Habisreutinger übernimmt Bad Wörishofer Holzhandel

Von: Oliver Sommer

Die Firma Habisreutinger, ein Holzfachhandel mit neun Niederlassungen und 400 Mitarbeitern, eröffnet am Samstag in Bad Wörishofen eine neue Filiale. © Habisreutinger

Bad Wörishofen - Eine der größten Holzhandlungen Deutschlands kommt nach Bad Wörishofen. Am kommenden Samstag, 22. Oktober, eröffnet Habisreutinger seine neunte Niederlassung. Der Baden-Württemberger Holzspezialist hat den Bereich Holzhandel des Bad Wörishofer Traditionsunternehmens Kreuzer übernommen. Nach rund einem Vierteljahr Vorlauf gibt es jetzt die „große Holzvielfalt Süddeutschlands auch in Bad Wörishofen“, wie es in einer Presseaussendung der Firma Habisreutinger heißt. Das Familienunternehmen Kreuzer führt am Standort weiterhin das moderne Sägewerk mit den angeschlossenen Veredelungsabteilungen, der Trocknung, dem Abbundzentrum und Hobelwerk sowie der Imprägnierung und einer Werkstatt für Vormontage.

Beide Unternehmen, das schwäbische Habisreutinger aus Weingarten und das bayerisch-schwäbische Kreuzer aus Bad Wörishofen, sind alteingesessene Familienunternehmen. In vierter Generation führt Peter Kreuzer die Geschäfte um die Sägerei mit künftig dann rund einem halben Dutzend Mitarbeitern. Habisreutinger wurde vor 200 Jahren in Weingarten gegründet und betreibt mit Wörishofen nun neun Niederlassungen in Baden-Württemberg, Bayern und Vorarlberg; die nächsten Filialen eines der größten Holzhändler Deutschlands (Jahresumsatz zuletzt: 120 Millionen Euro) liegen in Gersthofen bei Augsburg sowie in Kempten.

Das Lieferprogramm Habisreutingers umfasst nach eigenen Aussagen alles rund um den Werkstoff Holz: Von Böden, Türen, Plattenwerkstoffen, Oberflächen, Schnittholz, Terrassen, Fassaden, Baustoffe, Furnier und Holz im Garten, sowie Akustiksysteme aus Holz. Dabei versteht sich Habisreutinger als Partner des Handwerks und möchte auch in Bad Wörishofen die guten Kontakte weiterführen und ausbauen, wie einer der beiden Geschäftsführer, Felix Habisreutinger, gegenüber dem Wochen KURIER betont.

Im Juli sei Peter Kreuzer auf ihn und Maximilian Habisreutinger zugegangen, es ging um die Übernahme des Holzhandels. Die Gespräche seien gut und konstruktiv verlaufen, sagt Felix Habisreutinger im Gespräch mit dem Wochen KURIER. So wechselte der Holzhandel nun den Besitzer und auch die Mitarbeiter im Bereich Holzhandel sind zu Habisreutinger gewechselt.

Am kommenden Samstag, 22. Oktober, eröffnet nun die neue Niederlassung in der Karl-Benz-Straße 12 in Bad Wörishofen. Die Firma Habisreutinger hat die Geschäftsräume komplett übernommen und in den vergangenen Wochen umgebaut und das Ausstellungskonzept im bestehenden Gebäude umgesetzt. In trendigen Studios, heißt es in der Pressemitteilung, werden Böden, Türen, Plattenwerkstoffe, Oberflächen, Schnitthölzer, Terrassen, Fassaden sowie Baustoffe präsentiert. Auf den rund 2.500 Quadratmetern sollen die Besucher ein großes Angebot an hochwertigen Qualitätsprodukten aus Holz für Haus und Garten vorfinden.