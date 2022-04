Großes Müllsammeln in Mindelheim: Wer holt sich den „Goldenen Besen“?

Bei einer Müllsammelaktion in Mindelheim wird der Sieger mit dem „Goldenen Besen“ prämiert. © Symbolfoto: Panthermedia

Mindelheim – Der Rotary Club Mindelheim will mit einer Aktion gleich dreimal Gutes tun: Leute zum gemeinsamen Bewegen an der frischen Luft und dabei Müll sammeln motivieren, damit auch der Umwelt Gutes tun und schließlich pro gesammeltem Kilo Müll spenden und damit Umweltprojekte aus der Region unterstützen. Am Samstag, 30. April, lädt der Rotary Club deshalb zum „City Cleaner Action Day“ ein: „Jung, alt, groß, klein können mitmachen und die Stadt von Unrat befreien“, teilt der Rotary Club mit. Wer am meisten Müll gesammelt hat oder das skurrilste Müllfundstück aufgesammelt hat, wird mit dem „Goldenen Besen” und einer Urkunde prämiert.

„Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind Themen, die ich mir für meine Präsidentschaft zum Schwerpunkt gesetzt habe”, erklärt Roman Albrecht, Präsident des Rotary Club Mindelheim. Daher steht die Aktion auch unter dem Motto „Tue Gutes für dich, deine Umwelt und für Naturschutzprojekte in deiner Region“. Start- und Endpunkt des Müllsammelns ist die Kulturfabrik auf der Insel in Mindelheim, die die Rotary-Aktion unterstützt.



Um 9 Uhr erfolgt der Startschuss. Die Teilnehmer bekommen – unterstützt von Bürsten Walter aus Mindelheim – Müllsäcke, Müllgreifer, Handschuhe und ein paar Tipps, wo sie hingehen können zum Müllsammeln. Dann starten die Teams und laufen durch die Stadt mit dem Ziel, möglichst viel Müll vom Wegrand, aus Gebüschen, Spielplätzen, Wäldern und Wiesen aufzusammeln. Familien mit Kindern können dabei genauso mitmachen, wie Seniorinnen und Senioren. Jeder ist herzlich willkommen. „Gerade für Familien ist das eine interessante Aktion, weil man den Kids so schon spielerisch den richtigen Umgang mit Müll beibringen kann und man gleichzeitig draußen in der Natur ist”, erklärt Roman Albrecht.



Der schwerste Müllsack gewinnt

Gegen 12 Uhr kommen die Müllsammel-Teams dann wieder zur Kulturfabrik zurück und können sich mit kleinen Snacks und Getränken stärken. Die Müllsäcke werden gewogen. Das Team mit den meisten Müll gewinnt den „Goldenen Besen” und eine Urkunde. Auch das skurrilste Müllfundstück wird von einer Jury gekürt. Und noch jemand profitiert vom gesammelten Müll: „Wir wollen mit der Aktion auch lokale Umwelt- und Naturschutzprojekte unterstützen, daher spendet der Rotary Club Mindelheim pro gesammeltem Kilo Müll einen Betrag an diese Projekte”, so Albrecht weiter. So sollen der Imkerlehrstand Warmisried, der Bund Naturschutz Unterallgäu für den Kauf von Nasswiesen bei Nassenbeuren für Amphibien und der Wespenberater Jan-Erik Ahlborn, der mit seiner Frau Bettina unterhalb der Mindelburg einen Wildbienen-Lehrpfad errichten wird, vom gesammelten Müll profitieren.

pum