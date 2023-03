Haushalt 2023: Die Vereine sind der Stadt Mindelheim lieb und teuer

Von: Melanie Springer-Restle

Mindelheims Kämmerer Wolfgang Heimpel stellte jüngst – und vor seinem Ruhestand auch ein letztes Mal – den Haushalt für das laufende Jahr vor. © Springer-Restle

Mindelheim - Während im ersten Teil der Mindelheimer Haushaltsbesprechung die finanzielle Großlage skizziert wurde (der Wochen KURIER berichtete), ging es in Teil II am Dienstag letzter Woche um die Zuwendungen der Stadt an ihre Vereine. Stadtkämmerer Wolfgang Heimpel achtete bei seinen Vorschlägen vor allem auf Gleichberechtigung.

Insgesamt 327.631,74 Euro macht die Stadt heuer für ihre Vereine locker – ein Betrag, der dem Vermögenshaushalt auch gutgetan hätte, der aber nach kollektiver Auffassung seitens der Entscheider bei den Vereinen gut angelegt ist.



Der zweite Tag der Haushaltsbesprechung begann gleich mit einer positiven Nachricht. Josef Doll (Grüne) war gleich zu Anfang eine Einnahme seitens der Feuerwehr in Höhe von 25.000 Euro ins Auge gestochen. „Hier haben wir ein (Klima-)Preisgeld für unser Freibad bekommen, das der Kollege Ahne in Berlin abgeholt hat“, erläuterte Bürgermeister Dr. Stephan Winter. Da das Geld wieder für Klimamaßnahmen investiert werden sollte, setzte es die Stadt für einen Batteriespeicher der Feuerwehr an, der an die bereits vorhandene PV-Anlage angeschlossen werden soll, was zur Deckung des Energieverbrauchs der Feuerwehr führt.



Den ersten Posten auf der langen Liste der Vereine stellten die Verfügungsmittel des Bürgermeisters dar. Wie bereits im vorangegangenen Jahr hatte Dr. Stephan Winter seine Mittel nicht ausgereizt und statt der veranschlagten 6.000 Euro nur 2.626,79 verbraucht.



Die Unterstützung der Kulturfabrik wäre eigentlich Ende 2022 ausgelaufen. Doch der Stadtrat ist von der Arbeit der Ehrenamtler so überzeugt, dass die Förderung in Höhe von 19.000 Euro für Miete und Nebenkosten auch 2023 weitergeführt wird. Auch für die Mindelheimer Jazztage gab es gute Nachrichten: „Jazz´isch“ bekommt statt der üblichen 2.000 Euro heuer 3.150 Euro aufgrund des anstehenden Jubiläums.



Für das Frundsbergfest gibt es heuer ganze 75.000 Euro Zuschuss; letztes Jahr waren es angesichts der kleineren Ersatzfest-Veranstaltung nur 10.000 Euro gewesen. Apropos Frundsberg: Die Frundsbergschützen feiern heuer ihr 500-jähriges Bestehen. Dafür gibt es eine Jubiläumszulage von 2.500 Euro. Das Frundsbergfähnlein wurde auch wieder mit 100 Euro für seine Frundsbergwecken bedacht.



Auch dem Mindelheimer Fotoclub kommt man in Sachen Miete entgegen (600 Euro für die Miete zur Fotoausstellung im Forum), genau wie dem Kunstverein (1.250 Euro Miete und 375 Euro Bargeldzuschuss).



Damit Westernach im Falle eines Blackouts nicht im Dunkeln steht, war man auch hier großzügig. Das Vereinsheim, das im Krisenfall als Leuchtturm dienen soll, bekam 900 Euro für die Notstromeinspeisung. Ursprünglich waren seitens der Kämmerei nur 600 Euro veranschlagt. Doch Stefan Drexel (FW) setzte sich für eine Erhöhung ein, „da das Geld nicht dem Verein, sondern der Bevölkerung dient“.



Die Königliche Schützengesellschaft benötigt neue Schießstände. Hierfür gibt es 10.000 Euro Zuschuss. „Acht bis neun Prozent Zuschuss sind ok, wenn sowas ist“, erklärte Heimpel. Der Stadtkämmerer ist nur kein Freund von einer pauschalen 60/40-Regelung. Die Alevitische Gemeinde bekommt heuer (siehe Stadtratsbeschluss vom 26. Juli 2021) 13.284 Euro Zuschuss zum Erwerb eines Grundstücks in der Tiergartenstraße 6/8. Hier wollte man die gleichen Maßstäbe ansetzen wie seinerzeit bei der Moschee. Auch der Reitverein durfte sich über eine Finanzspritze von 2.500 Euro für die Errichtung von Paddocks (eingezäunter Auslauf für Pferde) freuen.



Ansonsten wurden die Kirchenverwaltungen und Sportvereine und -gruppen genauso bedacht wie im vergangenen Jahr. Hier waren sich die Räte in allen Punkten einig. Anders war dies bei der Finanzierung des Mondlicht Open Airs. Den separaten Artikel dazu finden Sie auf Seite 10 dieser Ausgabe.



Letzte Schonfrist für Nachzügler

Was auch noch für Diskussion sorgte, war die Frist, innerhalb derer die Vereine ihre Zuschussanträge einreichen sollten. Da es in der Vergangenheit stets Nachzügler gab, hatte der Stadtrat letztes Jahr die Frist zur Abgabe heuer per Stadtratsbeschluss auf den 15. Februar gesetzt. Wolfgang Heimpel stand der Schalk ins Gesicht geschrieben, als er den Räten mit einem Stapel Nachzügler-Anträgen entgegen winkte. Die Mindelonia, die Fanfaren, der Gospelchor, der TSV und der BN waren diesmal mit von der Partie. Für Josef Doll (Grüne) war der Fall klar: „Wir müssen auf die Einhaltung achten und konsequent sein.“ Christoph Walter räumte den Betroffenen einen Corona-Bonus ein. „Man muss erst wieder ins Tun kommen. Ich plädiere dafür, hier großzügig zu sein“, so Walter. Drexel pflichtete ihm bei. Fritz Birkle (CSU) verwies auf den Stellenwert der Fanfaren, die auch als Aushängeschild der Stadt fungieren. Miller gab zu bedenken, dass der Gospelchor nichts von der Frist wusste. Er plädierte dafür, hier aber alle gleich zu behandeln. Bei Michael Helfert (SPD) kam der Pädagoge durch: Er hätte bei der Förderung aus symbolischen Gründen zehn Prozent Verspätungsabschlag abgezogen.



Die Räte einigten sich schließlich darauf, ein letztes Mal ein Auge zuzudrücken. Folglich gibt es für die Mindelonia 1.800 Euro, für die Fanfaren 250 Euro, den Gospelchor 300 Euro, den TSV 500 Euro (LED-Flutlichtanlage und Sprungkissen) und den BN 200 Euro (für das Drucken von Flyern).