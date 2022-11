Grünes Licht für neuen Edeka in Kammlach

Von: Marco Tobisch

Edeka baut bald in Kammlach. Ab Ende nächsten Jahres könnte der Nahversorger bereits eröffnen. © Edeka

Kammlach – Am Ortseingang Oberkammlach entsteht in den nächsten Monaten ein neuer Edeka. Dem hat der Kammlacher Gemeinderat am Montag zugestimmt. Wie Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini erklärt, werde die Filiale voraussichtlich Ende nächsten oder Anfang übernächsten Jahres eröffnen.

2020 und damit kurz nach ihrem Amtsantritt hatte die Bürgermeisterin die Gespräche zur Sicherung der Kammlacher Nahversorgung gesucht – dieses Versprechen hatte sie im Vorfeld der Kommunalwahlen auch den Wählern gegeben. „Umso mehr freut es mich, dass das mit dem neuen Verbrauchermarkt jetzt realisiert werden kann“, erklärt Steudter-Adl Amini.

Letztes Jahr am Nikolaustag hatte Edeka seine Pläne in Kammlach bereits präsentiert. Am Montag hatte nun der Kammlacher Gemeinderat über den Edeka-Neubau zu entscheiden – was mit 12:0 Stimmen übrigens eine klare Angelegenheit war, strittige Diskussionspunkte gab es keine. Das lag wohl auch daran, dass sich Edeka im Planungsprozess durchaus kooperativ gezeigt hatte, wie die Bürgermeisterin erklärt: „Den Wunsch der Gemeinde, dass sich das Gebäude in die dörfliche Optik einfügt, haben Bauherr und Architekturbüro mit der Planung einer holzverkleideten Fassade im Eingangsbereich, umgesetzt“, sagt Steudter-Adl Amini.

Bevor der Gemeinderat der Realisierung des Verbrauchermarktes zustimmen konnte, mussten für diesen Bereich in einem ersten Tagesordnungspunkt zunächst die bauleitplanerischen Voraussetzungen geschaffen werden – durch eine Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes. Dabei wurden, wie in solch einem Verfahren üblich, alle eingegangenen Stellungnahmen der Beteiligten gewürdigt und abgewogen – wodurch sich am Meinungsbild im Gemeinderat letztlich aber nichts mehr änderte. „Das gesamte Gemeindegremium hat dem Projekt von Beginn an zugestimmt“, betont die Rathauschefin.

Entstehen wird der Edeka-Neubau am Ortseingang von Oberkammlach, nördlich der Mindelheimer Straße. Und unnötig Zeit verstreichen lassen will man keine: Direkt nach der Baugenehmigung sollen bereits die Bagger rollen, erklärt die Bürgermeisterin. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 bzw. Anfang 2024 vorgesehen