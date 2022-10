Großes Engagement im Ehrenamt: Stadt Mindelheim verleiht vier Verdienstmedaillen

Von: Marco Tobisch

Bei der Verleihung der Verdienstmedaille und des Goldenen Ehrenrings (eigener Beitrag auf der Titelseite): Roland Ahne (v. links), Fritz Wölfle, MdB Stephan Stracke, Alfred Brugger, Rosi Dietrich, Peter Horn, Herbert Kugler und Roland Peter. © Tobisch

Mindelheim – Gerade in einer Welt, die täglich neue Hiobsbotschaften bereithält und in der die Gesellschaft immer mehr Krisen meistern muss, sind Solidarität und die bedingungslose Unterstützung für andere Mitmenschen umso höher anzurechnen. Die Stadt Mindelheim darf sich glücklich schätzen, dass sie zahlreiche solcher selbstlosen Macher in ihren Reihen hat. Vier von ihnen hat die Stadt nun mit der Verdienstmedaille geehrt.

Diese vier praktizieren das, wovon andere nur reden: Bürgersinn und Solidarität. So drückte es Zweiter Bürgermeister Roland Ahne aus, der gemeinsam mit Amtskollege Roland Peter an der Stelle des erkrankten Rathauschefs Dr. Stephan Winter die Moderation und Verleihung der Verdienstmedaillen im Forum übernahm. „Sie haben Ihr Leben in den Dienst der Gemeinschaft und damit in den Dienst von anderen gestellt“, lobte Ahne.

Als Zeichen des Dankes für Mindelheimer, die „auf vielfältige Weise etwas für andere tun“, verleiht die Stadt seit mehr als 20 Jahren die Verdienstmedaille – und das auch diesmal in vier unterschiedlichen Kategorien.

Alfred Brugger (Mitte) mit den Bürgermeister-Stellvertretern Roland Ahne (links) und Roland Peter (rechts). © Tobisch

• Ehrenamt: Alfred Brugger

Jemand, dem es seit vielen Jahren gelingt, Menschen zusammenzubringen, ist Alfred Brugger. Nachdem der einstige Direktor der Volksbank Mindelheim 2004 in den Ruhestand gegangen war, brauchte es eine neue Aufgabe, wo Brugger „sein Know-how für die Allgemeinheit gewinnbringend investieren konnte“, sagte Roland Ahne. So tat Brugger nichts geringeres, als den Grundstein fürs heutige Erscheinungsbild der Mindelheimer Altstadt zu legen: Denn genau wie Brugger hatten Anfang der 2000er auch viele Geschäftsleute der Innenstadt die Sorge, die Altstadt könne mittelfristig an Attraktivität verlieren. Um Meinungen und Ideen zu bündeln, wurde die Bürgerstiftung „Mindelheim hilft sich selbst“ im März 2006 aus der Taufe gehoben – doch bis es dazu kam, hatte Brugger großen Aufwand betreiben müssen, unter anderem ging es um gesetzliche Hürden. Doch der Plan ging letztlich auf: Viele Bürger beteiligten sich. Das Ergebnis des Bürgerprozesses von 2006 ist unter anderem die neue Maximilianstraße. Und auch der Stadtviertelbrunnen am Unteren Tor geht auf die Anstrengungen (und die Finanzierung) der Bürgerstiftung zurück.

Ferner hatte Brugger den Börsenstammtisch initiiert und viele Jahre geleitet – und damit nicht nur die Seniorenarbeit gefördert, sondern auch gezeigt, dass das Ehrenamt die Gesellschaft zusammenschweiße, so Ahne.

Rosi Dietrich mit Zweitem Bürgermeister Roland Ahne © Tobisch

• Sport: Rosi Dietrich

Ganzheitliches Training ist in Nassenbeuren eng mit dem Namen Rosi Dietrich verbunden – ganzheitlich deshalb, weil die Übungsleiterin des Gymnastikvereins, die ihren Trainerschein Jahr für Jahr auffrischt, sowohl die Generation 50+ als auch Nassenbeurer Kinder trainiert und das mit unterschiedlichsten Methoden. Dietrich sei es aber nie ums verbissene Kräftemessen gegangen, sondern Spaß und körperliche Fitness seien stets ihr Antrieb gewesen, sagte Dritter Bürgermeister Roland Peter in der Laudatio. Heuer feiert ­Dietrich ihr 30-Jähriges im rund 100 Mitglieder starken Gymnastikverein. Dass sie nicht nur als Trainerin geschätzt wird, sondern im Ortsteil gewissermaßen eine Institution ist, verdeutlicht die Tatsache, dass ihre Stunden bereits als „Rosi-Turnen“ bekannt sind. Auch Koordination und Kondition stehen bei ihr wöchentlich auf dem Trainingsplan.



Fritz Wölfle (Mitte) © Tobisch

• Kultur: Fritz Wölfle

Kein Solist, sondern ein Chorsänger durch und durch ist Fritz Wölfle – wobei Roland Ahne in der Laudatio nicht nur auf Wölfles wunderbare Tenorstimme anspielte, sondern allen voran auf dessen ehrenamtliches Engagement bei der Sängervereinigung, der Wölfle seit dem 23. Januar 1965 als Aktiver angehört. Warum der Geehrte dort als „unverzichtbarer Pfeiler“ gilt? Neben dem Amt als Schriftführer und Chronist entlastet Wölfle Vorstand Hans Georg Wawra in der Geschäftsstelle der Sänger – akribisch, zuverlässig und gleichzeitig geräuschlos. Kein Wunder, dass man Wölfles Attribute auch beim Fähnlein Lodron, im Alpenverein und bei der Stadtwache zu schätzen weiß. Der Alpenverein beispielsweise, wo Wölfle seit 1969 unter anderem Schriftführer und Chronist ist, beschreibt ihn als „wertvollen und rührigen Mitarbeiter im Verein“.

Peter Horn (links) © Tobisch

• Soziales: Peter Horn

Wer von sozialem Abstieg bedroht ist, steht heute schnell am Rand der Gesellschaft. Aber nicht bei Peter Horn: Der Mindelheimer reichte Bedürftigen die Hand, als er im Mai 2005 mit der Caritas die Mindelheimer Tafel eröffnete und sich dort fortan auch selbst stark engagierte. Bei seiner letzten Arbeitsstelle im Einzelhandel hatte Horn miterlebt, wie viele Lebensmittel täglich in den Müll wandern. So packte er selbst mit an für jene Menschen, die es am Nötigsten brauchten. Mit viel Feingefühl und Empathie schaffte es Horn, die Menschen zu erreichen und „einen guten Draht“ aufzubauen – weshalb die Stadt ihn 2016 bat, sich auch in der Obdachlosenhilfe zu engagieren. Auch hier war der gelernte Buchhalter „in der Lage, jedem Hilfsbedürftigen ein Angebot zu machen, ohne das an Bedingungen, Erwartungen oder Dankbarkeit zu knüpfen“, so das positive Zeugnis der Stadt.

Lob von der Politik

Unter den zahlreichen Ehrengästen waren auch MdB Stephan Stracke und MdL Franz Josef Pschierer, die ein kurzes Grußwort sprachen. Stracke sagte: „Sie alle machen die Stadt schöner und stärker, weil Sie sich über Jahrzehnte hinweg zuständig für andere fühlen.“ Pschierer betonte den Unterschied zwischen Ehrenamt und Hobby: „Beim Hobby steht das ‚Ich‘ im Vordergrund, beim Ehrenamt das ‚Du‘ und ‚Wir‘. Unsere Gesellschaft braucht mehr ‚Du‘ und ‚Wir‘.“



Einen würdevollen, musikalischen Rahmen verlieh der Ehrung die Stadtkapelle Mindelheim unter der Leitung von ­Robert Hartmann.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde Herbert Kugler mit dem Goldenen Ehrenring der Stadt Mindelheim ausgezeichnet. Einen eigenen Beitrag dazu lesen Sie hier.