Heiterer Auftakt der 10. Bad Wörishofer Gesundheitstage mit Dr. Marianne Koch

Von: Regine Glöckner

Mit allen Wassern gewaschen ist Marianne Koch noch nicht: „Kneipp“ hat sie laut eigener Aussage noch nie gemacht. © Glöckner

Bad Wörishofen – Das Alter macht vor gar nichts Halt. Auch nicht vor den „Gesundheitstagen“ und deren Frontfiguren, als da schon waren und sind Pfarrer Rainer Maria Schießler, „Simplify-your-Life-Guru“ Tiki Küstenmacher und nun, nach einer Buchvorstellung 2021 wieder in Bad Wörishofen: Dr. Marianne Koch. Als „Leinwand-Backfisch“ und späterer Hollywood-Star ist sie als Ärztin und Autorin ebenso bekannt und beliebt geworden. Und eröffnete am gestrigen Donnerstagabend mit einer Lesung aus ihrem Buch „Alt werde ich später“ die 10. Bad Wörishofer Gesundheitstage.

Das Kurtheater war an diesem Abend gut gefüllt und vornehmlich besetzt mit Menschen einer höheren Altersgruppe – die, so darf man mutmaßen, sowohl Kneippschen Anwendungen als auch dem Gesundheitstagemotto „Leben in Balance“ ihre Rüstigkeit verdanken. Und die ganz offensichtlich noch etwas dazulernen wollten. Für die nächsten zwanzig Jahre?



Da machte die 91-jährige Vorzeigeseniorin dem vorwiegend weiblichen Publikum durchaus Hoffnung, wobei auch Koch nur auf die bekannten Erkenntnisse setzen kann, aber diese recht amüsant zum Besten gab: Bewegung, gesunde Ernährung, mentales Training und Beweglichkeit ergänzt um das Stichwort „Mut“. Dass diese aber bisweilen auch auf besorgniserregende „Einsamkeit“ treffen, hatte zuvor auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek in seiner Eröffungsansprache im beachtlich von Politik-, Verbands-, Kirchen- und Kommunalprominenz besetzten Kurtheater angedeutet. Wobei es Koch war, die auch die wirtschaftlichen und sozialen Voraussetzungen für „erfolgreiches“ Altern zur Sprache brachte. Zu den wichtigsten Schlüsseln zählte sie Neugier, Kontakte, Gemeinschaft, soziale Teilhabe und im besten Falle noch ein „Viecherl“.



Im anschließenden Sprechstunden-Publikumsgespräch, das sich zwischen Vollnarkose, Gürtelrose und Vorhofflimmern bewegte, konnte natürlich nicht ausbleiben, dass – vermeintlich clevere Suggestivfrage – die Medizinerin auch um Auskunft zu ihren Erfahrungen mit „Kneipp­anwendungen“ gebeten wurde. Koch trocken: „Kneipp? – Hab‘ ich nie gemacht“. Um als pfiffige Medizinjournalistin gleich nachzusetzen: „Heißt aber nicht, dass es keine Wirkung hat“. Gelächter allenthalben. Die auch aus der Siebziger-Jahre Fernsehsendung „Heiteres Beruferaten mit Robert Lemke“ vielen Menschen in Erinnerung gebliebene Allrounderin hatte ihr Schweinderl im Trockenen.



Bleibt als Resümee: Gesundheit, Geld, Gehirn und Gene – dieser Abend bot ein vergnügliches Menü à la Gesundheits-Koch, bei dem das Publikum wohl in seiner Einschätzung bestärkt wurde: Alt werden kann man nach diesen Gesundheitstagen bestimmt auch noch ein wenig später.