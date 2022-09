Grünes Licht für den Selbstbedienungsladen in Wiedergeltingen!

Von: Oliver Sommer

Hier entsteht im vorderen Gebäudebereich Wiedergeltingens neuer Selbstbedienungsladen. © Sommer

Wiedergeltingen – Mit etwas Glück hat Wiedergeltingen noch im Oktober wieder einen Dorfladen. Nachdem, wie berichtet, die Nudelmanufaktur in der Amberger Straße in Teilen zu einem Selbstbedienungsladen umgebaut werden soll, hat das Vorhaben nun auch das rechtliche Ok der Gemeindeverwaltung. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stimmten die Räte für den Bauantrag zur Nutzungsänderung, nun geht dieser ans Landratsamt. Wie der Wochen KURIER erfuhr, ist das Gewerbe bereits angemeldet und auch seitens des Gesundheitsamtes gibt es keinerlei Bedenken.

„Wir müssen froh sein, dass es wieder einen Dorfladen gibt“ – Damit brachte Maximilian Kienle wohl die Meinung der Gemeinderäte und Bürger auf den Punkt. Gut ein Dreivierteljahr, nachdem der ehemalige Dorfladen in der Mindelheimer Straße seine Pforten geschlossen hatte, entsteht in der Nudelmanufaktur in der Amberger Straße, nicht einmal 150 Meter vom alten Standort entfernt „Floris Selbstbedienungslädle“. Wie der Wochen KURIER Anfang August berichtete, hatte der gelernte Einzelhandelskaufmann Florian Hienle Nägel mit Köpfen gemacht und die ehemalige Nudelmanufaktur soweit umgebaut, dass dort im vorderen Teil ein Verkaufsraum für Lebensmittel entsteht. Damit, so meinte Bürgermeister Norbert Führer in der Sitzung, könne man beim Thema Nahversorgung einen grünen Haken machen und das Thema als erledigt ansehen. Wie mehrfach berichtet, hatte der Gemeinderat das Thema auf die Prioritätenliste gesetzt um so schnell wie möglich wieder einen Nahversorger oder Dorf­laden im Ort anzusiedeln. „Das war unser aller Ziel“, so Norbert Führer.

Bisher nicht offiziell als Gewerbe genutzt

Die Initiative Hienles sei zu begrüßen, so der Bürgermeister weiter, auch wenn es einige Wirren gegeben habe und Norbert Führer auch nicht ganz einverstanden war mit dem Vorgehen. Anstatt mit dem Arbeitskreis zu reden, monierte er, hätte man im Dorf über diverse Kanäle, nicht zuletzt über die sozialen Medien, von der Idee erfahren. Im Gespräch habe er dann Florian Hienle mitgeteilt, dass, auch wenn das Gebäude seit vielen Jahren bereits für Gewerbezwecke genutzt werde, es dennoch eines Antrags auf Nutzungsänderung bedürfe. Wie sich herausgestellt hatte, waren frühere Gewerbe nicht als solche ordnungsgemäß angemeldet worden, es gebe auch kein Bestandsschutz. Gegenüber dem Wochen KURIER betonte Norbert Führer, dass jeder Bauherr selbst dafür verantwortlich sei, sein Vorhaben durch das Bauamt bzw. die entsprechenden Behörden überprüfen zu lassen, ob alle notwendigen Voraussetzungen für das Vorhaben erfüllt seien.



Nachdem Hienle nun einen entsprechenden Antrag eingereicht habe, erklärte Führer in der Sitzung, wolle er einen Strich unter die Diskussion machen und er habe sich gegenüber dem Landratsamt dafür eingesetzt, die Überprüfung des Antrags zeitnah vorzunehmen. In Mindelheim habe man ihm zugesichert, sollte der Gemeinderat dafür votieren, die Pläne umgehend zu bearbeiten. Diese, also der Umbau der Nudelmanufaktur, die Abtrennung eines Ladenlokals von den bisherigen Gewerberäumen, ist genehmigungsfähig, wie Markus Allmang vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft festgestellt hat. Bezüglich der Abstandsflächen gebe es nichts auszusetzen, da man sich in einem Dorfgebiet befinde, so Allmang, der den Antrag in der Gemeinderatssitzung vortrug. „Baurechtlich spricht nichts dagegen.“

Allerdings, schränkte Allmang ein, gebe es Probleme mit der Situierung der Stellplätze. Um den Dorfladen barrierefrei zu machen, soll vor dem Geschäft eine Rampe für Rollstuhlfahrer und Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, entstehen. Während zwei der drei Parkplätze schräg angeordnet sind, liegt der dritte quer und damit im Weg der Rampe, sodass bei einem parkenden Fahrzeug die Rampe nicht nutzbar wäre. Dieses Problem habe man bereits gelöst, erklärte Florian Hienle, der persönlich in der Sitzung anwesend war. Die kleine Treppe an der Eingangstür komme weg, der dritte Parkplatz werde gedreht und alle drei Parkplätze würden schräg vor dem Geschäft angeordnet; der Zugang soll komplett über die Rampe erfolgen. Das habe er mit dem Architekten besprochen, so Hienle. Auch eine kleine Mauer, die das Grundstück derzeit zur Pfarrgasse hin abgrenzt, soll verschwinden, sodass der Zugang zur Rampe erleichtert wird.

Eine Erklärung, die die Gemeinderäte wohlwollend zur Kenntnis nahmen. Wie anfänglich erwähnt, zeigten sich die Räte froh darüber, dass nach über neun Monaten ohne Dorfladen wieder eine Nahversorgung nach Wiedergeltingen kommen wird und votierten einstimmig für die Pläne. Gegenüber dem Wochen KURIER erklärte Florian Hienle, dass es eine Gewerbeanmeldung gebe und auch das Gesundheitsamt bereits involviert sei. Er habe sich mit Markus Allmang ausgetauscht und ist guter Dinge, im Oktober eröffnen zu können. „Ich freu mich jetzt einfach, dass nichts mehr im Weg steht, am 15. Oktober zu eröffnen“, so Hienle wörtlich.



In den ersten Tagen bzw. Wochen soll es noch eine Bedienung im Geschäft geben bzw. jemanden, der den Einkäufern hilft, sich mit der Technik zurecht zu finden. Angelegt ist das Ganze aber als Selbstbedienungsladen, in dem mit Karte (EC, Kredit) oder per Paypal und Kundenkarte gezahlt wird.