Gründerin der Bad Wörishofer Tafel mit „Bayerischem Verdienstorden“ ausgezeichnet

Hohe Auszeichnung erhalten: Tafel-Gründerin Ilse Siefert-Westphal (2. v. l.) erhielt von Ministerpräsident Dr. Markus Söder den „Bayerischen Verdienstorden“ und wurde von Tafel-Gründungsmitglied Regina Besch (rechts außen) und Schriftführerin Beate Winchenbach (links außen) begleitet. © Klaus Besch

Bad Wörishofen – „Das Einzige, was die Armut besiegen kann, ist, miteinander zu teilen“. Dieses Zitat von Mutter Theresa lebt Ilse Siefert-Westphal aus Bad Wörishofen seit fast 20 Jahren. Dafür erhielt Sie jetzt den „Bayerischen Verdienstorden“.

Ilse Siefert-Westphal wurde kürzlich mit einer großen Auszeichnung gewürdigt. Denn bei einem feierlichen Empfang im Antiquarium der Münchner Residenz verlieh der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder den streng limitierten „Bayerischen Verdienstorden“ an die Gründerin und Leiterin der Bad Wörishofer Tafel.

Die 1957 eingeführte höchste Auszeichnung des Freistaats Bayern, wird „als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk verliehen. Man kann ihn nicht kaufen und nicht erben, man muss ihn sich verdienen“, sagte Söder. Siefert-Westphal gehörte zu den Geehrten, die einen besonders kräftigen Applaus bekam, denn sie setzt sich für Menschen ein, „die jeden Cent zweimal umdrehen müssen“. In der Laudatio wurde hervorgehoben, dass die Tafel-Gründerin „mittlerweile seit fast 20 Jahren übriggebliebene Lebensmittel weitergibt. Außerdem ermöglicht die Tafel auch mit vielen Aktionen eine Teilhabe von Menschen in finanziellen Schwierigkeiten am gesellschaftlichen Leben. Dank des Engagements von Ilse Siefert-Westphal ist diese Tafel eine echte Erfolgsgeschichte“.

Gründerin der Bad Wörishofer Tafel erhält „Bayerischem Verdienstorden“ - Söder lobt auch Sonderprojekte

Bei der Übergabe des Ordens und der Urkunde an Siefert-Westphal erwähnte Söder, dass ihm bei seinem Besuch mit Staatsminister Klaus Holetschek am 6. Februar in der Bad Wörishofer Tafel auch die zusätzlichen Projekte der sozialen Einrichtung beeindruckt hätten. Hier meinte er insbesondere die Vernetzung der Tafel und die Sonderprojekte wie den Lieferdienst an nicht mobile Tafel-Kunden, das Brillen-Projekt mit einem örtlichen Optiker, das Medikamenten-Projekt mit einem ansässigen Arzt, und das Taekwondo-Projekt für bedürftige Kinder. Ilse Siefert Westphal freute sich über die besondere Ehrung, betonte aber: „Dies ist auch der Verdienst des Tafel-Teams, das aus rund 60 Ehrenamtlichen besteht – denn ohne deren Engagement wäre diese Erfolgsgeschichte nicht möglich gewesen.“