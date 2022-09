Aktionstag mit ganz viel Herz im Mindelheimer Forum

Zu „Hand aufs Herz“ lädt das Landratsamt ins Mindelheimer Forum ein. © Springer-Restle

Mindelheim – Ums Thema Herzgesundheit geht es am Donnerstag, 29. September, im Forum in Mindelheim: Die Gesundheitsregionplus Unterallgäu-Memmingen veranstaltet von 14 bis 18 Uhr den Aktionstag „Hand aufs Herz“. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm. Sie können sich zum Beispiel informieren, wie man einem Herzinfarkt vorbeugt.

Zu Beginn spricht Privatdozent Dr. Peter Steinbigler, Chef­arzt am Klinikum Mindelheim, über das Thema „Vorbeugung von Herztod – Technik und Natürliches – Was macht der Arzt? Was kann man selbst tun?“ Darüber hinaus können sich die Besucher bei zahlreichen regionalen Ausstellern aus dem Gesundheitsbereich informieren. Zudem gibt es präventive Angebote zum Ausprobieren wie etwa Aktionen zu Bewegung, gesunde Ernährung und Stressbewältigung.



Der Aktionstag findet in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für Gesundheit in Bayern, dem Jobcenter und dem Unterallgäuer Gesundheitsamt statt. Die Teilnahme am Aktionstag ist kostenlos. Weitere Infos und ein ausführliches Programm findet man hier.