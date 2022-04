Die größten Investitionen der Stadt im Jahr 2022:

Haushalt 2022: Mindelheim steht auch in Krisenzeiten auf stabilen Beinen

Von: Marco Tobisch

Die Folgen von Corona haben die Mindelheimer Unternehmen gut abgefedert. Gewerbesteuergelder flossen deshalb mehr als erwartet und sind ein Eckpfeiler für einen aus Sicht der Stadträte soliden Haushalt – allen Krisen und einer hohen Kreisumlage zum Trotz. © Stadt Mindelheim

Mindelheim – In Zeiten zweier großer Krisen – der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges – lassen die Finanzverantwortlichen der Stadt Mindelheim Vorsicht walten. Obwohl die Investitionen heuer geringer als in einigen Vorjahren ausfallen, kann die Stadt 2022 dennoch wichtige Bauvorhaben angehen und sogar Schulden abbauen – und das, obwohl die Kreisumlage heuer höher als jemals zuvor ist.

Bei der Aufstellung des Haushaltes greift ein Zwei-Jahres-Mechanismus. Das bedeutet: War das Vorvorjahr ein finanziell gutes, ist zwei Jahre später mit höheren Abgaben an den Landkreis sowie mit geringeren Schlüsselzuweisungen vom Freistaat Bayern zu rechnen. Und so kommt es, dass Mindelheim mit einem Betrag von rund 11,9 Millionen Euro Kreisumlage mehr an das Landratsamt überweisen muss als jemals zuvor – Schlüsselzuweisungen vom Freistaat gibt es keine. Immerhin dürfe man mit Corona-Hilfsgeldern aus München rechnen, sagte Bürgermeister Dr. Stephan Winter. Überschattet werde der Haushalt vom Krieg in der Ukraine. „Niemand weiß heute, welche Auswirkungen das auf unsere Wirtschaft haben wird. Angesichts der besorgniserregenden Weltlage ist eine vorsichtige Haushaltsführung angesagt, wenn wir nicht die haushaltspolitischen Erfolge der letzten Jahre gefährden wollen.“



Wegen der erhöhten Kreisumlage liegt der Verwaltungshaushalt der Stadt Mindelheim 2022 bei rund 37,4 Millionen Euro, etwas höher als in den beiden Vorjahren. Neben der Kreisumlage zählen zu den größten Ausgabeposten die Personalausgaben (rund 11,2 Millionen Euro, etwa 400.000 Euro mehr als im Vorjahr). Auf der Einnahmeseite machen rund zwei Drittel Steuern und Schlüsselzuweisungen sowie der Einkommensteueranteil aus.



Der Vermögenshaushalt mit einem Volumen von rund 7,3 Millionen Euro schmilzt derweil um rund fünf Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr – wobei mit drei neuen Kindertagesstätten und dem Freibad große Bauprojekte zu finanzieren waren, wie Bürgermeister Winter in Erinnerung rief.



Der Rathauschef sprach nichtsdestotrotz von einem „beachtlichen Investitionsvolumen“, das auch der Wirtschaft wieder zu Gute kommen werde. Dass zahlreiche Bauvorhaben realisiert werden können, ist auch der Tatsache zu verdanken, dass die Konjunktur im letzten Jahr trotz Corona in der Region nicht eingebrochen war, sodass die Gewerbesteuereinnahmen sogar um 4,7 Millionen Euro höher als geplant ausfielen. So konnte die Stadt auf einen Zwischenfinanzierungskredit, mit dem die Baumaßnahmen in Kitas und Freibad (wegen späterer Auszahlung der Fördergelder) beglichen werden sollten, verzichten.



Positiv auch: Die planmäßige Schuldentilgung von 450.000 Euro kann auch heuer realisiert werden, sodass die Schulden der Stadt nurmehr 5,2 Millionen Euro betragen. Dem gegenüber steht die Rücklage von 9 Millionen Euro – „ein Wert, der eine gewisse Sicherheit gibt“, so Bürgermeister Winter.

Die größten Investitionen der Stadt im Jahr 2022:

• Generalsanierung der Stadtbücherei: 1.000.000 Euro



• Neubau des Obdachlosenwohnheims: 600.000 Euro



• Grundschule (Neubau Pausenhof und Ausstattung als digitale Schule): 256.000 Euro



• Mindelburg (abschnittsweise Innensanierung): 250.000 Euro



• Rathaus (Bauabschnitt zur Sanierung von Fassade und Fenstern): 150.000 Euro



• Kläranlage (betriebstechnische Anlagen): 175.000 Euro.



• Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr (250.000 Euro) und den Bauhof (200.000 Euro)



• Erwerb von Grundstücken: 750.000 Euro



Auch die Ortsteile erhalten heuer eine „beachtliche Summe“, wie Winter findet. Der Großteil des Geldes fließt nach Nassenbeuren (rund 500.000 Euro) – ins neu entstehende Baugebiet sowie in das neue Angebot der Baumbestattungen auf dem Friedhof „Maria Schnee“. Und auch die Vereine werden, wie berichtet, wieder gefördert. 403.000 Euro verteilt die Stadt hier.



Ehe der Haushalt vom Stadtrat einstimmig beschlossen wurde, erhielt insbesondere die Stadtverwaltung um Kämmerer Wolfgang Heimpel großes Lob. Und auch die Fraktionen gaben, wie traditionell üblich, ihr Statement zum diesjährigen Zahlenwerk der Stadt ab.





Stimmen der Fraktionen

• CSU: Wolfgang Streitel erinnerte an die „sehr schwierigen Rahmenbedingungen“ aufgrund von Corona und durch den „völlig sinnlosen Krieg“ in der Ukraine, verbunden mit massiven Preissteigerungen. Angesichts dessen habe die Stadt wieder einen „grundsoliden Haushalt“ aufgestellt, meinte Streitel. Trotz hoher Kreisumlage und nicht vorhandener Schlüsselzuweisungen könnten alle erforderlichen Investitionen ohne neue Kredite getätigt werden. Als zentrale Projekte nannte Streitel die Sanierung der Stadtbücherei und wichtige Straßen- und Wohnbauprojekte. Dass man dies realisieren könne, sei der „vorausschauenden Haushaltspolitik der letzten Jahre“ und auch der stabilen Mindelheimer Wirtschaft zu verdanken, heißt es in der Haushaltsrede der CSU. „Wir leben in einer Wirtschaftsregion, um die uns viele beneiden“, so Streitel. In den nächsten Jahren rechnen die Christsozialen mit Entwicklungs- und Grunderwerbskosten im Norden Mindelheims sowie Maßnahmen im Bereich Klimaschutz. Erfreulich sei auch die Vereinsförderung – insbesondere nach der schweren Coronazeit.

• Freie Wähler: Auch Stefan Drexel betonte die schwere Zeit durch Corona und die Situation in der Ukraine. Umso wichtiger sei ein „Haushalt auf soliden Beinen“, denn die Auswirkungen der Ukraine-Krise ließen sich aktuell noch nicht abschätzen, so der Fraktionssprecher. Drexel bedankte sich ausdrücklich bei den Arbeitgebern Mindelheims, die über 10.000 Menschen (inklusive Einpendler) in Lohn und Brot bringen würden – durchaus „ein Alleinstellungsmerkmal für Mindelheim“, wie Drexel betonte. Die Freien Wähler sind überzeugt, dass das Haushaltsjahr 2022 weiter zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen werde, sagte Drexel.

• SPD: Ohnmächtig blicke man in diesen Tagen nach Osteuropa, leitete Mehmet Yesil ein. „Das hätte sich in der heutigen Zeit niemand vorstellen können.“ Die Flüchtlingsarbeit der Stadtverwaltung und auch die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt hob Yesil in diesem Zusammenhang lobend hervor. Zu den Haushaltszahlen sagte Yesil zunächst, dass die Belastung durch die Kreisumlage deutlich spürbar sei. Dennoch stelle die Stadt ein „stolzes Investitionsvolumen“, wenngleich nicht in der Höhe des „historischen“ Vorjahres. Im Bereich des Grundstückserwerbs müsse die Stadt agiler werden, merkte Yesil an. Und weil Flächen knapp seien, müsse man sich auf die Nachverdichtung konzentrieren – mit innovativen Wohnkonzepten, auch im Sozialwohnungsbau.

• Mindelheimer Bürgergemeinschaft: Positiv hob Michael Gerle hervor, dass sich Handel und Gewerbe von Corona früh erholt hätten. Dank der Gewerbesteuer, die die Erwartungen übertraf, könne die Stadt nun weitere Investitionen tätigen – als Beispiel nannte Gerle die Stadtbücherei. „Die Stadt kann sich nicht nur über ein schön renoviertes Gebäude freuen, sondern auch ein attraktives Nutzungskonzept für Jung und Alt.“ Und auch der Klimaschutz sei im Haushalt 2022 „nicht unbeachtet“ geblieben – ebenso wie die Vereinsförderung, die enorm wichtig sei und mit der Mindelheim an der richtigen Stelle investiere.

• Grüne: Trotz Corona könne sich die Einnahmeseite im Verwaltungshaushalt – ganz besonders die Gewerbesteuer – sehen lassen, erklärte Grünen-Fraktionschef Josef Doll. Schwer wiege die gestiegene Kreisumlage. Trotzdem könne nach den bedeutsamen und abfinanzierten Projekten der letzten Jahre (Kitas und Freibad) auch heuer wieder investiert, wenn auch in geringerem Ausmaß, sagte Doll. Trotz notwendiger Sanierungen dürfe aber auch der Klimaschutz und die Schaffung zusätzlicher Infrastruktur für Radfahrer nicht vergessen werden, so Doll weiter. Insgesamt sei der Haushalt „solide und verantwortungsbewusst geplant“.

• ÖDP: Jan-Erik Ahlborn sprach von einem „guten Haushalt“, für den es mehrere Gründe gebe: höhere Steuereinnahmen, Corona-Untersützungen und eine „gewohnt umsichtige Planung der Kämmerei“. Erfreulich aus Sicht der ÖDP ist die Sanierung des Radweges nach Ober- und Unterauerbach, den Neubau des Obdachlosenwohnheims (wobei Ahlborn wie auch die SPD und Grünen den bislang favorisierten Standort im Norden kritisierte), kurzfristige Hilfsmaßnahmen für Ukraine-Flüchtlinge und Gelder für den Wildbienen-Lehrpfad unterhalb der Mindelburg. In den nächsten Jahren werde der Haushalt jedoch neue Schwerpunkte setzen müssen, etwa im Bereich erneuerbarer Energien, erklärte Ahlborn. Deren Notwendigkeit habe der Ukraine-Krieg schmerzlich vor Augen geführt.

• AfD: Christian Sedlmeir lobte die „hervorragende Arbeit“ und das „wachsame Auge“ von Kämmerer Wolfgang Heimpel. Der Haushalt sei „sehr solide“. Drohende Belastungen, die auch auf die Stadt Mindelheim zukommen, sieht Sedlmeir durch den „unsäglichen Angriffskrieg“ in der Ukraine – unter anderem aufgrund von „Flüchtlingen, die mit Recht zu uns kommen“, so Sedlmeir. Trotz aktueller Probleme ermögliche auch der diesjährige Haushalt, den Ansprüchen der Bürger gerecht zu werden und Aufgaben zu meistern.