Mindelonia: Erst hoch hinaus, dann zur feierlichen Krönung

Von: Oliver Krivacek

Am Samstagabend feierte die die Mindelonia mit allen Garden und Prinzenpaaren ihren Krönungsball im Forum. © Krivacek

Mindelheim – Sehnsüchtig haben Mindelheims Narren auf Momente wie diese gewartet: Nachdem zwei Faschingssaisons in Folge wegen Corona ausgefallen waren, kehrte die fünfte Jahreszeit nun endlich wieder zurück. Im Forum fand am Samstagabend der Krönungsball der Mindelonia statt. Zuvor hatte das neue Prinzenpaar – Niklas I. und Laura I. – zusammen mit Zweitem Bürgermeister Roland Ahne den traditionellen Hanselaufzug am Oberen Tor zelebriert.

Endlich thront er wieder an seinem angestammten Platz, der Durahansl. Standesgemäß wurde er am späten Samstagvormittag von den Regenten der Mindelonia und Vertretern der Stadt begrüßt. Zusammen mit den drei Garden der Mindelonia, dem Elferrat, vielen aktiven und ehemaligen Mitgliedern der Faschingsgilde sowie der Fanfarengruppe zur musikalischen Unterstützung eröffnete die Mindelonia die fünfte Jahreszeit in Mindelheim. Unzählige Zuschauer säumten die Straße und mit der Unterstützung der Mindelheimer Feuerwehr durften der Zweite Bürgermeister Roland Ahne und das Prinzenpaar der großen Garde mit dem Hansel in luftiger Höhe bei einem Gläschen Sekt anstoßen.



Aber auch die närrische Seite von Mindelheim darf nun wieder die Gegend unsicher machen: Der Durahaufa wurde aus dem Verließ im Turm auf die Bevölkerung losgelassen und trieb sofort wieder seinen Schabernack mit den Besuchern. Während die Mindelonen abends im Forum beim Krönungsball weiterfeierten, hieß es für den Durahaufa „Abfahrt“. Dieser brach zu seinem ersten Narrensprung nach Göttingen auf.



Derweil ging es im Forum endlich wieder zu den traditionellen Feierlichkeiten über: Anspannung und Nervosität waren den Mitgliedern durchaus anzusehen. Kein Wunder angesichts zweier Jahre unfreiwilliger Pause, vieler Wechsel in den Garden und einem neuen Bühnenkonzept. Doch gleich mit dem ersten Programmpunkt war die Anspannung verflogen. Mit einem eng getakteten Zeitplan ging es fortan mit Hofmarschall Niklas Spies sowie Kilian Mayer und Leni Flachsländer durch den kurzweiligen Abend.



Auch zahlreiche Ehrengäste hatten sich eingefunden, um den Faschingsstart mit den Mindelonen zu feiern, darunter Landrat Alex Eder, Stadtpfarrer Andreas Straub, Bürgermeister Dr. Stephan Winter, Vize Roland Ahne und viele Stadträte. Für einen Lacher sorgte Landrat Eder, der nach seinem Amtsantritt 2020 nun seine erste echte Faschingssaison erlebt. Mit einem Augenzwinkern meinte Eder, er wisse gar nicht, ob solche Ansprachen kostenlos seien und überreichte der Mindelonia einen Scheck für die Vereinsförderung durch den Landkreis.



Mit Hilfe des Bürgermeisters und mit geistlicher Unterstützung des Stadtpfarrers wurden dann die neuen Regenten der einzelnen Garden gekrönt. Die Minigarde regieren heuer Prinzessin Nele und Prinz Leon, die Teenies werden von Prinzessin Roxana und Prinz Tim angeführt und die große Garde hört auf Prinzessin Laura und Prinz Niklas. Mit einem Strahlen im Gesicht präsentierten alle Paare ihre sehr aufwändigen und schönen Kleider.



Jede Garde zeigte dann ihr Können bei Gardemarsch und Showtanz. Mit dem Motto „Medizin gegen die schlechte Laune“ gedachte beispielsweise die große Garde der in vielerlei Hinsicht tristen Coronazeit und animierte die Gäste zum Mitklatschen und Mitfeiern.



Dass nicht nur Damen tanzen können, stellte der Elferrat der Mindelonia mit „Sister Act 5.0“ unter Beweis. Sogar Stadtpfarrer Andreas Straub hatte sichtlich Vergnügen, sich an der Einlage zu beteiligen.



„Ein tolles Gefühl, dass es wieder losgeht“

Besonderes Highlight waren natürlich auch die Tänze der Prinzenpaare. Alle drei zeigten herausragende Tanzeinlagen, die vom Publikum mit entsprechendem Applaus gewürdigt wurden. So hatte sich auch das intensive Training die letzten Wochen bezahlt gemacht. Prinzessin Laura Spies sagte auf Nachfrage: „Es war ein richtig schöner Abend und ein tolles Gefühl, dass es endlich wieder losgeht. Alle haben auf der Bühne alles gegeben und auch an den Gesichtern hat man gesehen, dass alle glücklich waren“, so die Prinzessin.

kri/mt