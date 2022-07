Großer Bahnhof für die Heimat im Mindelheimer Salon

Von: Regine Glöckner

Teilen

Bei der Vernissage dabei waren (v. links) Matthias Linke, Elke Heisler, Elfriede Willburger, Renate Nusser, ­Saskia Kastello, Margot Menrath, Carina Guggenmoos sowie der Vorsitzende des Mindelheimer Kunstvereins, Klaus Ruttmann. © Glöckner

Mindelheim – Wer dieser Tage an der Schaufensterfront des Kunstvereins-Salons in der Frundsberg­straße vorbeikommt, dürfte sich verwundert die Augen reiben: Was ist hier los? Hat da etwa das Bayerische Heimatministerium eine Nebenstelle eingerichtet? Oder die Landfrauen einen Showroom? Gibt‘s hier neuerdings einen Laden für nostalgisch bestickte Leintücher? Oder warum zieren – für einen Kunstverein eher ungewöhnlich – haushaltsnahe und rustikale Ausstellungsstücke, die so hübsch dekorierte Schaufassade des Salons?

Durchblick ist gefragt und wenn man sich die Nase an der Schaufensterfront platt drückt, erkennt man hübsche Bilder und schön gerahmte Fotografien sowie des Rätsels Lösung: Heimat ist eingezogen. Aber keine amtliche, gewerbliche oder verwaltete, sondern: „Der Heimat auf der Spur“, das inklusive Fotografierprojekt des Dominikus-Ringeisen-Werkes gibt sich ein Stelldichein im Kunstverein. Und bis Ende August werden so die Kamera-Kunstwerke von Carina Guggenmoos, Elke Heisler, Bernd Feil, Matthias Linke, Renate Nusser, Margot Merath, Elfriede Willburger und Edith Stuhler hier im Salon zu bewundern, aber auch käuflich zu erwerben sein.



Zur Eröffnung waren neben fast allen Projektmitgliedern viele Interessierte Kunstvereinsmitglieder und so gar keine „Prominenz“ da. Die man aber auch gar nicht extra eingeladen habe, wie Projektleiterin Saskia Kastello schmunzelnd in ihrer Begrüßung erwähnte, „weil ja die Künstler im Rampenlicht stehen sollten“. Und so war es auch: Karin Dressler, die in Mindelheim ansässige Kunsttherapeutin und Initiatorin des Projektes, ließ in einer kurzen Rede nochmals die Ausgangsidee (der Wochen KURIER berichtete) der Maßnahme Revue passieren: Bewohner der Dominikus Ringeisen-Wohnanlage und Externe, Menschen mit und ohne Handicap, waren über eine mehrmonatige inklusive Projekt- und Workshop-Strecke eingeladen, ihre ganz individuellen Ansichten dessen, was ihnen Heimat bedeutet, mit Handy oder Fotoapparat aufs Bild zu bannen. Und das Ergebnis der Aktion, knapp 30 ausdrucksstarke, von persönlichen Vorlieben geprägte Bilder, schmücken nun den Salon.

Ob es Matthias Linkes Momentaufnahme bei einer Pferdegestützen Therapie – sein „Lieblingsmotiv“, wie er betont – Carina Guggenmoos‘ Blumen-Stillleben oder Elfriede Willburgers Tierfotos sind: Alle zeigen Persönliches und Persönlichkeit; denn so wie es der Projektansatz wollte, ging es ja darum, Heimat nicht nur im äußeren, räumlichen Umfang Mindelheims zu finden, sondern auch in Alltagsdingen und in Gefühlen oder sinnlichem Erleben und Erinnerungen wie beispielsweise dem Duft, den eine Brotzeit oder gar ein Toaster verströmen kann.



Weit über eine Art „Dahoam is Dahoam“-Mentalität oder Gemütlichkeit hinaus, ist es den Projektverantwortlichen Karin Dressler und Saskia Kastello gelungen, den Workshop-Teilnehmern den Blick zu schärfen und vor allem den Mut zuzusprechen, sich nicht nur auf Klischees einzulassen; sondern sich Zeit zu nehmen, genau hinzuschauen und auch zu erfühlen, zu erspüren, was Heimat für einen ganz persönlich bedeuten kann. Die Fotografen, die hier ausstellen, vermögen das Wesen „hinter“ der Heimat einzufangen: das Erleben von Geborgenheit und Vertrautheit, das sich eben auch in Lieblings-Dingen und deren Abbildung und zweckfreier Anschauung materialisieren kann.



Dank des großen Engagements aller an dem Projekt Beteiligten, darunter auch die Aktion Mensch, präsentiert sich der Kunstverein mit dieser Ausstellung auch vorbildhaft als wichtiger soziokultureller Akteur in der Stadt. Und Kulturbeflissene können derzeit ein Aha-Erlebnis in Mindelheim haben: in den Colleg-Museen eine Reise-Ausstellung, im Kunstsalon das Gegenstück: Willkommen zuhause. Reisen kann Spaß machen, bildet und verbindet.



Reisen bedeutet aber auch– mittlerweile offensichtlich: Energieverbrauch. Heimat erdet. Heimat ist Ressource. Und selten hat sie wohl für Menschen solch eine Bedeutung, wie in dieser feinen Ausstellung, die geöffnet ist bis zum 31. August, jeweils Dienstag und Mittwoch von 17 - 19 Uhr sowie am Sonntag, 7. August, von 14 bis 16 Uhr. Ein Ausstellungskatalog ist erhältlich.