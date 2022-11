Anspruchsvoll fotografiert

Große Kunst ohne Farbe: Mindelheimer Fotoclub bei Wettbewerb vorne

Von: Regine Glöckner

Die Mitglieder des als Gesamtsieger ausgezeichneten Fotoclubs Mindelheim gemeinsam mit dem DVF-Landesvorsitzenden (v. links): Andreas Gohlke vom DVF Bayern, Christoph Frank (1. Platz), Fotoclub-Vorstand Robert Seitz (5. Platz), Michael Mayer, verdeckt Conny Kleiner, Josef Schafnitzel, Sieglinde Senser, Christoph Lindau, Andreas Dönhuber, Anton Kienle, Klaus König und Roland Titz. © Eißner

Mindelheim – Eine besondere Ausstellung ist bis Ende Januar in den Mindelheimer Museen zu sehen – nämlich die Preisträgerfotos eines Schwarz-Weiß-Wettbewerbs des Deutschen Verbands Fotografie (DVF). Beim bayernweiten Wettbewerb hatte der Fotoclub Mindelheim sowohl in der Einzel- als auch in der Clubwertung jeweils den ersten Platz belegt.

„Im Sommer gab es die Idee, etwas für den DVF zu machen,“ schilderte Josef Schafnitzel vom Mindelheimer Fotoclub in seiner Begrüßungsansprache. Der Fotoclub wollte Ausrichter des Schwarz-Weiß-Print-Fotografie-Wettbewerbes werden. Und so kam es: Zahlreiche Fotokünstler und Fotografierfans, die nun die Eröffnung der Preisträgerausstellung und die Preisverleihung des DVF-Bayern mit Spannung erwarteten, hatten sich in Mindelheim eingefunden. Darunter auch fränkische und Oberallgäuer Foto-Enthusiasten, die den Weg in die Kreisstadt angetreten hatten – wohl auch mit gewissen Erwartungen auf mögliche Erfolge.



Dass aber die Mindelheimer letztlich Erster Preisträger des DVF-Wettbewerbes Schwarz-Weiß-Print-Fotografie werden sollten, war weder abzusehen noch gewiss gewesen. Umso mehr sorgte die erfreuliche Tatsache dann noch für so manche Anspielungen und Vergnügtheit. Alle Redner, der „fotografisch ambitionierte“ Bürgermeister Dr. Stephan Winter, der eher „im Mittelalter beheimatete“ Kulturamtsleiter Christian Schedler und auch der bayerische DVF-Landesvorsitzende Alexander Gohlke gingen sowohl auf den künstlerischen Wert der Schwarz-Weiß-Fotografie und deren Herausforderungen als auch auf die vorzügliche Eignung und Gestaltung der Museums-Räume in Bezug auf die ausgestellten Werke ein. Samt einer Belobigung des so rührigen Museums-Hausmeisters Martin Mock. Und während sonst alljährlich um Allerheiligen die Ausstellung des Mindelheimer Fotoclubs im Forum eine kulturelle Attraktion für den Ort darstellt, darf dieses Jahr die Preisträger-Präsentation, die bis 29. Januar 2023 gezeigt wird, als prima Alternative gelten.



Etwa 450 Bilder waren zur Jurierung im Forum am 6. November eingereicht worden, etwa 300 mussten ausscheiden und 124 sind nun zu bestaunen. Formate in etwa DINA3-Größe, ein bewusst gewählter „kleiner Rahmen“, wie Gohlke betonte. Er erwähnte auch, wie wichtig eine Ausstellung von Papier-Bildern inzwischen sei; denn der Print, das Ausdrucken von Fotos, sei heutzutage ein ganz eigener Qualitätsmaßstab und die Ausstellung solcher Bilder nicht mehr selbstverständlich in Zeiten vor allem digitaler Bildverarbeitung und Präsentation.



Nach einer feinen, beeindruckenden und mit stimmungsvoller Musik unterlegten Bilderschau ging Gohlke zum Haupt­ereignis der Veranstaltung über: der Bekanntgabe und Ehrung der Gewinner. Die Fotofreunde Wiggensbach, der Fotoclub Arzberg und eben die Mindelheimer fanden sich auf den Plätzen drei bis eins wieder.

Anspruchsvoll fotografiert

Dann kamen die Einzelpersonen – zehn Platzierte wurden vorgestellt – zum Zug. Franken waren mit einigen vorderen Nominierungen und ästhetisch höchst anspruchsvollen Fotografien dabei; aber auch Wiggensbacher rangierten – gerade in der sogenannten Iris-Wertung – vorne. Und die Spannung stieg. Sollten einzelne Mindelheimer Fotokünstler vielleicht auch noch gewinnen?



Und ob. Dem Fotoclub-Vorsitzenden Robert Seitz winkte der fünfte Platz. Und als wäre das und die Clubmeisterschaft nicht eh schon ein Erfolg, kam der Mindelheimer Christoph Frank mit seinem Foto von „Serpent d‘océan“, einem über einhundert Meter langen Werk des chinesischen Künstlers Huang Yong Ping, auf Platz 1. Das Seeschlangenskelett – nur bei Gezeitenwechsel sichtbar – hatte Frank nahe St. Nazaire an der französischen Atlantikküste entdeckt und eindrucksvoll-minimalistisch aufs Bild gebannt.



Die famose und meisterhaft bebilderte Ausstellung ist dazu angetan, auf faszinierende Weise das gängige Sprichwort, dass „schwarz-weiß-Malerei“ ein Übel sei, zu widerlegen. Im Genre der künstlerischen Fotografie und nun aktuell in Mindelheim, bietet die Schwarz-Weiß-Ausstellung das Nonplusultra für differenziertes Hinschauen.



Zu sehen ist die Ausstellung in der Hermelestraße 4 noch bis zum 29. Januar 2023, dienstags bis sonntags von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr.