar noch nicht messbar. Wie Hiller meint, habe der psychosoziale Reifeprozess von Kindern und Jugendlichen in dieser Zeit extrem gelitten und könne womöglich Süchte begünstigen. Bei Älteren – das typische Alter für Spielsüchtige liegt laut Hiller zwischen 30 und 50 Jahren – hätten aufgrund von Corona auch Finanzprobleme dazu geführt, dass man am Spielautomaten oder mit Online-Spielen die Liquidität mit etwas Glück aufpolieren möchte. „Ich will das Glücksspiel nicht verteufeln, aber das Suchtpotenzial ist hoch“, betont Ursula Hiller. Sie geht von einem Anstieg der Fälle in den nächsten Jahren aus – wie drastisch, werde sich zeigen.

Marco Tobisch

Über die PSB: • Seit Sommer 2019 gibt es in den Räumen in der Maximilianstraße 2 über der Sparkasse eine eigene Beratungsstelle der PSB mit täglichen Öffnungszeiten. Zudem gibt es Außensprechtage in Bad Wörishofen und Babenhausen.

• Die PSB hilft neben der Spielsucht unter anderem bei Problemen mit Alkohol, Drogen, Medikamenten, Essstörungen, Kaufen und Hypersexualität.

• Erreichbar ist die PSB (auch anonym) unter Tel. 08261/6100 oder Mail an psb-mindelheim@awo-schwaben.de.