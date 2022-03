Hannah Reichert vom Maristenkolleg beste Vorleserin aus dem Unterallgäu

Hannah Reichert vom Maristenkolleg hat den Vorlesewettbewerb auf Landkreisebene gewonnen. © Petzenhauser

Mindelheim – Die Jury hat entschieden: Hannah Reichert aus der Klasse 6a des Maristenkollegs Mindelheim ist die beste Vorleserin des Landkreises Unterallgäu. Mit ihrem Lesevortrag aus dem Buch „Wie ein Fisch im Baum“ von Lynda Mullaly Hunt hat sie die Jury nicht nur von ihren Lesefähigkeiten überzeugt, sondern auch für die Geschichte begeistern können.

Wie im Vorjahr begegnete der Wettbewerb den Pandemiebedingungen flexibel, sodass er trotz Corona weiterlaufen kann: Die 19 Schulsiege des Kreises konnten ihren Vorlesebeitrag bis zum 14. Februar aufzeichnen und über das Video-Portal des Wettbewerbs hochladen. Die Jury, bestehend aus Dr. Monika Schunk, Ursula Kiefersauer, Elfriede Röthinger, Walter Mirbeth und Jonas Feofan Thurn sichtete und bewertete alle eingereichten Video-Beiträge. Organisiert wurde der Regionalentscheid des 63. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels vom Staatlichen Schulamt im Landkreis Unterallgäu und der Stadt Memmingen.



In die Vorlese-Entscheide der Städte und Landkreise waren heuer bundesweit mehr als 6.000 Schulsieger eingezogen. Alle Teilnehmenden erhalten eine Urkunde und eine Sonderauflage von „Das Universum ist verdammt groß und supermystisch“ von Lisa Krusche (Beltz). Alle Gewinner der Stadt- und Kreis­entscheide erhalten zudem ein Exemplar von „Calypsos Irrfahrt“ von Cornelia Franz (Carlsen) – so auch Hannah Reichert, die nun offiziell zu den 555 besten Vorlesern Deutschlands gehört und die auf Bezirksebene weiter um die Wette lesen darf. Fernes Ziel für die Schülerin vom Maristenkolleg wäre Berlin, doch der Weg bis dorthin ist noch ein weiter: Die Etappen führen von der Schule über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale, das am 21. Juni 2022 in der Hauptstadt ausgetragen wird.



Ziel: Die Freude am Lesen wecken

Der seit 1959 stattfindende Vorlesewettbewerb ist einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Er wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet. Der Wettbewerb soll die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit tragen, Freude am Lesen wecken und die Lesekompetenz von Kindern stärken.

wk