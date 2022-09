Günstiger als geplant: Stadt Mindelheim vergibt Auftrag für Asphaltierungsarbeiten

Von: Marco Tobisch

Mindelheim – Um die Auftragsvergabe für eine Reihe von Asphaltierungsarbeiten ging es am Montag im Bauausschuss der Stadt Mindelheim. Den Zuschlag erhielt (einstimmig) die Firma Hans Gabriel Bauunternehmen GmbH aus Buchloe, deren Angebotspreis sogar deutlich unter den von der Stadtverwaltung eingeplanten Kosten lag.

An neun Firmen hatte die Stadt Ausschreibungsunterlagen verschickt, sechs Angebote gingen am Ende ein – das günstigste mit einem Angebotspreis von rund 160.000 Euro von der Firma Hans Gabriel. Was verwundert: Eigentlich hatte man im Bauamt mit rund 192.000 Euro für die Tiefbauarbeiten gerechnet. „Bei der Kostenberechnung kann man momentan kaum etwas richtig machen“, meinte Bauamtsleiter Michael Egger – aber einen überraschenderweise günstigeren Preis nehme man natürlich gerne hin.



Welche Arbeiten die Firma aus Buchloe erledigt: Asphaltiert wird in der Hermelestraße und in der Bleichstraße. In letzterer, das wurde auf Nachfrage von Josef Doll (Grüne) bekannt, war bislang nur eine Tragschicht aufgetragen worden, die bereits kaputt gehe. Deshalb müsse nun die Deckschicht oben drauf, erklärte Egger.



Erledigen wird das Bauunternehmen aus Buchloe auch Asphaltierungsarbeiten in Nassenbeuren (Schützenstraße) und Oberauerbach (Baugebiet und Radweg von Mindelheim nach Oberauerbach neben der B18). Über den Radweg freute sich besonders Peter Miller (ÖDP). Er betonte, dass das Mindelheimer Radteam, eine Arbeitsgruppe des Energieteams, diesen Radweg ins Gespräch gebracht hatte.