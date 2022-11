Hält die Türkheimer Siegesserie auch im Derby gegen Maustadt?

Der ESV Türkheim will auch an diesem Wochenende zweimal jubeln. © Mersberger

Türkheim - Auch dieses Wochenende sind die ESV Türkheim Celtics wieder doppelt gefordert. Am heutigen Freitagabend kommt um 20 Uhr der HC Maustadt ins Sieben-Schwaben-Stadion, am Sonntag steht um 17 Uhr das Nachholspiel bei der 1b des ESV Buchloe auf dem Programm.

Gleich die erste Aufgabe hat es in sich: Mit dem HC Maustadt kommt ein ambitionierter Bezirksligist nach Türkheim, der in den vergangenen Spielzeiten bewiesen hat, wozu er im Stande ist. Regelmäßig fand man die Memminger im oberen Tabellendrittel wieder. Diese Saison läuft es noch nicht rund: Nach fünf Spielen mit insgesamt nur einem Punkt ist der HC Maustadt aktuell Tabellen-Schlusslicht. Jedoch konnten auch Achtungserfolge wie bei der 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen gegen Spitzenreiter EV Bad Wörishofen erzielt werden.

Im Türkheimer Lager ist man sich der Qualität im Maustädter Kader durchaus bewusst. Vor allem erfahrene Spieler wie Martin Löhle und der US-Amerikaner Jimmy Nagle bringen Jahr für Jahr konstant gute Leistungen und konnten in den vergangenen Spielzeiten meist mehr Tore erzielen, als sie Spiele absolviert haben. Wenn dem ESV Türkheim Celtics also am heutigen Freitag der nächste Dreier gelingen soll, muss vor allem die Defensive eine gute Arbeit an den Tag legen und den Maustädtern den Wind aus den Segeln nehmen.

Am Sonntag reisen die Jungs um Kapitän Sascha Volger dann nach Buchloe. Dort kommt es um 17 Uhr zum Nachholspiel gegen die 1b der Pirates - den Saisonauftakt gegen Türkheim hatte Buchloe mangels Torhüter abgesagt. Seither sammelten die Buchloer genauso wie der ESVT bereits zwölf Punkte. Kurios unter anderem: Das Heimspiel gegen Ravensburg ging eigentlich mit 9:2 verloren. Da Ravensburg aber einen nicht spielberechtigten Spieler einsetzte, wurde die Partie mit 5:0 für Buchloe gewertet.

Bei den Celtics ist diese Woche Andreas Pross nach überstandener Rückenverletzung wieder ins Training eingestiegen. Jedoch laboriert Ben Scheitle aktuell an einer Bänderdehnung, sein Einsatz ist fraglich. Zudem steht Jonas Müller heute Abend gegen den HC Maustadt nicht zur Verfügung.

Celtics-Coach Michi Fischer zum Wochenende: „Wir haben diese Woche genutzt, um die Fehler aus den letzten Spielen zu analysieren und uns speziell auf die kommenden beiden Gegner ein zu stellen. Maustadt hat viele routinierte und erfahrene Spieler in den Reihen die stets wissen wo das Tor steht.“ Trotzdem werde seine Mannschaft schon heute alles daran setzen, die guten Leistungen aus den letzten Spielen zu bestätigen und den Grundstein fürs nächste Sechs-Punkte-Wochenende zu legen, so Fischer.