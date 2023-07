Grob-Award und Zeugnisse an der Technikerschule Mindelheim verliehen

Von: Regine Glöckner

Teilen

Ausgezeichnet mit dem Grob-Award: die Preisträgerinnen Michaela Jenn und Fransika Heel mit Florian Grob (links) und Geschäftsführer Wolfgang Weber (rechts). © Glöckner

Mindelheim – Die Musik gab in der vollbesetzten Aula den Ton vor: Mit der Komposition „Challenge 2.0“ eröffneten die fünf Blechbläser der Mindelheimer Stadtkapelle recht schmissig die Feier zur Zeugnisübergabe und Grob-Awardverleihung in der Mindelheimer Technikerschule. Schulleiter Gottfried Göppel nahm die Challenge gern auf.

Seine Begrüßungsansprache, die sich zuallererst an die 46 Absolventen richtete, umschrieb das aktuelle Umfeld, in dem sich die nun zu entlassenden Maschinenbau-Techniker und Technikerinnen, international als Bachelor Professionals bezeichnet, künftig bewegen werden. Dafür seien sie bestens gerüstet, da ihre Schule als Dienstleistungsunternehmen sie auch auf die so nötige Interaktion von Mensch und Maschine vorbereitet habe. Göppels Gruß ging ferner an die Ehrengäste, allen voran die Delegation der Firma Grob, MdL Bernhard Pohl, Landrat Alex Eder, Bürgermeister Dr. Stephan Winter und Annalena Hauser (IHK). Landrat Eder adressierte an die Absolventen auch die Hoffnung, dass diese als unentbehrliche Fachkräfte dem Unterallgäu erhalten bleiben mögen.



Den Rückblick auf ihre Schulzeit gestalteten Franziska Heel und Andreas Schmölz sowie Tristan Krauß geschickt, ausgewogen, humorvoll und kess gegenüber ihrem eigenen Klassenverband aber auch der Lehrerschaft. Wobei besonders die Lehrer Holger Gust und Alexander Baum darin eine wichtige Rolle spielten. Sie nahmen auch die Zeugnisübergabe vor, der dann die Meisterpreise und die Landkreisauszeichnung folgten.

Und sodann die Vergabe des zum zweiten Male ausgelobten Grob-Awards für soziales Engagement, die Firmeninhaber Florian Grob und Wolfgang Weber, Grob-Geschäftsführungsvertreter, vornahmen. Dieser vorausgegangen war eine Ansprache Webers, der unter dem Grob-Awards-Slogan von Zukunft durch Transformation einen Bogen um Unternehmenskultur, Wettbewerbsfähigkeit und Technik-Affinität schlug. Franziska Heel und ­Michaela ­Jenn wurden unter großem Beifall geehrt.Regine Glöckner

• Absolventen in der Vollzeitausbildung der Technikerschule: Anwander Michael, Bestler Sebastian, Brugger Stefan, Egger Björn, Gleich Matthias, Harder Fabian, Heel Franziska, Hehn Robin, Kalischko Manuel, Karrer Michael, Losch Alexander, Martin Alexander, Miederer Philip, Miller, Konstantin, Mutter Nikolai, Port Wilhelm, Rapp Dunja, Rölle Michael, Schmid Dominik, Schmid Michael, Schmölz Andreas, Schmucker Dominik, Simml Sebastian, Waldmann Moritz, Wiedenmann Vinzenz.

• Absolventen in Teilzeitausbildung der Technikerausbildung: Conrad Maxim, Fuergut Johannes, Guggenmos Andreas, Häberle Sophia, Hoelzle Thomas, Hoertnagel Dominik, Jenn Michaela, Kempter Mirjam, Krauss Tristan, Krivcov Dmitrij, Lindinger Marco, Milantzkis Andreas, Mueller Patrick, Neumann Gabriel, Oettel Fabian, Patalewski Nadja, Pospischil Manuel, Reiter Sebastian, Roehr Patrick, Strele Simon und Zanker Niclas.

• Meisterpreisträger: Waldmann Moritz,Schmölz Andreas, Bestler Sebastian, Müller Patrick, Hehen Robin, Jenn Michaela, Pospischil Manuel, Guggenmos Andreas, Häberle Sophia

• Landkreispreisträgerin: Sophia Häberle

• GROB-AWARD für soziales Engagement: ­Franziska Heel (Vollzeitklasse) und Michaela Jenn (Teilzeitklasse).