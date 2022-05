Hautnah mit dabei: „Girls Day“ bei der Bad Wörishofer Polizei

Von: Marco Tobisch

Polizeichef Robert Stephan (links) durfte anlässlich des „Girls Day“ interessierte Schülerinnen in seiner Bad Wörishofer Dienststelle begrüßen. © PI Bad Wörishofen

Bad Wörishofen – In Berufe, in denen ansonsten überproportional Männer beschäftigt sind, dürfen am „Girls Day“ Frauen hineinschnuppern. Am 28. April hatte deshalb auch die Bad Wörishofer Polizei zehn junge Damen zu Gast.

Die Polizeiinspektion hatte die Mädchen eingeladen, den Beruf der Polizeibeamtin genauer unter die Lupe zu nehmen. Nach der Begrüßung durch Dienststellenleiter Robert Stephan begleitete Polizeihauptkommissar Andreas Drews die jungen Damen durch den Vormittag. Nach einem kurzen Theorieteil zu rechtlichen Rahmenbedingungen (Gewaltenteilung, Stellung der Polizei in der Gesellschaft) konnten die Schülerinnen die Arbeit der Polizei und die Sparten der Dienststelle hautnah erleben: Unter anderem von der Spurensicherung, dem Ablauf an der Wache, dem Streifefahren zu einem Unfall, den Fahrzeugen im Hof und nicht zuletzt von den Zellen im Keller durften sich die Schülerinnen ein Bild machen.



Was Polizeichef Stephan gefreut haben dürfte: Wegen der vielen Fragen und des hohen Interesses ging die Veranstaltung sogar länger als geplant. Am Ende gab´s für die Mädchen noch Teilnahmebescheinigungen, kleine Geschenke und natürlich reichlich Infomaterial – sodass sich die Polizei vielleicht bald über mehr weiblichen Nachwuchs freuen darf.